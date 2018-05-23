УНИКС обыграл «Нижний Новгород» со счетом 84:66
Казанский УНИКС одержал победу над «Нижним Новгородом» в первом матче четвертьфинала чемпионата Единой лиги ВТБ.
Матч проходил в Казани и закончился счетом 84:66 (25:15; 16:11; 26:29; 17:11).
Следующий матч серии состоится 26 мая в Нижнем Новгороде.
Ранее УНИКС в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счетом 82:99 и после 24 матчей вышел на первую позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата.СпортБаскетбол Татарстан
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