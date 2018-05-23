МВФ спрогнозировал отставание российской экономики от восточноевропейских стран

Международный валютный фонд (МВФ) назвал среднесрочные перспективы российской экономики малообещающими.



Фонд сохранил прогноз роста ВВП России в 2018 году на уровне 1,7%, на 2019 год — 1,5%. Это ниже уровня стран Восточной Европы.

Российская экономика восстанавливается после двухлетней рецессии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет миссии МВФ в России. Однако среди факторов, которые тормозят экономическое развитие страны, слабое развитие инфраструктуры, старение населения, значительная роль государства в экономике, недостаточный уровень интеграции в мировую экономику и геополитические риски.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году с 1,7% до 1,5% из-за геополитических рисков.

