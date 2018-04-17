КС РФ разрешил студентам магистратуры получать отсрочку от армии после жалобы студента КФУ

Конституционный суд (КС) сегодня признал право призывников, которые достигли совершеннолетия еще в школе, на отсрочку от службы в армии для обучения в магистратуре. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Федеральному законодателю КС велел внести поправки в действующее правовое регулирование. До внесения изменений факт предоставления первой отсрочки — отсрочки школьнику — не должен учитываться при рассмотрении вопроса об отсрочке студенту магистратуры (без диплома специалиста или диплома магистра).

Поводом к рассмотрению дела стал запрос Бугульминского городского суда Татарстана, который рассматривает дело студента магистратуры КФУ Романа Халикова, а также жалоба магистранта Мордовского госуниверситета Павла Спиридонова. Теперь их дела пересмотрят с учетом постановления Конституционного суда.

