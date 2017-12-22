«Нефтехимик» вырос до уровня «барсов». Серьезно?

По следам «татарского дерби» — продвинутая статистика подтверждает самые смелые ожидания болельщиков «волков»

В нынешнем хоккейном сезоне не утихают споры между Казанью и Нижнекамском — чей же клуб достоин быть лидером Восточной конференции КХЛ. Рассудить стороны может так называемая «продвинутая статистика», явление пока не слишком известное у нас, но весьма популярное за океаном. О том, кто сильнее «в зеркале цифр», — в аналитическом материале «Реального времени».

Что такое продвинутая статистика в хоккее

В последние годы в мировом и, прежде всего, американском хоккее наметился определенный сдвиг в сторону использования продвинутой статистики. У нас это пока ощущается не так сильно, но рано или поздно наверняка придет и во многие российские клубы. Если вспомнить тот же футбол, то аналитические отделы там уже успели превратиться в обыденность, а постоянное обращение к различным системам оценки своих выступлений постепенно получает повсеместное распространение.

В НХЛ сейчас чаще всего используют три метрики, каждая из которых имеет свои особенности. Речь идет о системах Corsi, Fenwick и PDO. Две из них направлены на изучение преимущества команд, а предметом третьей является «везучесть».

Corsi впервые был опробован тренером вратарей «Баффало» Джимом Корси, в честь которого и назван этот метод. По сути, это аналог футбольного владения мячом, только вместо времени учитывается количество бросков. В Corsi берутся в расчет все броски, нанесенные по воротам, в том числе заблокированные и те, что прошли мимо.

впервые был опробован тренером вратарей «Баффало» Джимом Корси, в честь которого и назван этот метод. По сути, это аналог футбольного владения мячом, только вместо времени учитывается количество бросков. В Corsi берутся в расчет все броски, нанесенные по воротам, в том числе заблокированные и те, что прошли мимо. Fenwick схожа с Corsi, различие лишь в том, что этой методикой учитываются все броски за вычетом заблокированных защитниками. Эта система чуть «чище», чем Corsi, но применяется в основном для оценки игры в атаке. Именно поэтому Fenwick на практике используется намного реже.

схожа с Corsi, различие лишь в том, что этой методикой учитываются все броски за вычетом заблокированных защитниками. Эта система чуть «чище», чем Corsi, но применяется в основном для оценки игры в атаке. Именно поэтому Fenwick на практике используется намного реже. PDO — это не аббревиатура, а никнейм блогера, впервые опубликовавшего этот метод в сети. Он направлен на изучение суммы реализации бросков в створ и спасений голкипера команды. Многие называют его «коэффициентом везения» и зачастую используют для изучения закономерности результатов отдельно взятого коллектива в турнирной таблице.

«Нефтехимик» чаще бросает по воротам. Фото hcnh.ru

Атака «Нефтехимика» против «Ак Барса»

Для сравнения двух татарстанских коллективов в первую очередь обратимся к Corsi-системе. Для этого мы посчитали все броски команд во всех 43 матчах, собрав их воедино в несколько таблиц. Приведем расшифровку каждого из них:

Corsi For (CF) — все броски изучаемой команды, нанесенные ею за игру, в том числе в створ, мимо ворот и заблокированные защитниками. В таблице представлены данные в среднем за матч.

Corsi Against (CA) — аналогичный показатель для соперника. По сути, он оценивает оборонительные действия команды.

Corsi For Percentage (CF%) — соотношение бросков команды ко всем броскам в матче. Можно считать, что этот показатель измеряет инициативу.

Команда CF CA CF% «Нефтехимик» 72,4 67,6 51,7 «Ак Барс» 67,4 63,4 51,5

Таблица 1: Показатели Corsi-системы

Как видно из таблицы, «Нефтехимик» чаще бросает по воротам. В прошлом сезоне на этом отрезке нижнекамцы имели почти идентичные цифры (73,1), что говорит о стабильности команды. Кроме того, это может свидетельствовать о том, что изменения в турнирном положении «волков» произошли не за счет улучшения атакующих действий. Правда, при Назарове броски «Нефтехимика» стали более качественными; по броскам в створ «волки» входят в лидирующую тройку КХЛ. А вот действия в обороне однозначно улучшились. Если в прошлом сезоне «Нефтехимик» имел значение CA 71,2, то в нынешнем этот показатель равен 67,6.

«Ак Барс» же имеет в своем активе практически идентичные с 2016 годом данные. Единственное — чуть ухудшилась игра в защите. Так, у «барсов» прошлогодние 67,9 CF и 60,6 СА превратились в 67,4 CF и 63,4 CA.

Процентные соотношения также изменились и немного выправились в сторону равенства. Нижнекамцы в этом сезоне действуют даже чуть активнее казанцев и улучшили свои данные на 1,5 пункта. Приблизительно на столько же понизился показатель у «барсов», но с возвращением на лед Зарипова дела у подопечных Билялетдинова должны пойти на лад.

С возвращением на лед Зарипова дела у подопечных Билялетдинова должны пойти на лад. Фото ak-bars.ru



Оборона, контратаки и блокированные броски

Для более точной оценки работы защиты существует схожая модель, учитывающая силовые приемы. Вначале собираются данные по своей команде, потом по сопернику и далее выясняется процентовка своих хитов. Эта методика позволяет оценить, насколько команда зависима от обороны и насколько чаще действует на контратаках.

Команда ССП ПСП ССП % «Нефтехимик» 14,2 15,8 47,4 «Ак Барс» 12,6 12,2 50,9

Таблица 2: Совершенные силовые приемы /пропущенные/ процент своих хитов

ССП — совершенные силовые приемы

ПСП — пропущенные силовые приемы

ССП — доля ССП

Не раз приходилось слышать, что Назаров поставил «Нефтехимику» оборонительный хоккей. Это не так, по крайней мере если сравнивать с «Ак Барсом». Безусловно, Назаров как следует поработал над защитой, но его команда старается играть сама и дает играть сопернику. С этим и связан тот факт, что «волки» совершают за игру чуть больше силовых приемов, нежели соседи из Казани.

Еще одним элементом оценки действий в обороне является количество заблокированных защитниками команды бросков. Впрочем, здесь стоит сделать оговорку, что «барсы» меньше бросаются под шайбу из-за стиля Билялетдинова, а не каких-то личных качеств защитников.

Команда ББ «Нефтехимик» 556 «Ак Барс» 458

Таблица 3: Блокированные броски

Кому везет, а кто справедливо набирает очки

Наиболее любопытна модель PDO, которая показывает, грубо говоря, насколько заслуженно команда набирает свои очки. Нормой в данном случае является показатель 100 (то есть очков набрано ровно столько, сколько команда заслужила). Чем меньше ста, тем меньше команде везет, чем больше — тем она, соответственно, фартовее.

Команда Б% ОБ% PDO «Нефтехимик» 7,33 92,15 99,48 «Ак Барс» 9,35 92,95 102,3

Таблица 4: Показатель PDO (реализация бросков в створ + процент спасений голкипера)

Судя по таблице, нижнекамцы куда более надежны в плане результата и показывают ровно то, на что и должны претендовать. Это значит, что взлет «Нефтехимика» не случаен и ожидать его скорого падения не приходится. У «Ак Барса» показатель чуть выше нормы, но, во-первых, такая же картина была в прошедшем сезоне (и, напомним, команда дошла до финала конференции), а во-вторых, цифра не сильно отклонилась от 100, чтобы говорить о крупном везении.

Отметим, что при меньшем количестве наносимых бросков «Ак Барс» куда более точен, чем нижнекамцы. Подопечные Назарова реализуют всего 7% бросков в створ ворот, и это несколько удивительно, ведь по этому показателю «волки» серьезно отстают от лидера — петербургского СКА. При этом лучшим, по точности бросков в «Нефтехимике», является не Секстон, а Авцин, у которого каждый шестой выстрел оказывается результативным. Удивительно, что форвард ни разу не появился на льду в предыдущих двух «татарских дерби» сезона.

А вот вратарская линия у команд вполне сопоставимая. Хотя претензии к игре Гарипова и возникают чуть ли не через каждую вторую игру, Эмиль продолжает держать уровень, который, в случае с Ежовым, преподносится как успех. Сложно сказать, с чем связано такое различие в оценочных суждениях, но, скорее всего, дело здесь не в личностных и игровых качествах голкиперов, а в ожиданиях от команд. Понятно, что ожидания от «Ак Барса» куда выше, нежели от «Нефтехимика».

Эмиль продолжает держать уровень, который, в случае с Ежовым, преподносится как успех. Фото ak-bars.ru



Ждем «татарское дерби» в финале Восточной конференции

Из всех этих аналитических выкладок вытекают два серьезных вывода. Нижнекамский клуб, несмотря на то, что к нему все еще относятся с некоторой недооценкой, показывает в этом году отличный — сбалансированный и цельный — хоккей. Уже сейчас можно констатировать, что «Нефтехимик» вышел на уровень лидеров нашего хоккея как в игровом плане, так и по составу. Так что шанс увидеть «татарское дерби» в финале Восточной конференции достаточно высок.

«Барсы» же выдают стандартный для себя и стабильный по цифрам регулярный сезон. Тренерский штаб знает, чего хочет от своей команды, и планомерно работает в нужном направлении. Адекватны и последние приобретения клуба. Селекционный отдел за последнюю неделю подписал двух защитников и вратаря, что в разрезе продвинутой статистики выглядит вполне объяснимо — у казанцев чуть хромает игра в обороне. А вот поражения от соседей из Нижнекамска объяснить сложнее. То ли дело в недонастрое на соперника, то ли у казанцев под боком подрос уже совсем не «младший брат».