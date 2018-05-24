В Казани может появиться представительство молдавской Гагаузии

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что вечером в рамках Петербургского международного экономического форума — 2018 пройдет встреча президента РТ Рустама Минниханова и башкана автономно-территориального образования Гагаузия Ириной Влах.

В результате встречи может быть подписан договор об открытии в республике представительства, передает журналист «Реального времени» с брифинга в Кабмине Татарстана.

Кроме того, в рамках ПМЭФ-2018 заключат соглашения Татарстана и ПАО «Газпром», а также между ПАО «КАМАЗ» и «Даймлер КАМАЗ Рус».

Ранее РТ и Ташкентская область в рамках ПМЭФ договорились о сотрудничестве.