В Казани может появиться представительство молдавской Гагаузии
Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что вечером в рамках Петербургского международного экономического форума — 2018 пройдет встреча президента РТ Рустама Минниханова и башкана автономно-территориального образования Гагаузия Ириной Влах.
В результате встречи может быть подписан договор об открытии в республике представительства, передает журналист «Реального времени» с брифинга в Кабмине Татарстана.
Кроме того, в рамках ПМЭФ-2018 заключат соглашения Татарстана и ПАО «Газпром», а также между ПАО «КАМАЗ» и «Даймлер КАМАЗ Рус».
Ранее РТ и Ташкентская область в рамках ПМЭФ договорились о сотрудничестве.
Справка
Республика Гагаузия — самопровозглашённое государство на территории бывшей Молдавской ССР, существовавшее с 1990 по 1994 год (юридически), фактически — до 1995 года.
Мирно реинтегрировано в декабре 1994 года — июле 1995 года в состав Республики Молдова. Ныне — Автономное территориальное образование Гагаузия.
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