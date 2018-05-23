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Мечеть в Лондоне начала принимать криптовалюты

22:55, 23.05.2018
Мечеть в Лондоне начала принимать криптовалюты
Фото: pixabay.com

В этот Рамадан мечеть, расположенная в лондонском округе Хакни, рассчитывает собрать по меньшей мере £10 тыс. в качестве закята (религиозный налог). При этом налог в пользу нуждающихся будет собираться и в криптовалютах, в частности — биткойнах и эфирах.

«Мы пытаемся привлечь больше верующих при помощи этого нового вида денег. Мусульманский мир велик, и мы создали платформу для состоятельных мусульман за пределами нашей общины, чтобы те смогли поддержать и пожертвовать средства в пользу нашей мечети», — цитирует The Hackney Gazette председателя попечительского совета мечети Эркин Гюней.

В прошлом месяце муфтий Мохаммад Абу Бакар опубликовал исследование совместно со стартапом Blossom Finance, согласно которому криптовалюты не противоречат нормам шариата. Лондонская мечеть, судя по всему, стала первой в мире, кто начал принимать криптовалюты.

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