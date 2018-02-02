Ирек Зиннуров: «МОК ведет себя как слон в посудной лавке»

Депутат Государственной думы РФ и двукратный призер Олимпийских игр — о том, что не так с современным олимпийским движением

Фото: Максим Платонов

Решение CAS, аннулировавшее санкции Международного олимпийского комитета в отношении 28 российских спортсменов, не только перевернуло ситуацию вокруг российского «допингового скандала», но и поставило все стороны в весьма неудобное положение. В колонке, написанной для «Реального времени», свое отношение к происходящему выразил депутат Госдумы РФ, известный в прошлом спортсмен Ирек Зиннуров.

У меня очень противоречивое чувство по отношению к тому, как развивается предолимпийская ситуация с российскими спортсменами. С одной стороны, мы боремся, что уже радует, и борьба приносит свои плоды: апелляции 28 наших ребят удовлетворены CAS полностью. Но давайте без иллюзий: они в таком же положении, что и 11 других наших атлетов, апелляции которых удовлетворены частично, — пожизненное отстранение заменено на пропуск Игр-2018. Что это означает? В большинстве случаев эти спортсмены в силу возраста будут вынуждены закончить карьеру. Так МОК рушит судьбы спортсменов, ведет себя как слон в посудной лавке.



Более того, МОК не собирается выдавать приглашения в Пхенчхан российским спортсменам, оправданным CAS. Официально представители этой международной организации, которая должна бы почитать принципы Fair Play, выразили разочарование решением CAS и намерены обжаловать его в Федеральном суде Швейцарии. Откуда такая уверенность в своей правоте? Где доказательства? Кстати, это также создаст прецедент в международной правовой практике. Ранее международные спортивные организации признавали суд в Лозанне последней инстанцией в разрешении арбитражных споров.

«Официально представители этой международной организации, которая должна бы почитать принципы Fair Play, выразили разочарование решением CAS и намерены обжаловать его в Федеральном суде Швейцарии. Откуда такая уверенность в своей правоте?» Фото replyua.net



Больше всего расстраивает в этой ситуации то, что страдают спортсмены. Те, кого оправдали полностью, не имеют уверенности в том, что все-таки поедут на Игры. Соответственно, они не могут нормально готовиться к соревнованиям. Невозможно представить, в каком нервном напряжении они находятся. Без вины виноваты. Те, кто оправдан частично, также не имеют иллюзий по поводу настроя международных чиновников. Но на кону честь этих спортсменов, их спортивная репутация, за которую не только они, но и наша страна обязана бороться до последнего.