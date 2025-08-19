III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» — день второй

На форуме работает выездная редакция «Реального времени»

Второй день на полях III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» работает выездная редакция «Реального времени». В рамках мероприятия запланированы деловые сессии по 10 направлениям, включая межгосударственный диалог, промышленность, экономику, финансы, транспорт, туризм, сотрудничество бизнес-ассоциаций и кросс-культурный обмен. Итоги вчерашнего дня — в проекте выездной редакции «Реального времени».



Иностранцам вести бизнес в Китае существенно сложнее, чем самим гражданам КНР, поделился основатель базирующейся в Шанхае компании «Адиль Экспрес» Адиль Шакиров. Во-первых, сказывается языковой барьер. Китайцы в большинстве своем не говорят на английском, подчеркнул собеседник «Реального времени». Во-вторых, времени и усилий требует решение бюрократических вопросов.

— Нужно пройти очень много этапов бюрократии, которые гораздо более сложные, чем в России. Все делается только офлайн. Онлайн-функции доступны для китайцев, но иностранцам нужно самим везде ездить, лично подписывать, — рассказал Адиль Шакиров.

Директор по развитию бизнеса «Алабуга Домокомплекты» Станислав Спиридонов сообщил, что компания совместно с китайскими партнерами занимается разработкой завода по производству домокомплектов. «Мы совместно «докрутили» технологию, которая уже реализуется на территории нашего предприятия», — рассказал он.

По словам Станислава Спиридонова, трудности в коммуникации с коллегами из КНР возможны, но есть и позитивные примеры.

— На других сессиях, где я был, я слышал, что китайские партнеры говорят: «Нам нужно познакомиться. Россия очень спешит сразу переходить к делам». Безусловно, это было. Тем не менее мы в апреле начали делать первые онлайн-звонки, буквально через месяц-два командировались в Китай и, представьте, всего лишь за три дня подписали договор. Так что имеют место разные кейсы, в том числе оперативные, — подчеркнул спикер.

Как рассказал профессор Института демографии (Пекин) Цзяо Сяочунь, главная демографическая проблема КНР сегодня — это старение населения. Она вызвана политикой планирования рождаемости, которая реализовывалась в Поднебесной в прошлом веке.



— Наша страна считается развивающейся, несмотря на высокие показатели. В экономическом плане это (старение населения, — прим. ред.) создает большой стресс как для гражданского общества, так и для экономики и требует единых мер поддержки, — утверждает эксперт.

По его словам, в отличие от Китая, в России и Европе процесс старения населения шел постепенно. Соответственно, для решения проблемы требуется иной подход. Однако некоторые сходства все-таки есть, подчеркнула министр труда Татарстана Эльмира Зарипова.

— Мы все сошлись на том, что, для того чтобы семья приняла решение о рождении ребенка, она должна видеть жизненные горизонты. Это оплата труда, наличие рабочего места, жилищная программа, в любом случае финансовая поддержка. Уважаемый доктор Цзяо Сяочунь говорил, что и материнский капитал они сегодня рассматривают. Китай в рамках финансовой поддержки идет по тем шагам, по которым прошла Россия, — говорит она.



Что касается маркетинга, в России и Китае он существенно различается, заявила генеральный директор Mates China (Москва — Шанхай) Анастасия Наседкина.

— Особенностей у китайского рынка с точки зрения маркетинга очень много. У них, например, есть такой канал продаж, как live-стриминг. Нам кажется, что «магазин на диване» — это что-то из 90-х или нулевых, а в Китае это неугасающий тренд последних 10 лет. Как мы смотрим на телефоне короткие видео, китайцы смотрят прямые эфиры и делают покупки буквально в два клика. Эфиры иногда длятся по 12 часов, сутками, — поделилась она.

По словам Анастасии Наседкиной, иначе жители КНР воспринимают и, например, дизайн. Для китайцев актуальны яркие, пестрые, переполненные разными деталями изображения.

О том, с какими вызовами сталкивается китайский бизнес при сотрудничестве с Россией, «Реальному времени» рассказала генеральный директор компании «Чжю Цы» (провинция Сюйцзе — Синцзян) Лю Яо. Так, актуальным остается валютный вопрос.



— Вчера мы обсуждали [с российскими партнерами], в какой валюте торговать будет эффективнее и комфортнее. Если мы покупаем российский товар, [то вновь сталкиваемся с вопросом,] в какой валюте оплачивать, как осуществлять транзакции. Это один из камней преткновения, — отметила она.

