В Казани за секс-насилие задержан дворник

Подозреваемого в апрельском нападении на 19-летнюю девушку возле торгового центра на улице Чуйкова задержала полиция. Он оказался дворником, который 30 из своих 58 лет провел за решеткой.



Как сообщает Следком по РТ, вину задержанный частично уже признал. Сейчас он под стражей и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Нападение было совершено утром 29 апреля. По версии следствия, мужчина встретил потерпевшую в лесопосадке, повалил ее на землю и, угрожая расправой, начал совершать действия сексуального характера. Увидев прохожих, прервался, отвел девушку подальше и продолжил. Перед тем как скрыться, пригрозил убить, если кому-то расскажет.

Девушка обратилась с заявлением в полицию. В ходе комплекса оперативных мероприятий личность предполагаемого насильника была установлена. Задержали его в Авиастроительном районе.

Ранее в Казани был арестован подозреваемый в педофилии, выдававший себя за школьника.