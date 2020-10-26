В Казани открылась «Шаурма на районе» от рэпера Нурминского

Фото: Лина Саримова

Рэпер Нурминский (Альберт Шарафутдинов) из Балтасинского района Татарстана открыл в Казани «Шаурму на районе».



Нурминский сообщил «Реальному времени», что захотелось попробовать что-то новое: «Нет четких цифр или событий, когда мы решили, как-то само собой пришла мысль попробовать что-то новое. Идея назвать «Шаурма на районе» возникла из текстов песен. Оценивать первый опыт пока рано, мы только пробуем. Результаты будут позже».



realnoevremya.ru / Лина Саримова

Эксперт по коммерческой недвижимости, замгендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев положительно отреагировал на открытие очередного «рэперского» заведения в Казани сказав, что «шаурма на углях — достаточно современное и востребованное веяние»: «Успех здесь напрямую зависит от качества, ценника и локации. В целом у него есть хорошее преимущество, поскольку он сейчас «на хайпе». Также могу предположить, что одним проектом он не ограничится».



Подробнее об открытии «Шаурмы на районе» сообщалось в материале «Реального времени.