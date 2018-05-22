Шувалов выбран новым главой ВЭБа

Руководство России приняло решение о назначении бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.



Собеседники агентства не уточнили, подписал ли президент России Владимир Путин соответствующий указ. Представители ВЭБа, Игоря Шувалова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту информацию комментировать не стали.

«Мы никогда не обсуждаем кадровые темы, не будем это делать и в этот раз», — заявил Песков.

Напомним, Шувалов сменит на посту главы ВЭБа бывшего топ-менеджера Сбербанка Сергея Горькова, который возглавляет финансовую госкорпорацию с февраля 2016 года.

Убыток ВЭБа по итогам 2017 года по МСФО составил 287,7 миллиарда рублей против 111,9 миллиарда рублей убытка в 2016 году.

Ранее СМИ сообщили, что Шувалову предложил эту должность президент России Владимир Путин.