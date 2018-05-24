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Казань возглавила рейтинг эффективности городского управления

13:08, 24.05.2018
Казань возглавила рейтинг эффективности городского управления
Фото: realnoevremya.ru

Казань заняла первую строчку рейтинга эффективности управления в городских округах. Исследование провели эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лаборатории региональных политических исследований Высшей школы экономики (ВШЭ).

Города оценивались по политико-управленческому и социально-экономическому блокам в январе — марте 2018 года. В первом Казань набрала 0,682 балла и заняла 1-е место, во втором — 0,592 балла, 2-е место. Общий итог — 0,637 балла, передает пресс-служба мэрии города.

Ранее Татарстан занял 4-е место в рейтинге социально-экономического развития субъектов РФ по итогам 2017 года.

АналитикаОбществоВласть Татарстан
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