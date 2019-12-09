Рождественский саммит — 2019: тренд на продажу банкротного имущества, экспансия X5 и стагнация на складах

Основные игроки рынка недвижимости Казани подвели итоги года, ожидая увидеть в будущем новые проекты

Фото: Максим Платонов

Рождественский саммит недвижимости — 2019: после цикла банкротств татарстанских банков на рынок вышло немало стрессовых залоговых активов, сегмент офисной недвижимости замер в ожидании торгов здания обанкроченной фабрики «Спартак» и «Ривьеры», а ставки в сегменте индустриальной недвижимости остановились на прошлогоднем уровне.

Все билеты проданы

Рождественский саммит недвижимости подводил итоги уходящего года при полном аншлаге гостей-девелоперов, приехавших не только из Москвы и Санкт-Петербурга, откуда до Казани рукой подать. Так, издалека приехала команда ассоциации управляющих и сервисных компаний Казахстана, которая управляет сетью бизнес-центров в Нур-Султане и Алма-Ате. «Да, интересны инструменты реализации проблемных активов и имущества государственных компаний», — рассказал «Реальному времени» председатель ассоциации Кайрат Кокенов, который побывал утром на деловом завтраке с ведущим российским оператором по продаже непрофильных и дефолтных активов ОАО «Российский аукционный дом». Ему было интересно послушать, какие «шишки» на этом пути набили себе продавцы из РАД, потому что такие проблемы «есть и у нас», признал Кокенов. А если брать в целом, то казахстанские менеджеры приехали узнать об опыте эксплуатации коммерческой недвижимости в части цифровизации процесса маркетинга. «Формируем среднесрочную стратегию управления, и хотелось бы услышать мнение со стороны», — обозначил дальние цели Кайрат Кокенов.

Тем временем московская компания bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе привезла IT-платформу мониторинга и анализа рынка новостроек, а директор по региональному развитию Нмаркет.ПРО Игорь Гомон презентовал электронный сервис, который помогает брокерам автоматически рассылать предложения о продаже квартиры с полным ее описанием. Особым гостем саммита стал француз Рафаэль Бушмусс, основатель и главный архитектор архитектурного бюро ID-wad.

Особым гостем саммита стал француз Рафаэль Бушмусс

Одним словом, Казань вызвала неожиданный интерес у самых разных дальних гостей. «По опыту предыдущих саммитов мы не ожидали такого ажиотажа. В этом году за две недели вынуждены были закрыть продажи, потому что все билеты оказались проданы», — призналась на торжественной церемонии организатор IX саммита полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в РТ Елена Стрюкова, после чего принесла извинения за тесноту, если «залы вдруг окажутся переполненными».

Приехали поддержать ключевое событие года и из дирекции РГУД. С приветственным словом выступила исполнительный директор гильдии Елена Бодрова. «У Казани можно поучится тому, как привлекаются инвестиции, как упаковываются объекты недвижимости, и привлекаете трафик, — восхищалась она. — Казань — один из любимейших туристических маршрутов, а управляющие девелоперы могут с ювелирной точностью вовлечь трафик в свои проекты. На вас равняются, вам завидуют. Говорят, что вы закрытое сообщество. Я давно езжу в Казань и вижу, что люди — открытые, а закрытые — потому что профессионалы», — пошутила она.

На этот раз рождественский саммит проходил в престижном отеле Kazan Palace by Tasigo, отреставрированном турецкими инвесторами. Генеральный менеджер сообщил гостям, что в сентябре будущего года будет запущена вторая очередь отеля на 96 номеров. «Первый подобный отель открылся в Туркменистане, второй — в Турции, и вот третий — в Казани», — похвастался он.

«У Казани можно поучится тому, как привлекаются инвестиции, как упаковываются объекты недвижимости, и привлекаете трафик», — восхищалась Бодрова

Выход стрессовых активов не вызвал шока у Казани

Основные тренды на рынке коммерческой недвижимости предопределила череда банкротств банков, отмечали единодушно участники рынка. После падения банков много объектов вышло на рынок, и часть из них была реализована в этом году. Это здание «Спурт-банка», выкупленное под банковскую школу, и здание «Татагропромбанка», которое перепрофилируется под офис. На очереди — продажа здания фабрики «Спартак» и РК «Ривьера». «Выход на рынок недвижимости большой массы стрессовых объектив не сильно повлияло на общую конъюнктуру цен», — отметил глава А-Development Мурат Ахмеров. По его мнению, интерес в Казани есть к действующему арендному бизнесу, т.е. помещениям формата стрит-ретейл с арендаторами. Как правило, это интересует игроков продуктового ретейла — сети «Пятерочка», «Магнит», «Верный», аптеки. «Чем меньше площадь, тем выше спрос. Норма окупаемости, которую ищут инвесторы, — 8—10 лет». Одновременно развивается новый офисный формат — коворкинги. По словам Елены Стрюковой, сейчас в Казани действует 15 коворкингов на 816 рабочих мест. «Сегмент гибких пространств достигнет 30% от общего количества помещений», — прогнозирует Анна Ложкина, управляющая бизнес-центром Urban.

Айрат Гиззатуллин, генеральный директор АО «Химград», представил тренды в сегменте индустриальной и складской недвижимости. Банковский кризис отразился и на нем. По словам спикера, сейчас на продажу выставлены объекты недвижимости на 4 млрд рублей. «Один из факторов — падение ряда татарстанских банков, которое привело к росту складских объектов. Но продажи идут не активно, хотя цены невысокие», — рассказал он. Объекты класса А продаются большими лотами. Сейчас выставлен на продажу один из комплексов «Константиновский», который принадлежал компании «Смайл». Цена продажи — около 770 млн рублей. У него есть участок для достройки объекта. Продажей занимается долговой центр ВТБ. «Сейчас рано делать прогнозы, но я думаю, что большего ажиотажа по нему не будет по этой цене», — отметил Гиззатуллин. Контртрендом стала экспансия федерального ретейлера X5, который строил склады около Казани и в Елабуге. Заявлено еще два крупных объекта от «Озона» и «Вайлдбериз». Ставки в течение 2019 года практически не менялись, и по мере снижения качества недвижимости они убывают. Ориентировочные ставки — от 320 рублей без НДС за 1 кв. м, но большого разрыва между ставками складов разных классов нет.

По словам Елены Стрюковой, сейчас в Казани действует 15 коворкингов на 816 рабочих мест

Минэкономразвития проведет отбор агентов по продаже в один этап

А перед этим на деловом завтраке Рождественского саммита недвижимости — 2019, который был организован РАД, обсуждали болевые точки в реализации непрофильных объектов госкомпаний и дефолтных активов. За круглым столом замначальника корпоративного отдела Минэкономразвития Ольга Логинова подробно рассказала о новшествах, упрощающих продажу различных активов. Во-первых, в этом году все торги по продаже госимущества переведены в электронную форму. Во-вторых, дана возможность продавать самостоятельно или привлекать независимых продавцов. Но главное, исключена возможность подачи ценовых предложений в запечатанных конвертах, что сделало процедуру открытой и прозрачной для покупателя.

При продаже непрофильных активов усовершенствован механизм отбора агентов-продавцов. «Есть планы навести порядок в сфере арестованного имущества. Проходит межведомственное согласование идея реализации имущества с электронных площадок. В высокой степени готовности находится законопроект, который предполагает изъятие имущества уличенных в коррупции чиновников с последующей продажей на торгах», — добавила Логинова.

В цифровой среде унифицированы требования для регистрации покупателей на электронных торгах. «Прохождение процедуры регистрации упрощено, тогда как раньше на площадках действовали разные правила», — указала она на устранение очередного недостатка. Сейчас Минэкономразвития занято решением проблемы реализации объектов культурного наследия. Предлагается продавать памятники, находящиеся в удовлетворительном состоянии, с аукциона.

РАД приложил немало усилий для эффективной продажи госимущества. Так, в интересах государства было продано объектов на 218 млрд рублей, или 4 млн объектов недвижимости, прозвучали во время завтрака конкретные цифры работы. Его филиалы работают в 12 крупных городах-миллионниках — от Владивостока до Краснодара.