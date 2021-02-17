«Ураган-Сарай» в парке Горького уходит от «московской» концепции

Первая парковая кофейня в Казани превратится в ресторан с «полноценной» кухней и вырастет в три раза

Как стало известно «Реальному времени», второй раз за пять лет расширяется кофейня «Ураган-Сарай» в казанском парке Горького. В итоге из крошечного одноэтажного павильона с «экологичной» деревянной отделкой натурального цвета она превратится в солидных размеров заведение, оформленное куда более роскошно. Подробнее о том, почему казанская сеть парковых кофеен поменяла размеры и стиль, что нового предложит гостям обновленный «Ураган-Сарай» и когда не закрывавшее двери на время реконструкции кафе заработает «на всю катушку», — в нашем материале.

По желанию гостей



В кофейне «Ураган-Сарай» в парке имени Горького полным ходом идут строительные работы, при этом там продолжают подавать кофе и сладости. На ограждении, за которым идет стройка, красуется большой баннер с изображением конечного результата реконструкции: большой белый павильон с чем-то вроде клумбы на крыше и просторной верандой, обращенной в сторону зоны отдыха — газона, где когда-то любители играли в футбол, а сейчас проходят разного рода культурные и спортивные мероприятия.

Как рассказал «Реальному времени» управляющий сетью кофеен «Ураган-Сарай» Фарух Нурханов, расширение кафе связано с пожеланиями посетителей парка:

— Мы провели опрос среди наших гостей, и выяснилось, что они хотели бы не просто получать кофе и напитки с едой на вынос, но и иметь возможность посидеть за столом. А помещение маленькое — всего восемь посадочных мест, и те на веранде. К нам были большие очереди...

Кроме того, по словам Нурханова, в зоне, где гости смогут посидеть за столом, будет работать «полноценная кухня и столики, где можно посидеть с семьей». То есть желающие смогут уже не просто слегка перекусить бутербродом или пирожным под чашечку кофе, а, скажем, пообедать.

Первоначально гостевая зона в кафе составляла всего 13 квадратных метров, сейчас, после первого этапа реконструкции, она выросла до 20 квадратных метров

Плюс 100 «квадратов»



— У нас и раньше был не только стрит-фуд (готовые к употреблению продукты питания и напитки, которые продаются прямо на улице, — прим. ред.), но и формат «еда с собой», — рассказал «Реальному времени» Фарух Нурханов. — Сейчас эта линия продолжает функционировать, за исключением того, что до пандемии коронавируса в кафе было еще 8—10 посадочных мест на веранде, где можно было присесть, а сейчас это запрещено Роспотребнадзором, и у нас осталась только стойка, на которой можно положить в напитки сахар и размешать его. А мы сейчас рассчитываем открыть вторую линию — с полноценным набором блюд. Причем на втором этаже, на застекленной по периметру веранде под открытым небом с видом на зеленую зону, мы планируем также разместить столики для гостей. От ограждения веранды они будут отделены бордюром из живых растений. После реконструкции в кафе будет 30—40 посадочных мест. При этом конструкция здания будет легкой, разборной, как и было изначально, этот объект останется объектом некапитального строительства.

Соответственно, поменяется и площадь кафе, и площадь застройки. Если первоначально, при открытии в декабре 2015 года, «Ураган-Сарай» занимал всего 40 квадратных метров на углу парка Горького — перед зданием спорткомплекса «Трудовые резервы», то теперь, по словам управляющего сетью, площадь застройки вырастет до 140—150 «квадратов»:

— Первоначально гостевая зона в кафе составляла всего 13 квадратных метров, сейчас, после первого этапа реконструкции, она выросла до 20 квадратных метров, а по завершении работ планируем довести ее до 100 «квадратов». Пока можно сказать, что наши планы по расширению кафе осуществились на треть. Мы не успевали завершить реконструкцию из-за пандемии коронавируса, а надо было открыться летом 2020-го, во время сезона, поэтому открылись в усеченном виде.

От прямого ответа на вопрос, когда эти планы осуществятся полностью и кафе откроет двери посетителям в новом формате, Фарух Нурханов ушел. Он дал понять, что надеется, что это произойдет как можно скорее — к началу сезона.

Теперь, по словам управляющего сетью, площадь застройки вырастет до 140—150 «квадратов»

Поменялась не только концепция, но и поставщики



Сейчас, по словам управляющего, сеть кофеен «Ураган-Сарай» состоит из шести «точек». Кроме парка Горького, они работают в Горкинско-Аметьевском лесу, парке «Дубрава», сквере «Белые цветы» на улице Абсалямова и Фестивальном бульваре на «Козьей слободе». А в феврале 2021 года открылось кафе на улице Театральной — в доме №1/29, где можно не только взять кофе с собой, но и посидеть за завтраком или ланчем.

Первоначально первая кофейня «Ураган-Сарай» — как раз в парке Горького — позиционировались как «первая парковая кофейня Казани», а торжественно открывали ее Ольга Мелик-Каракозова и Анна Серова — соавторы московской сети кофеен «ДаблБи». И на сайте park.tatar сохранилась страничка, на которой Ольга Мелик-Каракозова значится как управляющая «Ураган-сарая».

«Здесь готовят так называемый speciality coffee («отборный кофе») — собранный на небольших плантациях и обжаренный по специальной технологии, — говорится в статье, посвященной «первой парковой кофейне». — Зерно находят и заказывают создатели и управляющие «Ураган-Сарая» Ольга Мелик-Каракозова и Анна Серова; они посещают лучшие мировые фермы, отбирают зеленый кофе, привозят в Россию, обжаривают в своем коворкинг-цехе в Москве и отправляют в Казань». Особо подчеркивалось, что в кофейне можно также приобрести зерновой кофе в фирменной упаковке «Ураган-сарая».

Первую кофейню «Ураган-Сарай» — как раз в парке Горького — открывали Ольга Мелик-Каракозова и Анна Серова — соавторы московской сети кофеен «ДаблБи». Фото: mbgazeta.ru

Однако Фарух Нурханов в разговоре с «Реальным временем» подчеркнул, что «Ураган-Сарай» никогда не работал по франшизе сети «ДаблБи», а основатели этой сети никогда не управляли казанским кофейным «ураган-дворцом»:

— Они присутствовали здесь не как представители «ДаблБи». Мы приглашали их открыть новый проект — первую кофейню, которая продавала зерновой кофе. Был план, а их приглашали, чтобы обучить сотрудников правильно готовить и подавать кофе. Мы ведь используем специальные кофемашины, с которыми надо было научиться работать, и мы тогда приобретали у них зерновой кофе. За прошедшее со времени открытия «Ураган-сарая» время рынок кофе вырос, новые поставщики, работает конкуренция, и мы выбираем для закупок более выгодные варианты.

Слегка видоизменилась, как выяснилось, и концепция кофейни — теперь в ней зерновым кофе не торгуют.

Теперь в «Ураган-Сарае» зерновым кофе не торгуют. Фото: instagram.com/uragan_saray

«Очень востребованная концепция»

— Несмотря на последствия самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, в Казани открывается много новых ресторанов и кафе, — говорит генеральный директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова. — А локация «Ураган-Сарая» в парке Горького предопределяет успех, потому что там дефицит предложений семейного кафе среднего сегмента, чтобы прогулку в парке можно было совместить с обедом, но так, чтобы ценник был ниже, чем в ресторане «Лето». Тем более с учетом, что зимой в парке Горького также есть точка притяжения — каток.

По мнению Гиззатовой, концепция команды «Ураган-сарая» на сегодня — «очень востребованная» для парка Горького.

— Я думаю, что этот проект будет пользоваться спросом, — согласен с Гиззатовой генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. — Там всегда народ, что летом, что зимой, а летом так просто всегда битком. В Москве на месте гостиницы Россия разбит парк «Зарядье» — там постоянно очереди на улице у кафе, и я думаю, у нас в парке Горького будет та же ситуация.

Под брендом «Ураган-Сарай» работает казанское ООО «Бриг», зарегистрированное в сентябре 2014 года. Фото: instagram.com/uragan_saray

Компания со 100-миллионным оборотом

Под брендом «Ураган-Сарай» работает казанское ООО «Бриг», зарегистрированное в сентябре 2014 года. Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», выручка компании с уставным капиталом 20 тыс. рублей и среднесписочным числом работников в 16 человек, в 2019 году составила почти 105,4 млн рублей, а чистая прибыль — 223 тыс.

Бенефициаром сети кофеен с августа 2018 года является Тимерзян Мусин, в числе прежних владельцев — Ильдар Салахов, Лейсан Усманова, Ильдар Нуруллин.

В 2019 году ООО «Бриг» уплатило в казну более 3,1 млн рублей налогов. При этом компания получила в 2019 году от аппарата исполкома Казани финансовую поддержку в размере 487,5 тыс. рублей. Более ощутимые бюджетные вливания пришлись на 2020 год — ООО «Бриг» получило 568,7 тыс. руб. субсидий от ФНС России в связи с пандемией.