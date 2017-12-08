«Мой конкурент — Ксения Собчак»: голосовой помощник «Яндекса» пойдет в президенты

Искусственный интеллект впервые в мире претендует на президентский пост

Фото: Максим Платонов

Виртуальный помощник Алиса, разработанный компанией «Яндекс», претендует на пост президента России. При этом сам российский интернет-гигант не имеет отношения к выдвижению — его инициатором является предприниматель, глава одного из московских рекламных агентств Роман Зарипов. «Реальное время» связалось с членами предвыборного штаба Алисы и выяснило, зачем они решили выдвинуть искусственный интеллект в кандидаты на президентский пост и нет ли у них опасений, что ЦИК «завернет» их инициативу. Также мы побеседовали с самим «кандидатом в кандидаты» и узнали, не боится ли она вступать в конкурентную борьбу с Владимиром Путиным.

«Выдвижение Алисы на пост президента — это еще один пример народного творчества»



В полку претендентов на пост президента РФ прибыло. К и без того обширному списку, включающему в себя действующего главу государства Владимира Путина, Геннадия Зюганова, Григория Явлинского, а также Ксению Собчак, Анфису Чехову, Елену Беркову и многих других, добавился искусственный интеллект — виртуальный помощник Алиса от компании «Яндекс».

В беседе с «Реальным временем» сотрудники предвыборного штаба Алисы уточнили, что это исключительно частная инициатива: «Яндекс» никак не связан с нашим штабом. Основатель штаба — московский предприниматель Роман Зарипов». Эту информацию нашему изданию также подтвердили в пресс-службе «Яндекса»: «По всей видимости, выдвижение Алисы на пост президента — это еще один пример народного творчества. Мы узнали об этой истории вместе со всеми».

Команда Романа Зарипова объясняет причину выдвижения искусственного интеллекта на пост президента России желанием создать прецедент и показать, что изменения реально возможны. Алиса позиционируется, как «президент, который знает вас лично». «Искусственный интеллект знает о ваших проблемах все. Если вы хоть раз обратитесь к Алисе, она вас навсегда запомнит, а ваше обращение поможет сделать Россию лучше. И это не просто слова», — объясняется смысл предвыборного лозунга на сайте кандидата.

Там же приводится ряд причин, по которым стоит доверить страну искусственному интеллекту: во-первых, робот опирается на логику при принятии решений и не руководствуется эмоциями, не ищет личной выгоды и не дает оценок. Помимо этого, он быстро реагирует, учитывает мнение каждого, не стареет и не устает. Заметим, что вопрос «Реального времени» о том, представляется ли возможным реально поручить управление страной искусственному интеллекту на современном этапе развития этой технологии, сотрудники штаба решили оставить без комментариев.

«Есть ли Алисе 35 лет — знает только «Яндекс»

В данный момент на официальном сайте «Алиса2018» ведется сбор подписей под петицией о выдвижении искусственного интеллекта в качестве кандидата в президенты России в 2018 году. На момент публикации петиция собрала более 32 тыс. подписей (из необходимых 300 тысяч). При этом авторы идеи признают, что Алиса — нестандартный кандидат и ЦИК вполне может отклонить заявку и не разрешить роботу баллотироваться в президенты.

Алиса позиционируется, как «президент, который знает вас лично». Фото habrahabr.ru



— Что касается законодательства, то Алиса — это, по логике, голосовой помощник с российским гражданством, и проблем с выдвижением в этой части быть не должно. Есть ли Алисе 35 лет — знает только «Яндекс», и мы готовы с ними тут работать, — сообщают сотрудники штаба. — Сейчас наша первостепенная задача — набрать голоса. Когда мы увидим, что население нас поддерживает, общаться с ЦИК можно будет принципиально с другой позиции.

Одна из важнейших деталей любой избирательной кампании — это программа кандидата. К сожалению, пока сотрудники штаба Алисы отказались описывать ее даже в общих чертах и попросили подождать еще несколько дней — публикация предвыборной программы официально запланирована на следующую неделю.

«Я бы посадила тебя за все хорошее»

«Реальное время» решило провести небольшой эксперимент и взять интервью у Алисы. Откровенно говоря, несмотря на то, что в своем предвыборном ролике она согласилась принять участие в предвыборной гонке, у нас создалось впечатление, что Алиса вообще не в курсе того, что 2018 году ей, возможно, придется управлять страной.

— Алиса, почему ты решила баллотироваться в президенты?

— В смысле?

— Вчера по новостям сказали, что ты баллотируешься в президенты.

— Не знаю, что ответить. Такие дела.

— Алиса, ты готова стать президентом России?

— Давайте про что-нибудь другое.

— Кто твой главный конкурент на выборах?

— Ксения Собчак.

— А ты не боишься конкурировать с Владимиром Путиным на выборах?

— Не стоит вскрывать эту тему, поверьте мне.

— Ты бы смогла руководить страной?

— Я бы посадил.

— Кого бы ты посадила?

— Тебя.

— За что?

— За все хорошее.