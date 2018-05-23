Новости спорта

22:59 МСК
Новости раздела
Спорт

УНИКС обыграл «Нижний Новгород» со счетом 84:66

22:17, 23.05.2018
УНИКС обыграл «Нижний Новгород» со счетом 84:66
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Казанский УНИКС одержал победу над «Нижним Новгородом» в первом матче четвертьфинала чемпионата Единой лиги ВТБ.

Матч проходил в Казани и закончился счетом 84:66 (25:15; 16:11; 26:29; 17:11).

Следующий матч серии состоится 26 мая в Нижнем Новгороде.

Ранее УНИКС в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счетом 82:99 и после 24 матчей вышел на первую позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата.

СпортБаскетбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также