ЕБРР ухудшил прогноз по ВВП России в 2018 году до 1,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году с 1,7% до 1,5% из-за геополитических рисков. Такие цифры приводятся в докладе «Региональные экономические перспективы».

Его авторы утверждают, что темп роста экономики России в 2018 и 2019 годах останется на уровне 2017-го — около 1,5% «вследствие низкой инвестиционной активности и стабилизации или небольшого снижения цен на нефть».

Вместе с тем, эксперты считают, что рост российского ВВП необходимо обеспечивать за счет восстановления потребления и инвестиций, а также более высоких цен на нефть и макроэкономической стабилизацией.

Ранее Банк России спрогнозировал, что годовой темп прироста ВВП в первом квартале 2018 года составит 1,5—1,8%.