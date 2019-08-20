По примеру «Меги»? «Парк Хаус» расширяет фуд-корт до 3 тысяч «квадратов»

На новые площади придет первая в Казани сибирская бургерная МясоRoob и переедет пекарня Cinnabon

Фото: Гуландам Фатхуллина

В казанском «Парк Хаусе» полным ходом идет реновация — для этого уже пожертвовали траволатором на центральном входе. Как стало известно «Реальному времени», общая площадь обновленного фуд-корта на втором этаже составит 3 тысячи кв. метров. Ориентировочная дата открытия — 25 ноября. Известно, что на новой площадке, часть которой удалось «отвоевать» у атриума, откроется первый в Казани ресторан МясоRoob. Эксперты считают, что обновление зоны общепита в ТЦ — назревшая необходимость, учитывая, что торговый комплекс открылся еще в 2006 году и с тех пор радикально не обновлялся.

На обновленном фуд-корте будут продавать «суровые бургеры»

В торговом центре «Парк Хаус» на проспекте Ямашева полным ходом идет обновление зоны фуд-корта. На сегодняшний день уже демонтирован траволатор на центральном входе. Эта зона, как и часть второго этажа, обнесена баннерами с эскизами — как будет выглядеть территория после реновации. Администрация ТЦ обещает, что «будет очень красиво», появятся новые сервисы, зоны отдыха с возможностью подзарядки гаджетов, детские развлечения, и, кроме того, откроются три новых ресторана.

У центрального входа посетителей встречают две сотрудницы в красных футболках. Они объясняют растерянным посетителям, как подняться на второй этаж без траволатора: в торговом центре есть два лифта в центральной части и два эскалатора в каждом крыле ТЦ. Как рассказали корреспонденту «Реального времени» в столе информации, траволатор планируется заменить на эскалатор, а на освободившихся площадях увеличат зону фуд-корта. В частности, сюда должна переехать кафе-пекарня Cinnabon.

Траволатор планируется заменить на эскалатор, а на освободившихся площадях увеличат зону фуд-корта

Общая площадь обновленного фуд-корта составит 3 тысячи кв. метров. Как рассказали сотрудники «Парк Хауса», ориентировочная дата открытия — 25 ноября. Известно, что после реновации на втором этаже должен открыться ресторан МясоRoob, позиционирующий себя как «суровая сибирская бургерная». Это будет первая точка сибирской сети в Казани. Ее адрес — Ямашева 46/33 — уже размещен на сайте компании.



А вот кофейня BeanHearts, которая ранее работала на втором этаже, оказалась закрыта. Откроется ли она после реновации, в столе информации сообщить не смогли. В центральном офисе BeanHearts также не пояснили, откроется ли кофейня в обновленном «Парк Хаусе».

Проект реновации от московских архитекторов



Отметим, что Казань не первый город, где «Парк Хаус» начал реновацию. В прошлом году обновленный фуд-корт открылся в волгоградском торговом центре. Его проект готовило московское архитектурное бюро ABD architects. Оно известно благодаря проектированию таких объектов, как здание Mercedes-Benz Plaza в Москве, офисы для «Лаборатории Касперского» в Мадриде, и других. Судя по всему, оно же занималось и реновацией казанского «Парк Хауса».

«По итогам проекта [в Волгограде] сеть торговых центров решила продлить сотрудничество с ABD architects в Казани. Реализацию проекта планируется завершить к 2019 году. Проект предусматривает реновацию галереи и фуд-корта торгового центра», — сообщается на сайте архитектурного бюро.

В интерьере также использованы светлые тона, деревянная мебель, будут расставлены зеленые акценты

Судя по изображениям на баннерах в казанском «Парк Хаусе», данный проект будет перекликаться с тем, что был реализован в Волгограде: в интерьере также использованы светлые тона, деревянная мебель, будут расставлены зеленые акценты.

Курс на реновацию

Напомним, «Парк Хаус» далеко не единственный торговый центр в Казани, который решился на масштабное обновление фуд-корта, — так, свой «Вкусный бульвар» в прошлом году открыла «Мега». Однако заместитель генерального директора компании A-Development Владимир Шайхиев отмечает, что «Парк Хаус» обновляет фуд-корт иначе, чем это делала «Мега».

— Здесь принцип несколько другой. «Мега» это сделала в ущерб катку и опустилась вниз, где была подземная стоянка. В «Парк Хаусе» увеличивают зону фуд-корта второго этажа. Практически до траволатора добавили швеллеры, и из-за этого площадь увеличивается. Это однозначно нужно было делать, потому что там перегруз, народу очень много, необходимость в этом назрела давно. Касаемо первого этажа не могу сказать, но там фуд-корта точно быть не должно. Да, есть кофейня Starbucks, но на этом все. Наверное, даже если они будут загружать эту середину, скорее всего, это будут либо торговые ряды с проходом, либо островная торговля, — полагает Владимир Шайхиев.

Что касается траволатора, эксперт считает, что он находился в правильном с точки зрения логистики месте. В то же время Шайхиев подчеркивает, что траволатор — «всегда проблемный объект», а эскалатор, в отличие от него, занимает гораздо меньше площади.

«Обновление фуд-корта — назревавшая необходимость»

Торговые центры, тем более такого крупного формата, нуждаются в реновации и с точки зрения эксплуатационных характеристик, и с точки зрения концепции каждые 8—10 лет, отмечает полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в РТ Елена Стрюкова.

— «Парк Хаус» открылся еще в 2006 году. Насколько мне известно, с тех пор у них появлялись новые арендаторы, а какой-то глобальной перестройки, изменения нарезки не было. Поэтому я думаю, что обновление фуд-корта — назревавшая необходимость и попытка обновить торговый центр, что называется, малой кровью, — говорит Елена Стрюкова.

Эксперт отмечает, что изменения привлекут молодых посетителей, которые предпочитают проводить время в зонах фуд-корта и лайфстайла. Один из трендов рынка торговой недвижимости — увеличение площади именно этих зон.

— Если брать новые торговые центры, места общего пользования раньше занимали 30—40% от общей площади, сейчас до половины площадей — это такие развлекательные зоны, зоны фуд-корта, библиотеки, коворкинги и т. д. Поэтому и для «Парк Хауса» логично начать изменения именно с этого, — считает Елена Стрюкова.

1 / 24 Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина