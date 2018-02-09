Демография-2017: россиян становится меньше, но они активно вступают в браки
В 2017 году в стране была зафиксирована убыль населения. Около половины смертей — по причине сердечно-сосудистых заболеваний
«Реальное время» анализирует демографическую статистику России за прошлый год. Как выяснилось, в 2017 году число смертей превысило число рождений, при этом люди в основном умирают от заболеваний системы кровообращения.
Рождаемость и смертность растут, население убывает
Согласно статистическим данным, полученным аналитической службой «Реального времени», в России в 2017 году родилось 1,69 млн человек. Это на 203 тыс., или почти 11%, меньше, чем годом ранее. Число умерших при этом оказалось больше — оно составило 1,82 млн человек. Этот показатель также сократился, но не так значительно, как рождаемость, — на 64 тыс. человек, или 3,5%.
Таким образом, за прошедший год в России родилось на 8% меньше людей, чем умерло. По сравнению с прошлым годом показатель довольно заметно ухудшился — в 2016 году рождаемость пусть и всего на 0,3%, но все же превышала смертность.
При этом ситуация с рождаемостью сильно варьируется от региона к региону. В 24 из 82 регионов число родившихся превысило число умерших, причем наилучшие показатели — на Северном Кавказе. Из пяти лучших регионов по этому показателю три — именно южные национальные республики. К примеру, в Ингушетии число умерших составило лишь 19,4% от числа родившихся. В Чечне аналогичный показатель составляет 22%, в Дагестане — 30,9%. Еще два региона в пятерке лучших — это Тыва с показателем 40% и Тюменская область с 55,3%.
Татарстан по этому показателю занимает 17-е место — здесь число умерших составило 91,4% от числа родившихся. Это самая высокая цифра в Приволжском федеральном округе (во всех остальных регионах ПФО смертность выше рождаемости), но за год показатель значительно ухудшился: в 2016 году он составлял 80,4%. Выше Татарстана по этому показателю стоят Москва, Санкт-Петербург и Калмыкия — здесь цифры варьируются от 88,9% до 91%.
Хуже всего дела с указанным параметром обстоят в небольших регионах Центрального федерального округа. В пятерку худших входят Тверская область (здесь число умерших на 70,3% больше числа родившихся), Смоленская (на 71%), Тамбовская (на 76,4%), Псковская (на 82,6%) и Тульская (на 83,9%) области.
Наилучшие показатели в ПФО, помимо Татарстана, у Удмуртии (здесь число умерших лишь на 1% превышает количество родившихся), Башкортостана (на 1,4%), Марий Эл (на 4,2%), Пермского края (на 8,7%) и Чувашии (на 11,6%). Хуже всего в Поволжье демографическая ситуация в Мордовии (смертность превышает рождаемость на 57,6%) и Пензенской области (на 57,5%).
Интересно посмотреть на тот же показатель и еще в одном разрезе — по изменению за год. Отношение числа рожденных к числу умерших за год улучшилось лишь в трех регионах. Это Чукотский автономный округ (отношение числа умерших к числу родившихся было 74,7%, а стало 69,1%), Тыва (было 41,9%, стало 40%) и Чечня (было 22,2%, стало 22%). В оставшихся 79 регионах пропорция ухудшилась, причем, например, в Псковской области годом ранее на одного родившегося приходилось умерших 1,6, а в 2017 году на одного младенца стало приходиться уже 1,8.
Жители России стали чаще жениться и меньше разводиться
Что касается изменения семейного положения жителей страны, то отношение числа разводов к числу браков за последний год снизилось. В 2016 году на каждую тысячу браков приходилось 617 разводов, в прошлом же году эта цифра снизилась до 583.
Меньше всего разводов на тысячу браков зафиксировано в регионах, уже упоминавшихся в числе лидеров по отношению рождаемости к смертности: к примеру, в Чечне — 149 разводов на 1000 браков. Также невысокий показатель в Ингушетии (194 развода на 1000 браков), Тыве (251), Дагестане (292) и Севастополе (454). Мало разводов, кроме того, в Крыму, Санкт-Петербурге и Москве, а также в Татарстане.
Наибольшее число разводов на 1000 браков зафиксировано в Ленинградской области (825), Магаданской области (730), Республике Коми, Кировской и Курганской областях (710—712). При этом пропорция числа разводов к числу браков увеличилась за год лишь в семи регионах — Новгородской и Ленинградской областях, Кабардино-Балкарии и Дагестане, Северной Осетии и Крыму, а также во Владимирской области.
Если же говорить про браки в пропорции к числу жителей, то больше всего браков на 1000 человек населения зафиксировано в Севастополе и Санкт-Петербурге (около 10), Камчатском крае, Иркутской области и Чукотском автономном округе (8—9 браков на 1000 человек населения).
В России на 1000 человек в среднем в 2017 году пришлось 7,2 брака (годом ранее — 6,7), в Татарстане — 6,9 брака (годом ранее — 6,7). При этом в среднем на 1000 жителей в России приходится 4,2 развода (показатель за год не изменился), а в Татарстане — 3,5 развода (показатель также остался на уровне 2016 года).
|Регион
|На 1000 населения
|Число разводов на 1000 браков
|Родившихся
|Умерших
|Естественный прирост, убыль (-)
|Браков
|Разводов
|2017 г.
|2016 г.
|2017 г. в % к 2016 г.
|2017 г.
|2016 г.
|2017 г. в % к 2016 г.
|Магаданская область
|10,9
|11,1
|98,2
|11,3
|11,3
|Камчатский край
|11,8
|12,9
|91,5
|11,0
|11,6
|Сахалинская область
|12,9
|14,3
|90,2
|12,0
|13,1
|Чукотский авт. округ
|13,2
|13,4
|98,5
|9,1
|10,0
|Мурманская область
|10,3
|11,2
|92,0
|11,0
|11,5
|Хабаровский край
|12,0
|13,4
|89,6
|13,0
|13,1
|Тюменская область
|14,2
|15,8
|89,9
|7,9
|8,2
47% смертей в России — от сердечно-сосудистых заболеваний
Как уже говорилось, в 2017 году в России умерли 1,82 млн человек, что на 64 тыс. человек меньше, чем в 2016 году. Смертность на 100 тыс. человек населения составила 1243 человека. Показатель этот снизился за год на 3,5%.
В целом по России показатель смертности варьируется от 321 до 1742 человек на 100 тыс. населения. Самая высокая смертность зафиксирована в регионах Центральной России. Показатель в 1742 человека — у Псковской области. Высокая цифра также в Новгородской области — 1709,5 человека на 100 тыс. населения. В Тверской области показатель смертности равнялся 1686, в Тульской области — 1652, в Ивановской — 1583.
Наименьшая смертность зафиксирована в основном в регионах Северного Кавказа. Так, в Ингушетии показатель составил всего 321 человек на 100 тыс. населения. В Чечне он равен 461, в Дагестане — 509. В пятерку вошли также Тюменская область с показателем 785 и Якутия — 809.
Москва заняла 10-е место — здесь смертность составила 960 человек на 100 тыс. населения. Татарстан расположился на 19-м месте, и это лучший показатель среди регионов Приволжского федерального округа. Тут на 100 тыс. населения умерли 1130 человек. Для сравнения: в Санкт-Петербурге показатель составил 1146 человек, в Удмуртии — 1195, в Башкортостане — 1236. За прошедший год показатель смертности увеличился лишь в двух регионах — Калмыкии (на 2,1%) и Томской области (менее чем на 0,1%).
Наиболее распространенной причиной смертей в России стали болезни системы кровообращения. При общей смертности в 1243 человека на 100 тыс. населения 584 умерли именно по этой причине. Отметим, что этот показатель за год в России снизился на 4,8%. Болезни кровообращения, таким образом, привели к 47% всех смертей в стране. При этом, в зависимости от региона, эта доля сильно варьируется — в Псковской области и Крыму она составляет 62—63%, на Сахалине — всего 27%, в Амурской области и Мордовии — 30—31%. В Татарстане доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний довольно высока — 53%. Это тем не менее меньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве (57% и 55% соответственно), и примерно столько же, сколько в Ульяновской области. В остальных регионах ПФО показатель доли смертности по причине болезней системы кровообращения ниже.
Еще одна распространенная причина смертей — онкология: 16% от числа жителей России, умерших в 2017 году. Здесь разброс по стране не такой большой, как в случае с болезнями системы кровообращения, — от 22% до 12%. Отметим, впрочем, что доля онкологических заболеваний от общего числа смертей ниже в регионах с общей высокой смертностью. Из этого можно сделать предположение, что смертность от онкологии высока в целом по стране, но низкая доля онкологии в регионах с высокой смертностью обусловлена плохой ситуацией с лечением других заболеваний.
Например, самая высокая смертность от новообразований — 22% от общего числа смертей — зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге. Также ее доля высока на Сахалине, в Севастополе, Томской области (19—20%). А на 11-м месте, к примеру, здесь расположилась благополучная с точки зрения показателей смертности Чечня (18%). Татарстан тут оказался на 24-м месте с 17% смертей от онкологии (самый высокий показатель среди регионов ПФО).
Наименьшая доля смертей от онкологических заболеваний — 12% — в Новгородской, Тамбовской, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях, а также в Чувашии.
|Регион
|Всего умерших от всех причин
|в том числе от:
|некоторых инфекционных и паразитарных болезней
|из них от туберкулеза
|новообразований
|Доля новообразований от общей смертности
|в том числе от злокачественных
|болезней системы кровообращения
|2017 г.
|2016 г.
|2017 г. в % к 2016 г.
|2017 г.
|2016 г.
|2017 г. в % к 2016 г.
|г.Санкт-Петербург
|1.146,6
|1.174,8
|97,6
|22,6
|22,5
|г.Москва
|960,3
|1.001,7
|95,9
|11,1
|10,5
|Сахалинская область
|1.199,2
|1.311,4
|91,4
|21,9
|14,2
|г.Севастополь
|1.326,3
|1.408,3
|94,2
|25,0
|29,6
|Томская область
|1.138,4
|1.137,9
|100,0
|26,0
|19,9
|Республика Калмыкия
|991,2
|970,5
|102,1
|13,0
|15,8
|Магаданская область
|1.126,8
|1.134,5
|99,3
|11,7
|9,6
Внешние причины смерти — убийства, самоубийства и ДТП
Смертность от внешних причин составила в России около 95 человек на 100 тыс. населения. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился почти на 10%. Наименьшие показатели здесь, как часто бывает, в Ингушетии и в Чечне (20 и 22 человека на 100 тыс. населения соответственно), а также в Дагестане (40 человек), Кабардино-Балкарии (46 человек) и Москве (47 человек). Татарстан расположился на 12-м месте с показателем 71 человек на 100 тыс. населения. Больше всего людей умирали от внешних причин в Чукотском автономном округе — 222 человека из 100 тыс., в Тыве — 205 человек и Амурской области — 198 человек.
Наиболее заметных внешних причин смерти — три. Это самоубийства, дорожно-транспортные происшествия и убийства. При этом смертность по каждой из причин за год снизилась.
14% всех смертей от внешних причин произошли в России по причине самоубийства. Наиболее высокая их доля зафиксирована в Еврейской автономной области и Удмуртии — 30%. Также высокие показатели в республиках Алтай и Хакасия (28%), в Забайкальском и Алтайском краях (27%). Отметим, что пять из шести регионов с наиболее высокой долей самоубийств расположены на востоке страны. Наименьшая доля самоубийств — в Хабаровском крае и Астраханской области (1%), Тыве, Чечне, Северной Осетии и Самарской области (3%). В Татарстане показатель выше среднего по России — 15% от всех смертей по внешним причинам.
Убийства составляют в России 6% от всех смертей по внешним причинам. Наибольшая их доля зафиксирована в Ингушетии — 20%. Также очень высокий показатель в пяти регионах, расположенных на востоке страны. В Чукотском автономном округе, в республиках Якутия, Бурятия, Алтай и Тыва показатель составляет 13%, а в Приморском крае — 12%.
Наименьшая доля убийств — в Астраханской и Воронежской областях (1% от всех смертей по внешним причинам). Еще в семи регионах показатель равен 3%. Это Волгоградская, Ульяновская, Мурманская и Курская области, а также Кабардино-Балкарская Республика, Чувашия и Калмыкия. Показатель Татарстана равен 6%, это 24-е место.
А вот доля ДТП в причинах общей смертности от внешних причин в Татарстане очень велика. При общероссийском показателе в 11% в Татарстане он равен 15%. Это ставит регион на 14-е место в печальном списке лидеров по доле смертности от ДТП. Впереди оказались большинство южных республик: Дагестан с 38%, Карачаево-Черкесия с 26%, Адыгея с 21%, Ингушетия с 20%, Камчатка, Ставрополье и Крым с 19%, а также Тульская область, Краснодарский край, Владимирская область, Северная Осетия и Чечня.
Наименьшая в России доля ДТП в общей смертности по внешним причинам — в Чукотском автономном округе (2%), Магаданской (3%), Томской (4%) и Свердловской областях (5%).
|Регион
|от внешних причин смерти
|в том числе от:
|случайных отравлений алкоголем
|самоубийств
|Доля самоубийств от всех внешних причин
|убийств
|Доля убийств от всех внешних причин
|всех видов транспортных несчастных случаев
|2017 г.
|2016 г.
|2017 г. в % к 2016 г.
|2017 г.
|2016 г.
|2017 г. в % к 2016 г.
|Камчатский край
|107,3
|114,8
|93,5
|1,3
|0,3
|Республика Калмыкия
|98,9
|114,6
|86,3
|0,4
|0,0
|Республика Тыва
|205,5
|250,2
|82,1
|10,0
|15,1
|Республика Адыгея
|86,8
|97,9
|88,7
|11,3
|13,5
|Ленинградская область
|114,8
|125,4
|91,5
|8,7
|11,3
|Амурская область
|198,0
|209,5
|94,5
|3,6
|7,7
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На фотографию молодой мамаши страшно смотреть - как будто её морили голодом.