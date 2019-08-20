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По примеру «Меги»? «Парк Хаус» расширяет фуд-корт до 3 тысяч «квадратов»

07:00, 20.08.2019

На новые площади придет первая в Казани сибирская бургерная МясоRoob и переедет пекарня Cinnabon

По примеру «Меги»? «Парк Хаус» расширяет фуд-корт до 3 тысяч «квадратов» Фото: Гуландам Фатхуллина

В казанском «Парк Хаусе» полным ходом идет реновация — для этого уже пожертвовали траволатором на центральном входе. Как стало известно «Реальному времени», общая площадь обновленного фуд-корта на втором этаже составит 3 тысячи кв. метров. Ориентировочная дата открытия — 25 ноября. Известно, что на новой площадке, часть которой удалось «отвоевать» у атриума, откроется первый в Казани ресторан МясоRoob. Эксперты считают, что обновление зоны общепита в ТЦ — назревшая необходимость, учитывая, что торговый комплекс открылся еще в 2006 году и с тех пор радикально не обновлялся.

На обновленном фуд-корте будут продавать «суровые бургеры»

В торговом центре «Парк Хаус» на проспекте Ямашева полным ходом идет обновление зоны фуд-корта. На сегодняшний день уже демонтирован траволатор на центральном входе. Эта зона, как и часть второго этажа, обнесена баннерами с эскизами — как будет выглядеть территория после реновации. Администрация ТЦ обещает, что «будет очень красиво», появятся новые сервисы, зоны отдыха с возможностью подзарядки гаджетов, детские развлечения, и, кроме того, откроются три новых ресторана.

У центрального входа посетителей встречают две сотрудницы в красных футболках. Они объясняют растерянным посетителям, как подняться на второй этаж без траволатора: в торговом центре есть два лифта в центральной части и два эскалатора в каждом крыле ТЦ. Как рассказали корреспонденту «Реального времени» в столе информации, траволатор планируется заменить на эскалатор, а на освободившихся площадях увеличат зону фуд-корта. В частности, сюда должна переехать кафе-пекарня Cinnabon.

Траволатор планируется заменить на эскалатор, а на освободившихся площадях увеличат зону фуд-корта

Общая площадь обновленного фуд-корта составит 3 тысячи кв. метров. Как рассказали сотрудники «Парк Хауса», ориентировочная дата открытия — 25 ноября. Известно, что после реновации на втором этаже должен открыться ресторан МясоRoob, позиционирующий себя как «суровая сибирская бургерная». Это будет первая точка сибирской сети в Казани. Ее адрес — Ямашева 46/33 — уже размещен на сайте компании.

А вот кофейня BeanHearts, которая ранее работала на втором этаже, оказалась закрыта. Откроется ли она после реновации, в столе информации сообщить не смогли. В центральном офисе BeanHearts также не пояснили, откроется ли кофейня в обновленном «Парк Хаусе».

Проект реновации от московских архитекторов

Отметим, что Казань не первый город, где «Парк Хаус» начал реновацию. В прошлом году обновленный фуд-корт открылся в волгоградском торговом центре. Его проект готовило московское архитектурное бюро ABD architects. Оно известно благодаря проектированию таких объектов, как здание Mercedes-Benz Plaza в Москве, офисы для «Лаборатории Касперского» в Мадриде, и других. Судя по всему, оно же занималось и реновацией казанского «Парк Хауса».

«По итогам проекта [в Волгограде] сеть торговых центров решила продлить сотрудничество с ABD architects в Казани. Реализацию проекта планируется завершить к 2019 году. Проект предусматривает реновацию галереи и фуд-корта торгового центра», — сообщается на сайте архитектурного бюро.

В интерьере также использованы светлые тона, деревянная мебель, будут расставлены зеленые акценты

Судя по изображениям на баннерах в казанском «Парк Хаусе», данный проект будет перекликаться с тем, что был реализован в Волгограде: в интерьере также использованы светлые тона, деревянная мебель, будут расставлены зеленые акценты.

Курс на реновацию

Напомним, «Парк Хаус» далеко не единственный торговый центр в Казани, который решился на масштабное обновление фуд-корта, — так, свой «Вкусный бульвар» в прошлом году открыла «Мега». Однако заместитель генерального директора компании A-Development Владимир Шайхиев отмечает, что «Парк Хаус» обновляет фуд-корт иначе, чем это делала «Мега».

— Здесь принцип несколько другой. «Мега» это сделала в ущерб катку и опустилась вниз, где была подземная стоянка. В «Парк Хаусе» увеличивают зону фуд-корта второго этажа. Практически до траволатора добавили швеллеры, и из-за этого площадь увеличивается. Это однозначно нужно было делать, потому что там перегруз, народу очень много, необходимость в этом назрела давно. Касаемо первого этажа не могу сказать, но там фуд-корта точно быть не должно. Да, есть кофейня Starbucks, но на этом все. Наверное, даже если они будут загружать эту середину, скорее всего, это будут либо торговые ряды с проходом, либо островная торговля, — полагает Владимир Шайхиев.

Что касается траволатора, эксперт считает, что он находился в правильном с точки зрения логистики месте. В то же время Шайхиев подчеркивает, что траволатор — «всегда проблемный объект», а эскалатор, в отличие от него, занимает гораздо меньше площади.

«Обновление фуд-корта — назревавшая необходимость»

Торговые центры, тем более такого крупного формата, нуждаются в реновации и с точки зрения эксплуатационных характеристик, и с точки зрения концепции каждые 8—10 лет, отмечает полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в РТ Елена Стрюкова.

— «Парк Хаус» открылся еще в 2006 году. Насколько мне известно, с тех пор у них появлялись новые арендаторы, а какой-то глобальной перестройки, изменения нарезки не было. Поэтому я думаю, что обновление фуд-корта — назревавшая необходимость и попытка обновить торговый центр, что называется, малой кровью, — говорит Елена Стрюкова.

Эксперт отмечает, что изменения привлекут молодых посетителей, которые предпочитают проводить время в зонах фуд-корта и лайфстайла. Один из трендов рынка торговой недвижимости — увеличение площади именно этих зон.

— Если брать новые торговые центры, места общего пользования раньше занимали 30—40% от общей площади, сейчас до половины площадей — это такие развлекательные зоны, зоны фуд-корта, библиотеки, коворкинги и т. д. Поэтому и для «Парк Хауса» логично начать изменения именно с этого, — считает Елена Стрюкова.

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  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
Гуландам Фатхуллина, Василя Ширшова
НедвижимостьЭкономикаИнвестицииБизнесРозничная торговляУслуги Татарстан
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