Мечеть в Лондоне начала принимать криптовалюты

В этот Рамадан мечеть, расположенная в лондонском округе Хакни, рассчитывает собрать по меньшей мере £10 тыс. в качестве закята (религиозный налог). При этом налог в пользу нуждающихся будет собираться и в криптовалютах, в частности — биткойнах и эфирах.



«Мы пытаемся привлечь больше верующих при помощи этого нового вида денег. Мусульманский мир велик, и мы создали платформу для состоятельных мусульман за пределами нашей общины, чтобы те смогли поддержать и пожертвовать средства в пользу нашей мечети», — цитирует The Hackney Gazette председателя попечительского совета мечети Эркин Гюней.

В прошлом месяце муфтий Мохаммад Абу Бакар опубликовал исследование совместно со стартапом Blossom Finance, согласно которому криптовалюты не противоречат нормам шариата. Лондонская мечеть, судя по всему, стала первой в мире, кто начал принимать криптовалюты.