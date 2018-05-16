В дни ЧМ в Саранске пройдет фестиваль болельщиков на 20 тысяч гостей

С 12 июня по 15 июля в Саранске пройдет Фестиваль болельщиков, приуроченный к чемпионату мира по футболу. 15 мая на Советской площади началась активная подготовка к этому масштабному мероприятию, сообщает Народное телевидение Мордовии.

На площадке планируется одновременно вместить до 20 тысяч человек. Организаторы обещают установить большой экран, с которого можно будет наблюдать за матчами мундиаля буквально с любой точки.

В программе фестиваля примут участие послы города-организатора Саранска, звезды российской и мировой эстрады, а также талисман чемпионата мира — волк Забивака.

Напомним, что в столице Мордовии пройдет четыре матча чемпионата мира. 16 июня на поле «Мордовия Арены» выйдут команды Перу и Дании. 19 июня здесь сыграют команды Колумбии и Японии. 25 июня встретятся сборные Ирана и Португалии. А в заключительном матче 28 июня сильнейшего выявят Панама и Тунис.



