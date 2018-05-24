Александр Салугин: «Никаких трех миллионов я у «Амкара» не прошу»

Футболист пермского «Амкара» Александр Салугин рассказал корреспонденту «РИА Новости» о ситуации вокруг своего ухода из команды. Также он отверг слухи о том, что требует у клуба выплаты компенсации.

Во вторник «Амкар» объявил, что Салугин покидает клуб в связи с истечением контракта и что решение не продлевать контракт было обоюдным. В пермский клуб российский форвард перешел летом 2015 года. В прошедшем сезоне Салугин сыграл только в пяти матчах чемпионата России в первом круге, причем только один из них отыграл полностью.

«Ситуация заключается в том, что у нас произошли разногласия с руководством и тренерским штабом. Клуб хотел, чтобы я покинул команду зимой, и я тоже хотел этого, у меня предложения были. Однако руководство не шло ни на какие уступки, и мне пришлось остаться в команде, зная, что играть я не буду.

Никакого компромисса за все это время мы не нашли. Я не требую выплаты никакой компенсации в три миллиона рублей, как пишут. Я хочу поблагодарить весь персонал клуба и стадиона, всех болельщиков, которые были во все времена с командой, всех людей с которыми познакомился и подружился за это время в Перми, поблагодарить ребят, с которыми я играл. Еще увидимся дорогие друзья. Никаких личных претензий к клубу я не имею, у меня остались только положительные эмоции», — отметил Салугин.

Напомним, вчера «Амкар» объявил, что Салугин покидает клуб по обоюдному согласию сторон. В общей сложности 29-летний футболист отыграл за пермский клуб 44 матча, в которых забил 4 гола.