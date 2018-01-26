«Царицынский бугор» на краю банкротства: челнинские дольщики Ливады спасают квартиры из залога

Граждане винят фирму и банк «Открытие» в избирательном подходе по распоряжению имуществом

Фото: Максим Платонов

«Царицынский бугор» вновь на грани банкротства за долги свыше 208 млн рублей. Сегодня в татарстанском арбитраже слушали дело по иску банка «Открытие» о признании фирмы Анатолия Ливады финансово несостоятельной. Должник признал претензии по деньгам, но не по залоговому имуществу. Со своими требованиями в суд приехали и несколько челнинцев, чьи квартиры оказались в залоге у банка. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Просим вывести наши квартиры из-под залога!»

Два года назад тринадцать челнинцев заехали в 19-й дом по ул. В. Полякова в челнинском микрорайоне «Яшьлек». Но никто из них до сих пор не стал полноправным хозяином своей жилплощади. Дело в том, что сначала квартиры купила «фоновская» фирма — «Царицынский бугор», затем переуступила физлицам. Вот только договоры переуступки не прошли регистрацию — помещения оказались в залоге у банка «Открытие».

Граждане рассчитались за квартиры, сделали ремонт и живут в доме третий год. Но суд признал сделки недействительными. Местные власти обещали помочь челнинцам, правда, дело пока не сдвинулось. Тем временем фирму Анатолия Ливады пытаются обанкротить кредиторы, в том числе и само «Открытие». Сегодня в арбитраже слушали дело по иску банка к «Царицынскому бугру». Дольщики по переуступке привлечены в качестве третьих лиц.

— Мы полностью все деньги внесли, у нас чеки на руках. Просим вывести наши квартиры из-под залога! — просит суд Фания Фазлыева.

Летом прошлого года одна из покупательниц залоговых квартир, Юлия Гордеева, также подавала в суд на «Царицынский бугор» с требованием признать его банкротом. Но позднее собственница фирмы Диана Ахметзянова погасила сумму долга перед дольщицей, и та отозвала иск. По условиям мирового соглашения банк и должник должны были разделить между собой залоговое имущество: свободные квартиры отходили «Открытию», а переуступленные физлицам — гражданам.

Договоры переуступки не прошли регистрацию — помещения оказались в залоге у банка «Открытие». Фото finam.info



— Просто потом следственные органы наложили арест, не дали все привести в соответствие и создали вот эту ситуацию с банкротством. Она искусственно создана, получается. Если бы мы с «Открытием» все это провели, никаких проблем не было бы. Но нам все равно нужно решать как-то с «Открытием» этот вопрос. Будем работать, мы рассчитываем, что сделка пройдет. Дольщики обратились с письмом на имя Песошина. Мы надеемся, что арест будет снят. Решения пока нет, но это не значит, что мы ничего не делаем. Если бы это было так, мы бы давно были уже банкротами, все равно же вопрос снимается, — пояснила тогда «Реальному времени» Диана Ахметзянова.

На наш запрос пресс-служба банка «Открытие» пока не ответила, а их юрист в суде не пожелал комментировать тему.

«Бугор» признал долг «Открытию»

Представитель банка сообщила суду, что «Царицынский бугор» должен им 208,6 млн рублей. Задолженность образовалась по двум кредитам. Один заем был оформлен в июле 2011 года на сумму 60,9 млн, он и был обеспечен залоговым имуществом должника в виде квартир. По второму кредиту от января 2014 года на сумму 147,1 млн фирма «ФОНа» выступала поручителем.

— Поэтому просим суд признать заявление банка обоснованным и вынести определение в отношении ООО «Царицынский бугор» процедуры наблюдения, утвердить временным управляющим должника Базарова Никиту Станиславовича, члена союза арбитражных управляющих СРО «Дело». Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов требования ПАО банка «Открытие» на сумму 208 641 024,90, — заявила юрист истца Марина Исмагилова.

«Мы полностью все деньги внесли, у нас чеки на руках. Просим вывести наши квартиры из-под залога!» — просят суд дольщики



На вопрос судьи о позиции по залогу представитель банка попросила выделить вопрос в отдельное производство: «Так как сейчас идет судебное разбирательство в отношении некоторых квартир, поскольку они были включены в реестр по передаче жилых помещений ЗАО «ФОН» (застройщик дома — банкрот, — прим. ред.)».

Фания Фазлыева обратилась к заявителю с вопросом: почему часть имущества в их доме банк все же разрешил вывести из-под залога, и предъявила в доказательство своих слов выписки из Росреестра:

— Почему часть квартир вывели из-под залога, а наши избирательно оставили?! Восемь квартир уже в 2014 году вывели. А почему мою 5-ю квартиру не вывели из-под залога? За нее полностью уплачена вся сумма! — возмутилась женщина.

— Имеется договор залога, по вашей квартире сделка признана недействительной, — ответила ей юрист от «Открытия».

Хотим знать, что предпринимается по нашей ситуации?

Возник вопрос по кандидатуре временного управляющего для «Царицынского бугра». СРО почему-то не предоставила данные арбитражника суду. «Я сам удивился, потому что дело давно идет», — заметил судья Максим Боровков. Но и представитель банка ясности не внесла: «Я сейчас не скажу, мне в Москву надо звонить».

Следом слово взял юрист должника. Оказалось, что претензии банка по кредитному долгу фирма признает, но не согласна в части определения, кому принадлежит часть залогового имущества.

— У нас спор по суммам задолженности по кредитам отсутствует, поскольку данные суммы были удостоверены судебным актом. В частности, по настоящему делу утверждаем определение мирового соглашения. Но у нас имеется спор и несогласие относительно перечня объектов залогового имущества. У нас до сегодняшнего дня этот перечень не определен, идут судебные процессы с заявителем по установлению истинного залогодержателя, — сообщил Михаил Соловьев, представитель «Царицынского бугра».

Претензии банка по кредитному долгу фирма признает, но не согласна в части определения, кому принадлежит часть залогового имущества

Судебные акты по этим спорам с истцом еще не вступили в силу, поэтому должник попросил отложить заседание. Челнинские дольщики не стали возражать против признания «фоновской» фирмы банкротом:

— С несостоятельностью вы согласны, правильно я вас понял? Вы возражаете против того, чтобы ваша квартира была в залоге? — уточнил у них судья и получил утвердительный ответ от каждого.

Уже в коридоре дольщики рассказали, что им обещали содействие и на республиканском уровне. Тем более что 16 самых больших квартир, «трешек», как-то все же вывели из-под залога. Как это удалось — для них до сих пор загадка.

— Мы уже полгода пытаемся попасть на прием к Нигматуллину. Просто хотим узнать, что предпринимается по нашей ситуации, какие действия. Потому что сейчас вообще ничего не происходит, — посетовала одна из дольщиц — Ольга Даутова.

Судебное заседание по заявлению банка «Открытие» к «Царицынскому бугру» отложили на 29 января.