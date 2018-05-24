Росавтодор потратит на содержание подъезда к Оренбургу от трассы М-5 1,5 миллиарда рублей

Росавтодор объявил тендер на содержание подъезда к Оренбургу от трассы М-5. Начальная стоимость контракта составляет 1,52 млрд рублей.

Прием заявок продлится с 23 мая по 8 июня. Аукцион назначен на 13 июня, говорится в сообщении, опубликованном на портале госзакупок.

Подрядчик будет обязан следить за состоянием дорожного полотна и конструкций. Также должны содержаться в надлежащем состоянии дорожные знаки и разметка.

Ранее «Реальное время» писало, что на ремонт подъезда к Оренбургу от М-5 Росавтодор готов потратить 613 млн рублей. Всего же на ремонт различных участков ведомство намеревалось выделить около 7 млрд рублей.