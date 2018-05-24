Росавтодор потратит на содержание объезда Ижевска 1,5 миллиарда рублей

Росавтодор провел аукцион на право содержания обхода Ижевска как участка трассы М-7. Начальная цена контракта составляла 1,6 млрд рублей.

Согласно сообщению, опубликованному на портале госзакупок, аукцион был проведен 14 мая. Однако его результаты пока не разглашаются.

Подрядчик должен будет содержать участок дороги протяженностью почти 40 км. Под содержанием понимается ремонт дорожного полотна, замена знаков, нанесение разметки и прочие работы, следует из техзадания.

Ранее глава Росавтодора Роман Старовойт рассказал, что Москва выделила Удмуртии на дороги 2,5 млрд рублей.