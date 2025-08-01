Забота о детях сотрудников как часть корпоративной культуры

Как проводят летние каникулы дети сотрудников АО «ТГК-16»

Фото: Динар Фатыхов

Летние каникулы — это время ярких приключений и незабываемых впечатлений для детей. Очень важно правильно организовать досуг детей в эти месяцы. В «ТГК-16» берут в свои руки заботу о летнем отдыхе детей своих сотрудников. Одно из основных проявлений корпоративной культуры компании — это внимание к подрастающему поколению. О том, как и где проводят летние каникулы дети энергетиков, — в материале «Реального времени».

Детский отдых

69 детей сотрудников АО «ТГК-16» в возрасте от 8 до 14 лет отдохнули этим летом в детских лагерях. Это ежегодная добрая традиция энергетиков — дарить школьникам яркие летние приключения.

В этом году для ребят, чьи родители трудятся на энергопредприятии, был организован отдых на берегу озера Яльчик в Марий Эл и в санатории «Крутушка».

— На свете нет ничего важнее, чем радость в глазах детей. Заботиться о детях, радовать их очень важно. Мы понимаем, что летом многие родители обеспокоены тем, что дети дома одни, без присмотра. Организовывая детский отдых, мы закрываем эту боль. Они спокойно работают, а дети в безопасности, с пользой проводят время и приезжают счастливые. Лояльность сотрудника к компании растет, — говорит генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Виталина Лушкина: «Мне очень понравилась смена, я бы хотела вернуться сюда же и на следующий год». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом он не скрывает, что забота о детях — это и работа ради будущего.

— Эти дети растут внутри нашей корпоративной культуры. Видят отношение организации к работникам и их семьям. Мы надеемся, что в будущем им захочется профессиональную деятельность связать именно с нашей компанией и через 5-10 лет мы увидим их в числе наших коллег.

«Я бы хотела вернуться сюда же и на следующий год»

Эдуард Галеев держит под своим контролем отдых детей. Накануне он ездил к ребятам в лагерь, посмотрел условия и пообщался с отдыхающими.

— Индустрия детского отдыха, конечно, сильно изменилась, с тех пор, когда я сам ребенком отдыхал в лагерях. Дети живут по двое, трое, все удобства в номере. Еда вкусная, программа насыщенная, территория охраняемая, с детьми занимаются профессиональные педагоги, — поделился он впечатлениями от увиденного.

Накануне Эдуард Галеев ездил к ребятам в лагерь, посмотрел условия и пообщался с отдыхающими. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В «Крутушке», где сейчас отдыхают дети, проходит творческая смена. Есть танцевальное направление и музыкальное «Рок-волна», дети учатся играть на настоящих музыкальных инструментах, с ними занимаются профессиональные музыканты и хореографы.

— Когда смена началась, нам самим дали возможность выбрать, чем мы хотим заниматься. Здесь очень насыщенная программа, и всегда мы сами выбираем, что хотим. Я выбрала танцы вог. Есть занятия и по другим направлениям, таким как брейк-данс и хип-хоп, — рассказала Виталина Лушкина.

Лагерные будни не ограничиваются только занятиями по выбранной программе. Дети занимаются спортом, отдыхают в бассейне, посещают мастер-классы. Есть даже возможность заняться йогой или пообщаться с психологом.

— Мне очень понравилась смена, я бы хотела вернуться сюда же и на следующий год, — отметила Виталина.

Общение с детьми получилось непринужденным и доверительным. Реклама АО «ТГК-16». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдых без гаджетов

Одна из концепций лагеря — информационный детокс. С первых дней смены у детей забрали гаджеты. Телефоны выдаются только на некоторые время, чтобы пообщаться с близкими.

— Дети учатся коммуницировать вживую. Это здорово. Я как мама очень довольна отдыхом ребенка. Такая насыщенная программа, скучать некогда. Впечатления у дочки только положительные, ей все нравится. Спасибо компании за такую возможность отдохнуть нашим детям, — рассказала специалист отдела закупок Ольга Лушкина.

Слова благодарности говорят и сами дети. На вопрос Эдуарда Галеева, хотели бы снова приехать, все дружно ответили: «Да». А самая смелая даже попросила генерального директора повлиять на своих родителей, чтобы они разрешили ей завести собачку. Одним словом, общение с детьми получилось непринужденным и доверительным.