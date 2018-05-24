Пятеро уфимцев — лауреаты юбилейного X сезона в КХЛ и турнира в ЖХЛ

КХЛ официально закрыла юбилейный 10-й сезон. На торжественной церемонии были вручены индивидуальные и командные призы в различных номинациях. В трех из них были отмечены представители уфимского хоккея.

Форвард «Агидели» Ольга Сосина признана лучшей хоккеисткой сезона в ЖХЛ. В регулярном чемпионате она была одним из лучших бомбардиров лиги (19 голов и 24 передачи), а в плей-офф стала лидером по этому показателю (5 заброшенных шайб и 5 голевых передач). На прошедших олимпийских играх в корейском Пхенчхане уфимка была капитаном сборной России.

Защитник «Салавата Юлаева» из Дании Филип Ларсен стал лучшим бомбардиром среди игроков своего амплуа в регулярном чемпионате КХЛ. В 54 играх на его счету 11 голов и 27 результативных передач, что составляет в сумме 38 набранных очков.

Наконец, легионерское трио «Салавата Юлаева» — Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен и Теему Хартикайнен — стало победителем в номинации «лучшая тройка». Данный приз вручается звену нападающих, которое забросило больше всех шайб в регулярном чемпионате. На счету уфимских легионеров 42 гола

