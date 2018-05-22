Нижегородская область на ПМЭФ-2018 подпишет соглашения с шестью регионами

Нижегородская область в рамках Петербургского международного экономического форума — 2018 подпишет соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с шестью регионами — Московской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Костромской и Челябинской областями.

Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Нижегородской области, в состав официальной делегации региона для участия в ПМЭФ вошли врио губернатора Глеб Никитин, и. о. заместителя губернатора Сергей Шевченко, министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков, министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. Также в списке числятся генеральный директор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Максим Тевс и его заместитель Дина Полилова и заместитель директора ГКУ НО «Пресс-служба правительства Нижегородской области» Юлия Кальсина.

Ранее сообщалось, что санируемый «ФК Открытие» проведет в рамках ПМЭФ «квартирник» с группой «Чайф».