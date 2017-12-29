Скандальное Рождество: Общество русской культуры просит наказать татарстанских священников за литургию

Эксперты «Реального времени» не усмотрели ничего страшного в ночном богослужении в ночь с 24 на 25 декабря в Кизическом мужском монастыре Казани

В ночь с 24 на 25 декабря в Кизическом мужском монастыре Казани прошло ночное богослужение, на котором присутствовали учащиеся Казанской духовной семинарии. В качестве богослужебной практики. Явление, ничем не примечательное, но вызвавшее недовольство Общества русской культуры в Татарстане. В конфликте разбиралась корреспондент «Реального времени».



Памяти святителя Спиридона

Факт того, что в ночь с 24 на 25 декабря в Кизическом мужском монастыре Казани прошло ночное богослужение, на котором присутствовали учащиеся Казанской духовной семинарии, неожиданно обратил на себя внимание некоторых федеральных СМИ. Так, к примеру, издание «Дейли Шторм» вышло с заголовком «В православном монастыре Татарстана отпраздновали католическое Рождество».

Дело в том, что время проведения богослужения в Кизическом монастыре совпало с временем богослужений в католических храмах: 25 декабря у католиков всего мира наступает Рождество. Православные отмечают этот важнейший праздник на две недели позже, 7 января.

После окончания ночной литургии, во время которой молились семинаристы и братия монастыря, настоятель обители игумен Пимен, один из самых уважаемых священников Татарстанской митрополии, в своей проповеди напомнил о вехах в биографии святителя Спиридона Тримифунтского, современника Николая Чудотворца, день почитания которого приходится на 25 декабря. Именно святителю Спиридону и молились на этой ночной литургии пришедшие в Кизический монастырь.

Именно святителю Спиридону и молились на этой ночной литургии пришедшие в Кизический монастырь



Появление ночью в храме семинаристов было вполне обоснованным — игумен Пимен является наставником второкурсников. Для них такая тихая ночная служба в монашеской обители — отличная практика, когда без суеты можно молиться, выполнять послушания, петь вместе с монастырским хором.

Естественно, что в конце проповеди настоятель Кизического монастыря напомнил, что 25 декабря некоторая часть православных и католики отмечают Рождество. Дата есть дата, и не заметить ее было бы странно. Затем семинаристов пригласили на скромное чаепитие с постными пирожками, которое они разделили с братией монастыря.

Практика ночных богослужений, когда в храме молится только братия монастыря, существует в РПЦ и присутствует во многих обителях. Многие наместники считают, что насельникам полезно присутствовать именно на таких богослужениях, когда возможно полностью сосредоточиться на молитве. Совершались ночные литургии в свое время, например, в Раифском Богородицком мужском монастыре.

От театра к храму?

Что же так возмутило Общество русской культуры в Татарстане и его главу Михаила Щеглова, который даже обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с письмом (в нем он просит «наказать виновных»)? В разговоре с корреспондентом «Реального времени» на вопрос о том, что же плохого в ночном богослужении, Михаил Юрьевич ответил: «Плохо то, что там присутствовали семинаристы, и плохо, что у людей это богослужение может ассоциироваться с католическим Рождеством».

Аргументация, мягко говоря, странная. Ассоциативный ряд — вещь эфемерная. Если ночная служба была посвящена почитанию святителя Спиридона, то так оно и было, свидетели тому — все присутствовавшие в это время в храме, и опровергнуть это трудно. Но в Обществе русской культуры в Татарстане на это смотрят иначе. И это не первый случай, когда у общественной организации свое, несколько субъективное восприятие действительности.

Что же так возмутило Общество русской культуры в Татарстане и его главу Михаила Щеглова, который даже обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с письмом (в нем он просит «наказать виновных»)? Фото Олега Тихонова

В самой Татарстанской митрополии Русской православной церкви комментировать ситуацию не стали, но, судя по всему, удивлены странной реакцией. По мнению клирика Московской епархии, который попросил не называть его имени, «ничего особенного в Кизическом монастыре не произошло, обычная ночная служба».

— Да, совпала с Рождеством у части христиан. Совпадения бывают. Наша Пасха и Пасха католиков, например, часто совпадают. Что в этом особенного? Игумен Пимен говорил о многообразии христианства, о том, что мы в силу разных причин живем по разным календарям. Литургия была отнюдь не рождественской, это надо различать. Хорошо, что к ночным богослужениям привлекают семинаристов, это школа для них, — на условиях анонимности прокомментировал изданию служитель.

«Господина Щеглова я знаю давно, некоторые его утверждения, касающиеся критики прежнего руководства Татарстанской митрополии, считаю верными. Что касается ситуации с ночным богослужением в Кизическом монастыре, то известно же, что часть православных живет по иному, чем мы, календарю. Солидаризоваться с ними не надо. Но ничего криминального в действиях игумена Пимена я не нахожу, в храме совершалась не рождественская служба», — так прокомментировал ситуацию корреспонденту «Реального времени» протоиерей Всеволод Чаплин.

Добавим, что несколько лет назад Общество русской культуры в Татарстане высказывало претензии Качаловскому театру, упрекая его руководство в том, что в афише мало спектаклей по пьесам русских авторов. Подсчитали — таких спектаклей было и есть около 80 процентов. Есть Пушкин, Чехов, Островский, Гоголь, Булгаков, Шукшин, Достоевский и так далее. То есть доминирует именно русская драматургия.



Тогда художественный руководитель Качаловского театра Александр Славутский пригласил представителей Общества русской культуры в театр, хотел поговорить с ними, объяснить репертуарную политику. Увы, не пришли. Теперь интерес общества вызвало богослужение в монастыре.

Стоит ли воспринимать в штыки ночную литургию в Кизическом монастыре, посвященную святителю Спиридону, в финале которой всего лишь прозвучали слова о том, что часть христиан этой ночью отмечает Рождество?



Три сотни католиков

Если уж говорить об отношениях с католиками, то РПЦ в последнее время все больше и больше выходит на диалог с ними. И это правильно, все мы христиане. Патриарх встречался с понтификом, и хотя в РПЦ небольшая часть священников была недовольна этой встречей, наш век — это все-таки не век распрей на религиозной почве, а век конструктивного межцерковного диалога.

В Казани, как известно, католическая община начала действовать в 1995 году, когда приехали три католических священника. Сначала службы совершались в квартире, где они жили, потом им отдали часовню, и, наконец, был построен костел. В общине около трех сотен прихожан — люди из традиционных католических семей. Численность эта не меняется, с открытием костела массового исхода из других конфессий и перехода в католичество не наблюдается.

Не лишним будет вспомнить, что главную нашу святыню — чудотворный Казанский образ Богородицы, которая сейчас хранится в Крестовоздвиженском храме Богородицкого мужского монастыря, подарил Казани католик — Иоанн Павел Второй. Почему же мы так болезненно воспринимаем обычное упоминание о Рождестве, которое отмечают такие же христиане? Кстати, поздравление с Рождеством католиков можно видеть на сайте Патриархии, с ним обратился патриарх Кирилл.

— Здесь нечему возмущаться. Думаю, что это было просто выражением уважения к тем людям, которые рядом живут. Даже если они не принадлежат к той же конфессии, тем более, они тоже христиане, то есть близкие друг к другу ветви христианства: православие и католичество. Поэтому поздравить с праздником, по-моему, нормально. Это всегда происходит на уровне руководства, епископов, патриархов. Мы обмениваемся взаимными поздравлениями. Я всегда поздравляю с православным Рождеством, по крайней мере, пишу поздравление и владыке Феофану, и тем православным священникам, кого лично знаю. Конечно, мне не приходилось поздравлять с православным Рождеством в католическом храме, но ничего плохого в этом я не вижу, — поделился своим мнением с «Реальным временем» настоятель римско-католического прихода Воздвижения Святого Креста в Казани отец Андрей Старцев.

Так стоит ли воспринимать в штыки ночную литургию в Кизическом монастыре, посвященную святителю Спиридону, в финале которой всего лишь прозвучали слова о том, что часть христиан этой ночью отмечает Рождество? Это похоже на поиски черной кошки в темной комнате, когда кошки там нет.