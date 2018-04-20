Корейский «сборник» на Олимпиаде, жертвы «барсов» в плей-офф и финалист Кубка Гагарина

Как выступили в уходящем сезоне игроки и тренеры, ранее защищавшие цвета «Нефтехимика»

Хоккейный сезон для нижнекамского «Нефтехимика» закончился еще месяц назад. Между тем многие бывшие игроки и тренеры клуба продолжают борьбу в своих чемпионатах — например, в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина выступает московский ЦСКА, возглавляемый экс-защитником «Нефтехимика» Игорем Никитиным, а за океаном за Кубок Стэнли бьется уроженец Нижнекамска Михаил Сергачев. О том, как складывается сезон 2017/18 для людей, оставивших свой след в этом городе, — в материале «Реального времени».

Тренеры: новенький из Уфы и финалист КХЛ

В КХЛ, как и во всем остальном хоккейном (и не только хоккейном) мире, заметна тенденция к увеличению доверия к молодым тренерам. Из числа тех, кто так или иначе был связан с «Нефтехимиком», выделяются сразу несколько имен. В первую очередь это Игорь Никитин, главный тренер московских армейцев, добившийся со своим коллективом выхода в финал Кубка Гагарина. В «Нефтехимике» защитник Никитин провел один сезон (1996/97), в 22 матчах забросив три шайбы.

Два других специалиста также неплохо поработали в этом сезоне со своими клубами. «Северсталь», руководимая Александром Гулявцевым, впервые с 2013 года вышла в плей-офф, где во многом благодаря спорным решениям судей уступила бесспорному фавориту, питерскому СКА, со счетом 0:4. Московский «Спартак» под предводительством еще одного бывшего «нижнекамца» — Вадима Епанчинцева — показал идентичный результат, также безоговорочно уступив ЦСКА. Оба тренера когда-то выступали за «Нефтехимик», проведя за команду более 40 матчей на двоих.

Кроме того, в качестве главного тренера «Сибири» успел поработать Павел Зубов, по ходу сезона уступивший эту должность Владимиру Юрзинову. А вот другому бывшему нижнекамцу — Николаю Цулыгину — только предстоит принять бразды правления: экс-защитник «Нефтехимика» утвержден новым главным тренером уфимского «Салавата Юлаева». Это будет его дебют на высшем российском уровне в роли тренера. В свое время Цулыгин сыграл за «Нефтехимик» более 70 матчей, в которых набрал 36 (11+25) очков.

Самым заметным легионером этого сезона, когда-то игравшим за нижнекамский клуб, стал, безусловно, бывший голкипер команды Мэтт Далтон. Фото hcneftekhimik.ru



Легионеры: корейский «сборник» и жертвы казанских «барсов»

Выступавших за нижнекамский клуб иностранных хоккеистов логичным образом разбросало по разным уголкам планеты. Однако некоторые все еще продолжают свою карьеру в КХЛ, как, например, защитник Роман Граборенко из Белоруссии и нападающий Жильбер Брюле из Канады, защищающие цвета китайского «Куньлуня». Последний, кстати, в прошлом сезоне вошел в тройку лучших бомбардиров нижнекамского клуба. Также неплохо себя проявил в «Торпедо» Джеффри Кинрейд, показавший в «Нефтехимике» солидные для защитника 6+10 в 35 встречах.

Самым заметным легионером этого сезона, когда-то игравшим за нижнекамский клуб, стал, безусловно, бывший голкипер команды Мэтт Далтон. Канадец, выступая за «Нефтехимик», показывал неплохой хоккей, однажды даже сыграв в плей-офф Кубка Гагарина. После Нижнекамска Далтон принял решение радикально сменить обстановку и переехал в Корею. Начиная с сезона 2014/15 годов Мэтт работает в команде «Аньян Халла», и делает это настолько хорошо, что ему дают корейское гражданство. Благодаря этому Далтон получил возможность сыграть за сборную Кореи на Олимпийских играх в Пхенчхане, где показал сумасшедшую игру. Наверняка в головах чешских оппонентов Далтона на всю жизнь отложатся 38 его сейвов.

Двое «бывших» попали со своими клубами под «раздачу» казанских «барсов» в серии плей-офф. Вначале досталось команде финна Оскара Осалы — «Металлург» смог зацепить лишь один матч из пяти. Сам нападающий провел средний сезон, набрав 23 (14+9) очка в регулярке и 6 (3+3) в плей-офф — примерно та же статистика, что и при выступлении за «Нефтехимик». А вот швед Рихард Гюнге стал самым что ни на есть лидером «Трактора» в этом Кубке Гагарина. Именно его 16 (8+8) очков позволили челябинскому коллективу дойти до финала «Востока». Примечательно, что и в прошлом сезоне, выступая за «Нефтехимик», форвард стал вторым по результативности, отстав от Дэна Секстона совсем чуть-чуть.

Еще один игрок, который когда-то полюбился нижнекамскому зрителю, выступает теперь за немецкий «Ингольштадт». Речь о невысоком, но достаточно результативном американце Тиме Стэплтоне. При этом сам нападающий начинал сезон в швейцарском «Олтене», но в итоге оказался в Германии. Сейчас в его активе 9 (3+6) очков в 8 матчах регулярки и 5 матчей в плей-офф, что нормально для новичка, пришедшего по ходу сезона.

Форвард пропустил значительную часть чемпионата и успел выйти на свой уровень лишь к стадии плей-офф. Фото hawk.ru



Россияне: долгожитель из «Сочи» и старший брат Галимова

Экс-нижнекамцев с российским паспортом, выступающих в разных отечественных коллективах, много. Поэтому отметим лишь тех, кто хоть как-то отметился в прошедшем сезоне. Из таковых с полным правом можно упомянуть голкипера «Салавата Юлаева» Андрея Кареева. Воспитанник новокузнецкого хоккея за короткий период пребывания в «Нефтехимике» успел стать основным вратарем команды. Нечто подобное ему прочили и в Уфе, но он все же уступил конкуренцию Бену Скривенсу. Однако сама игра Кареева по-прежнему убеждает в том, что у вратаря большое будущее. Осталось лишь дождаться прорыва.

Не хочется обходить стороной и старшего брата Эмиля Галимова — нападающего омского «Авангарда» Анселя. Форвард пропустил значительную часть чемпионата и успел выйти на свой уровень лишь к стадии плей-офф. В противостоянии с «Салаватом» Галимов отметился тремя заброшенными шайбами, но вытащить свою команду дальше первого раунда не сумел. А вот братья Альшевские, воспитанники нижнекамского хоккея, не сыграли ни одного матча в КХЛ в этом сезоне. Оба выступали в ВХЛ, где успешнее был Станислав, набравший 33 (15+18) очка в регулярке и 5 (2+3) в плей-офф.

Отличились за «Трактор» еще два бывших игрока «Нефтехимика». Максим Якуценя, у которого в феврале от пневмонии умерла жена, сыграл в плей-офф всего семь матчей, но каждое его появление на льду было убедительным. Алексей Петров также не набрал большого количества очков — у него даже меньше результативных баллов, чем у Якуцени. Однако оба игрока были важными деталями механизма, который, напомним, стал финалистом Восточной конференции Кубка Гагарина.

Особого внимания заслуживает долгожитель КХЛ, нападающий, проведший в «Нефтехимике» пять сезонов, — 37-летний Андрей Иванов. Когда-то он был лидером Нижнекамска, а теперь проводит свои последние матчи на высшем уровне. В этом сезоне Иванову удалось сыграть всего лишь пять матчей в составе ХК «Сочи», но этого хватило, чтобы отметить его бойцовский характер, что отличало его на протяжении всей карьеры. Теперь, скорее всего, Андрей продолжит свой путь на тренерской стезе.

Михаил Сергачев — тоже воспитанник нижнекамского хоккея, и у него также возникали в этом сезоне сложности. Фото Jfvoll / wikipedia.org



НХЛ: воспитанники клуба и белорус из «Вегаса»



Сын генерального менеджера «Нефтехимика» Наиль Якупов начал этот сезон в новом для себя клубе. «Колорадо» впервые за долгое время вышел в плей-офф Кубка Стэнли, но нападающий из России там, увы, уже не появляется. Хотя открывал сезон Якупов очень даже симпатичной игрой и великолепной статистикой. Все пошло наперекосяк после обмена Мэтта Дюшена в «Оттаву». Якупов лишился не только топового партнера, но и, такое ощущение, фарта. Всего лишь 16 (9+7) очков в 58 матчах — это явно не то, чего ожидаешь от первого номера драфта.

Михаил Сергачев — тоже воспитанник нижнекамского хоккея, и у него также возникали в этом сезоне сложности. Как и Якупов, он начал с перехода в новую команду. «Тампа-Бэй» славится своей «русской колонией», поэтому Сергачеву в этом плане было легче. Несмотря на то, что защитник все еще остается игроком второго-третьего звена, он успел набрать за 79 матчей 40 (9+31) очков, а также финишировать с показателем полезности «+11». В конце сезона тренер немного повоспитывал Сергачева, оставляя его вне заявки, но Михаил все равно считается защитником с большим будущим.

Для 34-летнего белорусского форварда Михаила Грабовского же этот сезон станет, скорее всего, последним в качестве игрока НХЛ. Все дело в том, что нападающий «Вегаса» выбыл с сотрясением мозга и полностью пропустил нынешнюю регулярку, а по поводу участия его в плей-офф даже говорить не стоит. Михаил выступал за «Нефтехимик» в течение двух сезонов, за которые успел сыграть 100 с лишним матчей. Вероятнее всего, Грабовский уже больше не выйдет на лед, но если все же выйдет, то милости просим в Нижнекамск. Здесь его точно будут любить не меньше, чем в Нью-Йорке или Минске.