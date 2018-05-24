Власти Мордовии ожидают, что на матчи ЧМ-2018 в Саранск приедут около 200 тысяч болельщиков

На матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в Саранск приедут около 200 тыс. болельщиков — в каждый из дней игр при максимальном сценарии ожидается прибытие более 42 тыс. человек



«К нам приедет очень много болельщиков со всех континентов, практически из всех стран Европы. У нас будет весь мир!» — заявил глава Мордовии Владимир Волков.



Он подчеркнул, что от уровня обслуживания гостей чемпионата будет зависеть дальнейшее развитие туристического бизнеса в Мордовии и в целом инвестиционная привлекательность региона.

«Важно, какие впечатления получат иностранные гости, будут ли они рекомендовать своим соотечественникам Мордовию как регион, в который можно приехать в турпоездку или с деловыми целями. Этот месяц, в течение которого будет проходить турнир, во многом определит развитие республики, Саранска в будущем. Мы рассчитываем, что чемпионат поможет нам привлечь инвестиции и сделать большой шаг в развитии туризма», — цитирует Волкова пресс-служба главы региона.

Ранее сообщалось, что в дни ЧМ в Саранске пройдет фестиваль болельщиков на 20 тысяч гостей.