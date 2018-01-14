Куда пойти в Казани: японские куклы, немецкое кино и диалог бизнеса с Миннихановым

Топ-10 событий предстоящей недели с 15 по 21 января

Вторая рабочая неделя января будет скупа на бизнес-события. Зато на выставки можно будет ходить каждый вечер. В Национальном музее РТ покажут личные вещи религиозного деятеля Шигабутдина Марджани, в «Хазинэ» приедут японские куклы и портреты известных российских поэтов. В пятницу можно будет нырнуть в прорубь, а в субботу улететь прямым рейсом в Томск. Об интересных событиях — в обзоре «Реального времени».

1. Первый в году Совет по предпринимательству

15 января в КРК «Пирамида» пройдет VII расширенное заседание Совета по предпринимательству РТ с участием главы республики Рустама Минниханова. Предприниматели обсудят с президентом проблему оптимизации требований к экологической отчетности бизнеса и вопросы организации взаимодействия бизнеса и власти в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA — 2018.

С понедельника из Казани можно будет улететь прямым рейсом в Томск. Фото Максима Платонова

2. Открывается прямой рейс Казань — Томск

С понедельника из Казани можно будет улететь прямым рейсом в Томск. Рейсы открываются 15 января. Полеты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро» на воздушных судах CRJ-200.

Рейсы по маршруту Казань — Томск — Казань будут выполняться по вторникам и субботам, сообщает пресс-служба казанского аэропорта. Стоимость авиабилетов в одну сторону при покупке на сайте uvtaero.ru составит от 5 730 рублей.

3. В Казани вспомнят Альфию Авзалову

15 января в Татарской филармонии пройдет концерт, посвященный 85-летию со дня рождения певицы Альфии Авзаловой. На концерте воспоминаниями о великой татарской певице поделятся видные государственные деятели и представители творческой интеллигенции республики. Для зрителей споют народные артисты Татарстана Салават Фатхутдинов, Хамдуна Тимергалиева, Айдар Галимов и другие любимцы публики.

Начало — в 18.30, стоимость билетов — от 400 до 1500 рублей.

15 января в Татарской филармонии пройдет концерт, посвященный 85-летию со дня рождения певицы Альфии Авзаловой. Фото Максима Платонова

4. В Нацмузее РТ впервые покажут личные вещи Шигабутдина Марджани

16 января в Национальном музее РТ откроется выставка «Шигабутдин Марджани и его наследие». Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения выдающегося татарского религиозного деятеля и ученого.

В экспозицию вошли памятные вещи, документы, рукописи и книги, хранящиеся в собраниях ведущих научных учреждений Казани. Впервые будут выставлены документы из Государственного архива РТ о службе Марджани в Старокаменной мечети Казани и Казанской татарской учительской школе. Среди личных вещей ученого можно будет увидеть его личную печать из горного хрусталя, созданную в Стамбуле в 1864—1865 годах.

5. Японские куклы в Казани

18 января в Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка «Куклы Японии». Гости увидят 70 наиболее характерных кукол из фарфора, дерева и ткани. На выставке будут и тематические куклы из спектаклей традиционных японских театров Но, Бунраку и Кабуки. Также представят кукол Киото, чьи костюмы отличаются особой вышивкой, кукол Ояма, отражающих различные стили одежды и моды японских женщин, и знаменитых глиняных кукол Хакато, известных своей красочностью. Наряду с ними на выставке казанцы увидят кукол современных авторов Мицухары Катаоки, Иппо Охаси, Хидзе Танаки и других.

Открытие — в 18.00. Завершится выставка 20 февраля.

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка Альфрида Шаймарданова «Наше все…». Фото Романа Хасаева

6. «Наивные» картины Альфрида Шаймарданова

19 января, следом за выставкой японских кукол, в Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка Альфрида Шаймарданова «Наше все…». В работах казанского художника в символической абстрактной форме отражены поэты, считающиеся национальным российским достоянием. Абстрактное искусство Шаймарданова, которого в основном знают по наивным работам, будет впервые показано на выставке в галерее «Хазинэ». Да и большинство «наивных» картин никогда не выставлялось в Казани.

Открытие — в 16.00, выставка продлится до 18 февраля.

7. Новые грани искусства в ГМИИ РТ

18 января в Музее изобразительных искусств РТ пройдет лекция историка искусства Данилы Булатова «Поп-арт, «новые реализмы» и стратегии апроприации действительности». Мероприятие — одна из частей большого лектория об искусстве XIX—XXI веков Московского музея современного искусства.

Лектор расскажет о том, почему художники стали обращаться к массовой культуре, а героями произведений стали самые обыкновенные бытовые предметы.

Начало — в 18.00, стоимость билета — 50 рублей.

Лектор расскажет о том, почему художники стали обращаться к массовой культуре, а героями произведений стали самые обыкновенные бытовые предметы. Фото enigmateka.domini.ru



8. В «Смене» расскажут об экономике похоронного бизнеса

18 января в ЦСК «Смена» состоится бесплатная лекция «Теории современности: индустрия смерти». Антрополог и главный редактор журнала «Археология русской смерти» Сергей Мохов расскажет о похоронном бизнесе в разных странах.

Как устроена экономика похоронного бизнеса, есть ли разница в том, как функционирует похоронная индустрия в разных странах, в чем уникальность российского случая — основные тезисы лекции.

Начало — в 19.30, вход свободный.

9. Подробнее о Германии

18 января в кинотеатре «Мир» стартует фестиваль немецкого кино. Всего будет показано семь фильмов, которые осветят ряд исторических тем Германии в прошлом и настоящем. Зрителей ждут работы таких известных немецких режиссеров, как Доминик Граф и Фатих Акин. Фильмы будут показаны в оригинале с русскими субтитрами. После каждого сеанса будет проходить открытое обсуждение фильма.

Фестиваль продлится до 21 января, вход свободный.

10. В джазе только девушки

20 января в Татгосфилармонии выступит филармонический джаз-оркестр РТ с московскими солистками. Певица Юлиана Рогачева, контрабасистка Дарья Чернакова и пианистка Ксения Акимова представят казанцам яркую джазовую программу. На вечере прозвучат джазовые композиции и импровизации на известные темы.

Начало — в 18.00, стоимость билетов — от 300 до 1000 рублей.

Всего в республике организуют 107 мест для купания. В Казани будут работать пять купелей. Фото Олега Тихонова

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15 января пройдет концерт камерного оркестра молодежного театра на Булаке. Произведения Моцарта, Вивальди, Брамса, Пьяццоллы можно будет послушать в здании театра. За вход нужно заплатить от 150 до 400 рублей.

15 января в Татарской филармонии выступит Государственный оркестр народных инструментов РТ под управлением маэстро Анатолия Шутикова. В программе — популярные инструментальные произведения из известных кинофильмов. Стоимость билета — 250 рублей.

17 января в Доме-музее Василия Аксенова можно будет бесплатно послушать джаз. Там пройдет концерт джазовой музыки. Вход свободный. В тот же день здесь пройдет вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Вход свободный.

19 января в республике состоятся праздничные мероприятия в честь Крещения. Всего в республике организуют 107 мест для купания. В Казани будут работать пять купелей.

В Казани продолжает работу выставка инопланетных форм жизни. В качестве гида выступает искусственный интеллект, который проведет посетителей по четырем тематическим зонам и расскажет о 12 видах внеземной жизни. Выставка в «Меге» продлится до 20 мая, стоимость взрослого билета — 500 рублей.