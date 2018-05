Анастасия Кашеварова: «Надеюсь, наши силовики будут вести себя либо по-пацански, либо по закону»

В среду в редакцию издания Daily Storm с обыском нагрянули силовики. Причиной внезапного вторжения стала публикация о взятках и нелегальных доходах московского ГБУ «Ритуал»: журналисты выяснили, что оборот так называемой черной бухгалтерии «Ритуала» составлял 24,5 миллиарда в год. «Реальное время» связалось с главным редактором издания Анастасией Кашеваровой и побеседовало с ней о давлении силовых структур на СМИ, поддержке коллег и смене поколений в российской журналистике.

«Все были в штатском, понятые — вообще молодые ребята в футболках Nirvana



— Анастасия, давайте восстановим хронологию событий. Обыск начался спокойно, без выламывания дверей?

— У нас стеклянные двери — их выламывать не стоит (смеется). Плюс, они всегда открыты — к нам даже как-то зашел человек, чтобы попросить разменять ему пятитысячную купюру. Вообще, у нас достаточно открытая редакция, в которой в основном работает молодежь. Молодое поколение журналистов — это добрые, отзывчивые люди, которые выступают за правду, являются патриотами, но не в «ватном» смысле — они действительно любят свою страну и хотят что-то поменять, хотят, чтобы власть их услышала.

В среду к нам пришли ребята из СК и МВД — четыре человека, — а с ними еще двое понятых, которые караулили у редакции с самого утра. Чтобы описать реакцию наших сотрудников на неожиданный визит, объясню, что «Daily Storm» и «This is media» сидят вместе в одном опенспейсе, при этом «Шторм» у нас общественно-политическое издание, а This is media — такое субкультурное и хулиганское. Когда все шесть человек зашли к нам в редакцию, «штормовики» подумали, что это какая-то группа пришла на запись в студию. Все были в штатском, понятые — вообще молодые ребята в футболках Nirvana. Создавалось впечатление, что их подцепили в каком-нибудь клубе и с тех пор они ездят по таким мероприятиям в качестве понятых. Ребята были веселые, шутили вместе с нами и вообще не понимали, что происходит.

После того, как силовики попали в редакцию, они зашли в кабинет нашего гендиректора, представились, а затем направились к столу нашего корреспондента Ильи Юшкова. Я в это время ехала со встречи и спустя примерно 30-35 минут после начала обыска уже вернулась в редакцию. Силовики изъяли записную книжку Ильи, его переписку в Telegram, посмотрели, с кем он переписывался «ВКонтакте». Они даже создали на рабочем столе папку «Обыск», куда скинули всю необходимую информацию, после чего отправили ее себе на почту.

Ребята, которые к нам приехали, вели себя абсолютно нормально. Они просто исполнители, молодые ребята, которые спрашивали про нас, шутили, что вместо Юшкова они заберут наших симпатичных журналисток. Мы даже подписали их на свой телеграм-канал (у них у всех есть «телега»). Очень жаль, что мы познакомились с ними в такой день. Мне показалось, что им самим была не очень приятна вся эта ситуация.

«Силовики изъяли записную книжку Ильи, его переписку в Telegram, посмотрели, с кем он переписывался «ВКонтакте». Они даже создали на рабочем столе папку «Обыск», куда скинули всю необходимую информацию, после чего отправили ее себе на почту». Фото nvdaily.ru



— С чем связаны обыски? Понятно, что с вашим материалом про ритуальные услуги (в статье говорится о взятках; нелегальных доходах: оборот так называемой черной бухгалтерии ритуального рынка Москвы, по данным «Daily Storm», составлял 24,5 миллиарда рублей в год, — прим. ред.), но в связи с каким делом?

— В постановлении сказано, что по заявлению ГБУ «Ритуал» было возбуждено уголовное дело в отношении НКО «Верум», которое давало нам комментарии. Такие дела решаются через мировой суд: адвокат ведомства или организации подает иск, начинается процесс, в ходе которого тебя вызывают на допрос и так далее. Но когда в твое издание, существующее меньше года, приходят СК вместе с МВД и начинают шерстить и выпытывать информацию — это наталкивает на мысль, что есть какая-то сильная заинтересованная сторона, побудившая силовиков (я не думаю, что это весь СК — это лишь та его часть, которая сотрудничает с ГБУ «Ритуал») пойти на такие действия.

«Ритуал» — это государственное учреждение, которое находится под контролем правительства Москвы. Естественно, похоронный бизнес — один из самых прибыльных и теневых. Когда у человека горе, он забывает обо всем, и в такой ситуации можно вертеть и крутить все что угодно. Ты ведь не пойдешь судиться и защищать свои права — у тебя только что умер близкий человек. Тебе не до разбирательств.

Когда мы только начали расследование нам говорили: «Ребята, чего вы туда суетесь? У вас будут проблемы». Но СМИ созданы для того, чтобы вскрывать вот такие гнойники. Мы — помощники власти, а к нам приходят и говорят: «Именно вы ломаете госустройство, именно вы хотите свергнуть власть». Это бред. Кто хочет свергнуть власть: тот, кто пишет о коррупции и воровстве или же те, кто ворует у государства? Почему слова ГБУ «Ритуал» без каких-либо проверок восприняли как истину и сразу же бросились обыскивать квартиры представителей НКО, а потом и нашу редакцию? Это выглядит, как заказуха или силовое давление.

«Если сегодня пришли к твоему коллеге по цеху, то завтра спокойно могут вломиться и к тебе»



— Видимо, вы попали в болевую точку, выведя из тени миллиардный бизнес…

— Знаете, действительно неприятно, когда наш президент заявляет о «дремучем охранительстве», и тут как раз случается вот такое «дремучее охранительство». Я не знаю, как эти люди хотят строить государство, как они хотят какого-то процветания, если они должны охранять свободу слова, какие-то моральные ценности, права граждан, а вместо этого защищают бизнес и коррупцию.

Повторюсь, я не считаю, что это все силовики — это та их часть, которая имеет определенные связи. Если посмотреть, кто переходил в это ГБУ, можно увидеть, что там очень много ребят из силовых структур. Естественно, по дружбе они пойдут и нагнут и Кашеварову, и Пивоварова, и Винокурову, и кого угодно.

— Кстати, а что за связь с уголовным делом экс-генерала МВД Дениса Сугробова (в 2014 году генерала МВД Дениса Сугробова и его заместителя Бориса Колесникова задержали по делу о создании организованной преступной группы и превышении должностных полномочий, — прим. ред.)?

— Один из членов руководящего состава ГБУ «Ритуал» — Артем Якимов — ранее работал с Сугробовым. Очень хорошо, что силовики стоят друг за друга, что они могут нагнуть любого — женщину, мужчину, неважно. Но есть правда, есть моральные ценности, а еще есть другая сила — журналисты тоже могут объединиться. Силовики должны обратить на это внимание.

Можно по-разному расценивать произошедшее. За эти дни уже возникло множество версий: и про Якимова, который работал с Сугробовым, и про то, что следователь, который допрашивал нашего Юшкова из Башкирии, а начальник службы безопасности Сечина тоже из Башкирии, и про то, что это специально организованное давление на меня, чтобы надавить на тех, кто со мной дружит и взаимодействует. Может быть, это просто глупая мужицкая разборка с женщиной — это вполне вероятно.

— Как отреагировали коллеги на произошедшее?

— Я очень признательна всему журналистскому сообществу. У меня есть определенная репутация после «Лайфа» — нас многие не любили и не любят до сих пор. Но, когда я увидела, что и оппозиционные, и государственные СМИ освещали эту тему, мне было очень приятно.

«Один из членов руководящего состава ГБУ «Ритуал» — Артем Якимов — ранее работал с Сугробовым» (на фото). Фото vsedela.ru

— Как вы думаете, почему все так дружно поддержали вас и подняли шум?

— Я думаю, что каждый понимает: если сегодня пришли не к тебе, а к твоему коллеге по цеху, то завтра спокойно могут вломиться и к тебе. Да, может быть, силовики будут относиться к тебе с уважением и почестями, шутить и заигрывать с тобой, но при этом они вынесут тот вердикт, который нужен кому-то сверху.

Вообще, я заметила, что в наших СМИ произошел серьезный перелом. Видимо, молодняк пересилил выходцев из Советского Союза, которые занимались тем самым охранительством. Появилось некое единство.

Я всегда думала, что наши СМИ разделены между собой. Когда во время событий на Украине арестовали двух ребят из «Лайфа», нас поддержали далеко не все: «Эхо Москвы», например, опубликовало фотографию, где парни были с оружием — якобы они пособники российской власти. Прошло несколько лет, и за это время проблемы с силовыми структурами, представителями власти были у всех. И вот «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», ТАСС, «Ридус», Илья Варламов, региональные, федеральные, государственные, оппозиционные СМИ — все объединились, потому что они знают, что подобное может случиться с каждым. Если мы не будем заступаться друг за друга, то любой сержант, преступив закон и превысив полномочия, может нас сломить.

Я очень надеюсь, что наши силовики будут вести себя либо по-пацански, как они привыкли, либо по закону. Хотя бы по-пацански — не преступая какие-то моральные нормы, закон и не беспредельничая. Я человек провинциальный, и у нас такое недопустимо. Если ты мужик, то веди себя нормально, отвечай за свои слова.

Я нашла информацию о том, что у следователя, который допрашивал Илью Юшкова, есть кое-какие проблемы. «Коммерсантъ» писал о том, что он был замешан в каком-то деле и его перевели из Башкирии сначала в Тверскую область, а затем в Москву. Но я не стала визжать на каждом шагу о том, что у него самого нечистая репутация и у меня нет к нему доверия. Хотя, наверное, такие люди тоже нужны в структурах.

«Я очень надеюсь, что наши силовики будут вести себя либо по-пацански, как они привыкли, либо по закону. Хотя бы по-пацански — не преступая какие-то моральные нормы, закон и не беспредельничая». Фото dailystorm.ru

«Я не обвиняю их — они сами подставляют себя своими действиями»



— Анастасия, известно ли, что будет дальше? Вы писали, что к вам могут нагрянуть еще раз…

— Второй допрос у Юшкова будет 24 мая. Его допросили еще вчера — как раз тот самый следователь из Башкирии. Сегодня они обыскали его компьютер, посмотрели все наши документы учредительные, а завтра — кто ж их знает.

— И какие впечатления у вашего корреспондента от общения с этим следователем?

— Конечно, неприятно. Вообще, неприятно, когда ты пытаешься работать для народа, для государства, а к тебе приходят люди, которые тоже должны работать для народа и государства, говорят, что ты как бы свидетель, но при этом обыскивают тебя и «нагибают». Получается, что любой человек, имеющий деньги и власть, может прийти в СК и без каких-либо доказательств заявить: «Вот этот товарищ — негодяй и подставил меня». А потом к этому товарищу придут «мвдшники» с «скашниками» и перероют все вещи, контакты, достанут грязное белье, личные фотографии и прочее.

Если у вас есть какие-то претензии, вызовите нас на допрос — это обычная практика. Но они работают по методу 90-х, не понимая, что это идет им во вред. 99 процентов комментариев под новостями об обысках в нашей редакции были такие: «Значит, правду написали». Они сами наталкивают людей на мысль о собственной коррумпированности. Я не обвиняю их — они сами подставляют себя своими действиями.