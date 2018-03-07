Сборная Саудовской Аравии

Участие на чемпионатах мира



Первое появление саудийцев в финальной части чемпионата мира случилось в 1994-м году. Тогда же Саудовская Аравия единственный раз вышла из группы, сразу же уступив после этого в 1/8 финале шведам. С 1998-го по 2006-е годы аравийцы превратились в завсегдатаев турнира, но каждый раз оказывались на нем лишь в роли статистов. Последние два чемпионата мира прошли уже без них, сборная просто не смогла пройти сквозь квалификацию.

На российский мундиаль Саудовская Аравия отобралась и даже сыграет на ней со страной-хозяйкой. Причем сделала это в самый последний момент, да и то опередив Австралию лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Сопровождалось все это тренерской чехардой, поэтому путевку на чемпионат мира можно считать огромной удачей.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1994 4 2 1 1 5-6 1/8 1998 3 0 1 2 2-7 4-е место в группе

2002 3 0 0 3 0-12 4-е место в группе 2006 3 0 1 2 2-7 4-е место в группе Итого 13 2 3 8 9-32 -

Главный тренер и лучший игрок

После опытов с Бертом ван Марвейком и Эдгаром Баусой федерация футбола Саудовской Аравии, наконец, остановила свой выбор на аргентинском специалисте Хуане Антонио Пицци. Этот специалист должен быть известен российским болельщикам, именно под его руководством чилийская сборная произвела фурор на Кубке Конфедерации минувшим летом. Теперь на чемпионат мира Пицци приедет один, Чили оказалась за бортом первенства, в чем большую роль сыграл как раз-таки бывший тренер.

Лидером сборной принято считать нападающего Мохаммада аль-Сахлави. Шутка ли, форвард Саудовской Аравии с 16 голами наряду с самим Робертом Левандовски стал лучшим бомбардиром всего отборочного этапа к чемпионату мира в России. Впрочем, ровно половину из них он забил в двух матчах с командой-карликом Восточным Тимором. На данный момент, Сахлави играет в местном чемпионате и совсем недавно покорил отметку в 100 голов.

Ориентировочные составы: Аль-Мосайлем – Аль-Шахрани, Хаусауи, О. Хаусауи, Аль-Харби – Аль-Фарадж, Отайф, Аль-Мувалад, Аль-Джассим, Аль-Абед – Аль-Сахлауи



Где будет базироваться и в каких городах выступать

Местом дислокации на время участия в чемпионате мира аравийцы выбрали Санкт-Петербург. Хотя исходя из городов, где им предстоит играть логичнее было бы остановиться поблизости с более привычным в плане религиозной составляющей Кавказом. Встречаться с соперниками на групповом этапе Саудовская Аравия будет на трех стадионах — в Москве, Ростове-на-Дону и Волгограде.