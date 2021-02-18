«Верону» на Московском рынке Казани выставили на продажу за 225 миллионов

Часть Московского рынка

В Казани на продажу выставили торговый центр «Верона», расположенный на Московском рынке. Этот ТЦ, хоть и не так известен, как фирменная «Тюбетейка», ставшая символом рынка, но тем не менее занимает ощутимую долю торговых площадей на Московском. Общая площадь двухэтажного здания — 1 866 кв. м, оно стоит на участке в 9,5 сотки. Здание было введено в эксплуатацию в 2005 году.

Торговый центр заполнен арендаторами, утверждает представитель продавца, при этом «в дело» идут и оба этажа, и подвал. Судя по инстаграм-аккаунту «Вероны» (не особо популярному — 134 подписчика), в числе арендаторов значатся торговцы одеждой, обувью и текстилем, портативной электроникой, фурнитурой и косметикой. Однажды в этом аккаунте «засветились» и коммерческие характеристики центра — в июле 2020-го, вскоре после снятия ковидных ограничений и открытия торговых центров, «Верону» за день посетили 1 768 посетителей, совершивших 768 покупок.

У ТЦ также имеется небольшой паркинг на 30 мест и три входных группы. По данным сайтов по аренде коммерческой недвижимости, арендная ставка в «Вероне» колеблется от 800 до 3 000 рублей за кв. м. За все же здание собственник хочет выручить 225 млн рублей.

Каких-либо связей с крупным бизнесом Татарстана проследить не удалось — хотя упомянутый Рафаиль Гаянов является полным тезкой заместителя начальника Госстройнадзора (на фото). Фото tatarstan.ru

Кому принадлежит «Верона»

Согласно данным Росреестра, здание принадлежит казанскому ООО «Дана» с момента строительства. По итогам «докоронавирусного» 2019 года компания зафиксировала выручку в 12,5 млн рублей и чистую прибыль в 6 млн рублей.

Компания принадлежит в разных долях семи собственникам: наибольшая часть (22,22%) числится за Олегом Танцуриным, еще по 16,67% — за Ханифой Абайдулловой и Мингараем Хамидуллиным, по 11,11% — за Рафаилем и Ринатом Гаяновыми, Валерием Майоровым и Вадимом Чайкиным. Каких-либо связей с крупным бизнесом Татарстана проследить не удалось — хотя упомянутый Рафаиль Гаянов является полным тезкой заместителя начальника Госстройнадзора. «Реальное время» направило в ведомство запрос, чтобы подтвердить или опровергнуть связь между чиновником и совладельцем ТЦ, ответ пока не пришел.

Директор компании Айрат Абайдуллов не стал комментировать информацию о продаже ТЦ, добавив лишь, что компания продолжает вести деятельность.

Цена завышена как минимум в два раза

При этом цена в 225 млн рублей (или более 120 тыс. рублей за квадратный метр) явно завышена, говорит заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

— Космос, абсолютный космос! […] Надо учитывать второй этаж, на котором цена всегда ниже, арендный поток, потерю площадей, но цена невероятно высокая. На мой взгляд, цена завышена минимум в два раза.

«Пиковую» ставку для такого ТЦ Шайхиев оценил в 800 рублей за квадратный метр. «Там есть трафик, как на любом рынке. Но есть аналоги на других рынках, где ставки арендные абсолютно невысокие. Да, есть высокие ставки аренды, но там, где они оправданы, — например, с правой стороны улицы Шамиля Усманова. Но там первые этажи, у каждого — отдельная входная группа, полный противовес «Вероне», — добавил Шайхиев.

Александр Артемьев