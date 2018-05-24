Власти переведут трассу Оренбург — Орск — Челябинск в федеральное ведение

Глава Росавтодора Роман Старовойт сообщил, что автодорога Оренбург — Орск — Челябинск получит статус федеральной. Правительство РФ рассчитывает, что изменение статуса повысит предпринимательскую активность регионов Урала.

Протяженность магистрали составляет 460 км, передает ria56.ru. Развитие трассы будет способствовать развитию связей между Оренбургской и Челябинской областями.

Во время встречи Старовойта и губернатора Оренбуржья Юрия Берга также обсуждалось строительство дороги «Обход Оренбурга». На первый пусковой комплекс объекта из федерального бюджета выделено 450 млн рублей.

Ввод в эксплуатацию автомагстрали запланирован на август текущего года. Кроме того, Оренбургской области из федерального бюджета выделено 730 млн рублей межбюджетных трансфертов на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ранее «Реальное время» писало, что Росавтодор готов потратить на содержание трассы Уфа — Оренбург более 2 млрд рублей.



