Демография-2017: россиян становится меньше, но они активно вступают в браки

В 2017 году в стране была зафиксирована убыль населения. Около половины смертей — по причине сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» анализирует демографическую статистику России за прошлый год. Как выяснилось, в 2017 году число смертей превысило число рождений, при этом люди в основном умирают от заболеваний системы кровообращения.

Рождаемость и смертность растут, население убывает

Согласно статистическим данным, полученным аналитической службой «Реального времени», в России в 2017 году родилось 1,69 млн человек. Это на 203 тыс., или почти 11%, меньше, чем годом ранее. Число умерших при этом оказалось больше — оно составило 1,82 млн человек. Этот показатель также сократился, но не так значительно, как рождаемость, — на 64 тыс. человек, или 3,5%.

Таким образом, за прошедший год в России родилось на 8% меньше людей, чем умерло. По сравнению с прошлым годом показатель довольно заметно ухудшился — в 2016 году рождаемость пусть и всего на 0,3%, но все же превышала смертность.

При этом ситуация с рождаемостью сильно варьируется от региона к региону. В 24 из 82 регионов число родившихся превысило число умерших, причем наилучшие показатели — на Северном Кавказе. Из пяти лучших регионов по этому показателю три — именно южные национальные республики. К примеру, в Ингушетии число умерших составило лишь 19,4% от числа родившихся. В Чечне аналогичный показатель составляет 22%, в Дагестане — 30,9%. Еще два региона в пятерке лучших — это Тыва с показателем 40% и Тюменская область с 55,3%.

Ситуация с рождаемостью сильно варьируется от региона к региону. Фото Ангелины Боксаревой (vkonline.ru)

Татарстан по этому показателю занимает 17-е место — здесь число умерших составило 91,4% от числа родившихся. Это самая высокая цифра в Приволжском федеральном округе (во всех остальных регионах ПФО смертность выше рождаемости), но за год показатель значительно ухудшился: в 2016 году он составлял 80,4%. Выше Татарстана по этому показателю стоят Москва, Санкт-Петербург и Калмыкия — здесь цифры варьируются от 88,9% до 91%.

Хуже всего дела с указанным параметром обстоят в небольших регионах Центрального федерального округа. В пятерку худших входят Тверская область (здесь число умерших на 70,3% больше числа родившихся), Смоленская (на 71%), Тамбовская (на 76,4%), Псковская (на 82,6%) и Тульская (на 83,9%) области.

Наилучшие показатели в ПФО, помимо Татарстана, у Удмуртии (здесь число умерших лишь на 1% превышает количество родившихся), Башкортостана (на 1,4%), Марий Эл (на 4,2%), Пермского края (на 8,7%) и Чувашии (на 11,6%). Хуже всего в Поволжье демографическая ситуация в Мордовии (смертность превышает рождаемость на 57,6%) и Пензенской области (на 57,5%).

Интересно посмотреть на тот же показатель и еще в одном разрезе — по изменению за год. Отношение числа рожденных к числу умерших за год улучшилось лишь в трех регионах. Это Чукотский автономный округ (отношение числа умерших к числу родившихся было 74,7%, а стало 69,1%), Тыва (было 41,9%, стало 40%) и Чечня (было 22,2%, стало 22%). В оставшихся 79 регионах пропорция ухудшилась, причем, например, в Псковской области годом ранее на одного родившегося приходилось умерших 1,6, а в 2017 году на одного младенца стало приходиться уже 1,8.

Отношение числа разводов к числу браков за последний год снизилось. Фото infobrod.ru



Жители России стали чаще жениться и меньше разводиться

Что касается изменения семейного положения жителей страны, то отношение числа разводов к числу браков за последний год снизилось. В 2016 году на каждую тысячу браков приходилось 617 разводов, в прошлом же году эта цифра снизилась до 583.

Меньше всего разводов на тысячу браков зафиксировано в регионах, уже упоминавшихся в числе лидеров по отношению рождаемости к смертности: к примеру, в Чечне — 149 разводов на 1000 браков. Также невысокий показатель в Ингушетии (194 развода на 1000 браков), Тыве (251), Дагестане (292) и Севастополе (454). Мало разводов, кроме того, в Крыму, Санкт-Петербурге и Москве, а также в Татарстане.

Наибольшее число разводов на 1000 браков зафиксировано в Ленинградской области (825), Магаданской области (730), Республике Коми, Кировской и Курганской областях (710—712). При этом пропорция числа разводов к числу браков увеличилась за год лишь в семи регионах — Новгородской и Ленинградской областях, Кабардино-Балкарии и Дагестане, Северной Осетии и Крыму, а также во Владимирской области.

Если же говорить про браки в пропорции к числу жителей, то больше всего браков на 1000 человек населения зафиксировано в Севастополе и Санкт-Петербурге (около 10), Камчатском крае, Иркутской области и Чукотском автономном округе (8—9 браков на 1000 человек населения).

В России на 1000 человек в среднем в 2017 году пришлось 7,2 брака (годом ранее — 6,7), в Татарстане — 6,9 брака (годом ранее — 6,7). При этом в среднем на 1000 жителей в России приходится 4,2 развода (показатель за год не изменился), а в Татарстане — 3,5 развода (показатель также остался на уровне 2016 года).

Демографические показатели по регионам России, 2017 год

Регион На 1000 населения Число разводов на 1000 браков Родившихся Умерших Естественный прирост, убыль (-) Браков Разводов 2017 г. 2016 г. 2017 г. в % к 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. в % к 2016 г. Магаданская область 10,9 11,1 98,2 11,3 11,3 Камчатский край 11,8 12,9 91,5 11,0 11,6 Сахалинская область 12,9 14,3 90,2 12,0 13,1 Чукотский авт. округ 13,2 13,4 98,5 9,1 10,0 Мурманская область 10,3 11,2 92,0 11,0 11,5 Хабаровский край 12,0 13,4 89,6 13,0 13,1 Тюменская область 14,2 15,8 89,9 7,9 8,2

47% смертей в России — от сердечно-сосудистых заболеваний

Как уже говорилось, в 2017 году в России умерли 1,82 млн человек, что на 64 тыс. человек меньше, чем в 2016 году. Смертность на 100 тыс. человек населения составила 1243 человека. Показатель этот снизился за год на 3,5%.

В целом по России показатель смертности варьируется от 321 до 1742 человек на 100 тыс. населения. Самая высокая смертность зафиксирована в регионах Центральной России. Показатель в 1742 человека — у Псковской области. Высокая цифра также в Новгородской области — 1709,5 человека на 100 тыс. населения. В Тверской области показатель смертности равнялся 1686, в Тульской области — 1652, в Ивановской — 1583.

Наименьшая смертность зафиксирована в основном в регионах Северного Кавказа. Так, в Ингушетии показатель составил всего 321 человек на 100 тыс. населения. В Чечне он равен 461, в Дагестане — 509. В пятерку вошли также Тюменская область с показателем 785 и Якутия — 809.

Москва заняла 10-е место — здесь смертность составила 960 человек на 100 тыс. населения. Татарстан расположился на 19-м месте, и это лучший показатель среди регионов Приволжского федерального округа. Тут на 100 тыс. населения умерли 1130 человек. Для сравнения: в Санкт-Петербурге показатель составил 1146 человек, в Удмуртии — 1195, в Башкортостане — 1236. За прошедший год показатель смертности увеличился лишь в двух регионах — Калмыкии (на 2,1%) и Томской области (менее чем на 0,1%).

Наиболее распространенной причиной смертей в России стали болезни системы кровообращения. Фото Максима Платонова

Наиболее распространенной причиной смертей в России стали болезни системы кровообращения. При общей смертности в 1243 человека на 100 тыс. населения 584 умерли именно по этой причине. Отметим, что этот показатель за год в России снизился на 4,8%. Болезни кровообращения, таким образом, привели к 47% всех смертей в стране. При этом, в зависимости от региона, эта доля сильно варьируется — в Псковской области и Крыму она составляет 62—63%, на Сахалине — всего 27%, в Амурской области и Мордовии — 30—31%. В Татарстане доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний довольно высока — 53%. Это тем не менее меньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве (57% и 55% соответственно), и примерно столько же, сколько в Ульяновской области. В остальных регионах ПФО показатель доли смертности по причине болезней системы кровообращения ниже.

Еще одна распространенная причина смертей — онкология: 16% от числа жителей России, умерших в 2017 году. Здесь разброс по стране не такой большой, как в случае с болезнями системы кровообращения, — от 22% до 12%. Отметим, впрочем, что доля онкологических заболеваний от общего числа смертей ниже в регионах с общей высокой смертностью. Из этого можно сделать предположение, что смертность от онкологии высока в целом по стране, но низкая доля онкологии в регионах с высокой смертностью обусловлена плохой ситуацией с лечением других заболеваний.

Например, самая высокая смертность от новообразований — 22% от общего числа смертей — зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге. Также ее доля высока на Сахалине, в Севастополе, Томской области (19—20%). А на 11-м месте, к примеру, здесь расположилась благополучная с точки зрения показателей смертности Чечня (18%). Татарстан тут оказался на 24-м месте с 17% смертей от онкологии (самый высокий показатель среди регионов ПФО).

Наименьшая доля смертей от онкологических заболеваний — 12% — в Новгородской, Тамбовской, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях, а также в Чувашии.

Смертность от заболеваний по регионам России

Регион Всего умерших от всех причин в том числе от: некоторых инфекционных и паразитарных болезней из них от туберкулеза новообразований Доля новообразований от общей смертности в том числе от злокачественных болезней системы кровообращения 2017 г. 2016 г. 2017 г. в % к 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. в % к 2016 г. г.Санкт-Петербург 1.146,6 1.174,8 97,6 22,6 22,5 г.Москва 960,3 1.001,7 95,9 11,1 10,5 Сахалинская область 1.199,2 1.311,4 91,4 21,9 14,2 г.Севастополь 1.326,3 1.408,3 94,2 25,0 29,6 Томская область 1.138,4 1.137,9 100,0 26,0 19,9 Республика Калмыкия 991,2 970,5 102,1 13,0 15,8 Магаданская область 1.126,8 1.134,5 99,3 11,7 9,6

Внешние причины смерти — убийства, самоубийства и ДТП

Смертность от внешних причин составила в России около 95 человек на 100 тыс. населения. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился почти на 10%. Наименьшие показатели здесь, как часто бывает, в Ингушетии и в Чечне (20 и 22 человека на 100 тыс. населения соответственно), а также в Дагестане (40 человек), Кабардино-Балкарии (46 человек) и Москве (47 человек). Татарстан расположился на 12-м месте с показателем 71 человек на 100 тыс. населения. Больше всего людей умирали от внешних причин в Чукотском автономном округе — 222 человека из 100 тыс., в Тыве — 205 человек и Амурской области — 198 человек.

Наиболее заметных внешних причин смерти — три. Это самоубийства, дорожно-транспортные происшествия и убийства. При этом смертность по каждой из причин за год снизилась.

14% всех смертей от внешних причин произошли в России по причине самоубийства. Наиболее высокая их доля зафиксирована в Еврейской автономной области и Удмуртии — 30%. Также высокие показатели в республиках Алтай и Хакасия (28%), в Забайкальском и Алтайском краях (27%). Отметим, что пять из шести регионов с наиболее высокой долей самоубийств расположены на востоке страны. Наименьшая доля самоубийств — в Хабаровском крае и Астраханской области (1%), Тыве, Чечне, Северной Осетии и Самарской области (3%). В Татарстане показатель выше среднего по России — 15% от всех смертей по внешним причинам.

Убийства составляют в России 6% от всех смертей по внешним причинам. Наибольшая их доля зафиксирована в Ингушетии — 20%. Также очень высокий показатель в пяти регионах, расположенных на востоке страны. В Чукотском автономном округе, в республиках Якутия, Бурятия, Алтай и Тыва показатель составляет 13%, а в Приморском крае — 12%.

Доля ДТП в причинах общей смертности от внешних причин в Татарстане очень велика. Фото autoexpertnost.ru



Наименьшая доля убийств — в Астраханской и Воронежской областях (1% от всех смертей по внешним причинам). Еще в семи регионах показатель равен 3%. Это Волгоградская, Ульяновская, Мурманская и Курская области, а также Кабардино-Балкарская Республика, Чувашия и Калмыкия. Показатель Татарстана равен 6%, это 24-е место.

А вот доля ДТП в причинах общей смертности от внешних причин в Татарстане очень велика. При общероссийском показателе в 11% в Татарстане он равен 15%. Это ставит регион на 14-е место в печальном списке лидеров по доле смертности от ДТП. Впереди оказались большинство южных республик: Дагестан с 38%, Карачаево-Черкесия с 26%, Адыгея с 21%, Ингушетия с 20%, Камчатка, Ставрополье и Крым с 19%, а также Тульская область, Краснодарский край, Владимирская область, Северная Осетия и Чечня.

Наименьшая в России доля ДТП в общей смертности по внешним причинам — в Чукотском автономном округе (2%), Магаданской (3%), Томской (4%) и Свердловской областях (5%).

Смертность от внешних причин по регионам России

Регион

от внешних причин смерти в том числе от: случайных отравлений алкоголем самоубийств Доля самоубийств от всех внешних причин убийств Доля убийств от всех внешних причин всех видов транспортных несчастных случаев 2017 г. 2016 г. 2017 г. в % к 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. в % к 2016 г. Камчатский край 107,3 114,8 93,5 1,3 0,3 Республика Калмыкия 98,9 114,6 86,3 0,4 0,0 Республика Тыва 205,5 250,2 82,1 10,0 15,1 Республика Адыгея 86,8 97,9 88,7 11,3 13,5 Ленинградская область 114,8 125,4 91,5 8,7 11,3 Амурская область 198,0 209,5 94,5 3,6 7,7