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Росавтодор потратит на содержание подъезда к Оренбургу от трассы М-5 1,5 миллиарда рублей

15:41, 24.05.2018
Росавтодор потратит на содержание подъезда к Оренбургу от трассы М-5 1,5 миллиарда рублей
Фото: realnoevremya.ru

Росавтодор объявил тендер на содержание подъезда к Оренбургу от трассы М-5. Начальная стоимость контракта составляет 1,52 млрд рублей.

Прием заявок продлится с 23 мая по 8 июня. Аукцион назначен на 13 июня, говорится в сообщении, опубликованном на портале госзакупок.

Подрядчик будет обязан следить за состоянием дорожного полотна и конструкций. Также должны содержаться в надлежащем состоянии дорожные знаки и разметка.

Ранее «Реальное время» писало, что на ремонт подъезда к Оренбургу от М-5 Росавтодор готов потратить 613 млн рублей. Всего же на ремонт различных участков ведомство намеревалось выделить около 7 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура
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