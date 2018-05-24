Глава Пермского края наградил медалью «За отвагу» пострадавшую при ЧП в школе учительницу

Губернатор Пермского края Максим Решетников на пленарном заседании регионального Заксобрания в четверг вручил медаль «За отвагу» учительнице пермской школы N127 Наталье Шагулиной, пострадавшей при нападении двух подростков на учебное заведение.



«Для меня сегодня большая честь вручать вам медаль. То, что вы сделали — потрясло весь край, это прошло через каждого из нас. Говорю вам слова благодарности от всех жителей края, не только как губернатор, но и как отец, как родитель. Мы верим, мы надеемся, что учителя наших детей такие, как вы», — цитирует главу региона «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» учительницы пермской школы №127 Наталии Шагулиной. Наградить ее предложил губернатор Пермского края Максим Решетников.

15 января произошло нападение на школу в Перми, в нем пострадали 15 человек. Изначально правоохранительные органы заявляли, что в школе произошла драка между двумя подростками, однако позже следователи пришли к выводу, что произошедшее было спланированным нападением.