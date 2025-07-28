Как выглядит и сколько зарабатывает пиарщик в Татарстане?

При растущем спросе на специалистов отрасль сталкивается с серьезными проблемами удержания кадров

Фото: Динар Фатыхов

В 2003 году Минтруд России опубликовал квалификационные характеристики специалистов по связям с общественностью (public relations, — прим. ред.) в Общероссийском классификаторе профессий. И уже более 20 лет 28 июля пиарщики отмечают профессиональный праздник. Редакция «Реального времени» узнала, кто и за сколько готовит специалистов этого направления, тенденциях рынка вакансий и как себя чувствуют сами пиарщики.

Кто такой пиарщик и чем он занимается?

Понятие «специалист по связям с общественностью» возникло задолго до появления стандарта, разработанного Минтрудом. Это произошло в 2003 году. С того года пиарщики каждое 28 июля отмечают свой профессиональный праздник.

Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) около десяти лет назад создала профессиональный стандарт. Восемнадцатистраничный документ содержит в себе все критерии и требования для работы в профессиональной среде. Ознакомившись с ним, можно сказать, что PR-менеджер занимается формированием и поддержкой положительного имиджа организации, продукта или персоны. Этот специалист разрабатывает и реализует коммуникационные стратегии для продвижения бренда и повышения его узнаваемости. Он работает со средствами массовой информации и социальными сетями, организует мероприятия, в том числе пресс-конференции и презентации, создает информационные материалы и поддерживает страницы компании в соцсетях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Важной частью работы является анализ рынка и мониторинг информационного поля, изучение тенденций и отслеживание публикаций в СМИ. PR-менеджер также управляет проектами, связанными с продвижением продукции, контролирует сроки и качество выполнения работ. Еще одной задачей является работа с кризисными ситуациями, быстрое реагирование на проблемы и угрозы репутации. Наконец, этот специалист обеспечивает внутренние коммуникации в компании, участвует в формировании и поддержании корпоративной культуры.

Сабантуй — отличный пример этнокультурного PR

Генеральный директор коммуникационного агентства АСВ МЕДИА, член Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Марина Яровикова заявила «Реальному времени», что сейчас происходит перераспределение рынка.

— До периода коронавируса и начала СВО активными игроками на PR-рынке были международные компании, которые были готовы вкладывать средства в продвижение своих информационных кампаний и закрытие своих бренд-потребностей. Сейчас же российские компании и государственный сектор выходят на арену, громко заявляют о проектах и занимают свободную нишу там, где она образовалась, — считает Яровикова.

Говоря о заметных на федеральном уровне проектах из Татарстана, Яровикова отмечает Казанский государственный цирк и его проект «неЦирк», признанный лучшим в номинации «Культурно-просветительские проекты» премии «Серебряный лучник — Приволжье». Отличным примером этнокультурного PR эксперт назвала Сабантуй — праздник татарской культуры, вышедший за пределы республики, ставший федеральным и даже международным. А также все, что делается в IT-сфере, а именно Иннополис, IT-парк и IT-кластер в целом.

— С точки зрения навыков руководитель направления коммуникаций должен знать и ориентироваться во всех возможных сегментах, при этом у сотрудников может появиться более узкая специализация. Пиаром многие называют вся и все, будь то SMM, производство мерча и т. п. Определенно нужно знать и уметь пользоваться ИИ, так как нейросеть реально может стать помощником с точки зрения сбора информации, разработки драфта дизайнов, набросков по текстам, сценариям и т. д. Поэтому умение формировать промты и использовать ИИ в качестве помощника крайне необходимо, — уверена эксперт.

«Оценить объем рынка невозможно из-за невозможности получить данные по всем ключевым сегментам рынка»

— Я думаю, что в сравнении с другими регионами, если мы не берем столичные регионы, Москву и Санкт-Петербург, который тоже, наверное, можно отнести к столичному региону, то в Татарстане и в Казани все очень хорошо. Это связано с двумя факторами. Во-первых, в целом с публичной активностью региональной и муниципальной власти. Огромное внимание уделяется вопросам информирования, взаимодействия и собственной репутации. И второй фактор — это развитая и сильная экономика и промышленность, и частные предприниматели тоже большое внимание уделяют своей репутации, поддержанию отношений со своими клиентами, формированию имиджа. И в этом смысле, сравнивая Татарстан с другими регионами, я хочу сказать, что, конечно, в республике ситуация однозначно сильно лучше. Третий фактор, формирующий позитивные предпосылки, — это большая медиасреда, медиашкола. Много классических медиа: телевидение, радио, газеты, много электронных СМИ, много новых медиа, много инфлюэнсеров, много контент-агентств. И это все иллюстрирует, с одной стороны, силу региональной экономики, а с другой — говорит о том, что это большая школа, которая в любом случае базируется на том наследии и трансформируется, адаптируется под новые требования, — уверен советник руководителя администрации раиса Татарстана Ленар Файзутдинов.

Со слов эксперта, оценка объема рынка представляет собой сложную задачу, связанную с множеством объективных факторов. Основная проблема заключается в невозможности получить данные по всем ключевым сегментам рынка. Так, государственные инвестиции характеризуются сложностью в оценке реальных объемов, муниципальный сектор также демонстрирует отсутствие четких показателей и открытых данных, равно как и частный сектор отличается разрозненностью информации и сложностью в сборе статистических данных.

— [Запрос, с которым приходят к пиарщикам] это поддержание отношений со своей целевой аудиторией! Все сосредоточены на своих аудиториях, на адресности, и с точки зрения доставки сообщения, и с точки зрения содержания сообщения происходит большая трансформация — от массовых коммуникаций к персонифицированным, коммуникациям, уместным в определенной ситуации, определенной среде. В этом смысле, конечно, социальные сети оказываются чаще успешнее, чем классические медиа. Но у классических медиа остается на самом деле огромное пространство для работы: то, что люди доверяют чаще, больше доверяют классическим медиа и за более качественной, за более проверенной, ну или за более глубокой информацией обращаются к классическим СМИ,— уточняет Файзутдинов.

Я б в пиарщики пошел, пусть меня научат

В Татарстане бакалавров по связям с общественностью готовят три вуза — КФУ, КГЭУ и КХТИ. Дешевле же всего получить диплом будет в КХТИ — почти 154 тысячи рублей. В Энергоуниверситете — 168 000 рублей. За образование во флагманском вузе республики придется отдать почти 250 тысяч в год. Здесь стоит объяснить, почему КФУ находится на передовой этого направления.

Университет вместе с активистами профильной кафедры уже десять лет подряд ежегодно проводит профессиональную конференцию Russian PR Week (Российская неделя пиара, — прим. ред.). Пожалуй, единственный, кто мог с ним потягаться в качестве подготовки и ценности выпускаемых специалистов, был КАИ. Автор помнит баталии за звание «лучшей кузницы пиарщиков» между КФУ (тогда он еще назывался КГУ) и КАИ. Но в последнем направление подготовки закрыли как раз около десяти лет назад.

Есть запрос в образовании на разъяснение того, что происходит и почему

— Говоря о тенденциях в образовании медиа— и пиар-специалистов, хочется выделить три основных. Во-первых, есть запрос на короткие практико-ориентированные программы, чтобы за короткое время, один-два дня, и в сочетании с онлайн-форматами освоить новое направление деятельности, новую профессию. Люди очень ценят время, поэтому если можно в сжатом режиме быстро прокачать себя в какой-то части — это востребовано. Второй большой запрос в образовании на разъяснение того, что происходит и почему, как принимаются те или иные решения, как законодателями, так и регулятором, что значит происходящее в большом мире и в геополитике, как они могут повлиять на Россию. В общем, люди путаются в большом объеме важных событий, им нужно помогать. И третье — это, конечно, уже не первый год существующий запрос на персонализированные треки обучения, которые простраиваются вместе с человеком, исходя из его личных целей, задач и компетенций — уверена заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» и основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец.

При этом, даже получив образование в лучшем университете, пиарщику останавливаться нельзя. Искусственный интеллект пока полностью его не заменит, но конкуренцию может составить.

— Первое — это критическое мышление, умение осмыслять, находить взаимосвязи, выделять главное, принимать решения. ИИ с этим пока справляется значимо хуже человека. Вторая компонента — это креативное мышление. И здесь нас искусственный интеллект догоняет, поэтому нам нужно себя в этом прокачивать, уметь видеть нестандартные решения, уметь по-новому и неожиданно подходить к различным вопросам. Ну и, конечно, творческая компонента. Да, нейросети пишут музыку, картины, но ни одна пока не создала по-настоящему произведение искусства. И в этом смысле мы, люди, пока точно впереди. Ну и, конечно, глобальный, большой навык — умение работать с использованием нейросети. Сегодня это уже не навык будущего, это навык настоящего. И если вы еще никаким образом не используете нейросети в своей работе, то считайте, что отстали и уже где-то на обочине — надо догонять, — заявила основатель Мастерской новых медиа.

Максимальные зарплаты пиарщика в Татарстане «стартуют» от 168 тыс. рублей

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru , рынок труда в сфере PR демонстрирует противоречивые тенденции: при растущем спросе на специалистов отрасль сталкивается с серьезными проблемами удержания кадров.

В Татарстане количество вакансий, опубликованных с начала года, выросло на 12% и достигло 40 предложений. В данном случае республика вторит федеральному курсу. С начала года российские работодатели искали более 11 тыс. пиарщиков. Это на 26% больше, чем в первом полугодии 2024 года.

— Медианная предлагаемая зарплата в данной профессии в 2025 году достигла 90 тыс., что на 16% больше, чем в 2024 году. Максимальные зарплаты «стартуют» от 168 тыс. рублей, что на 20 тыс. больше, чем в 2024 году. В Татарстане медиана зарплатных предложений в первом полугодии находилась на уровне 70 тыс. рублей, при этом год назад она была выше на 15%, — уточнила менеджер по связям с общественностью hh.ru Поволжье Ирина Егорова.

При этом на фоне роста спроса на профессиональные кадры последние активно ищут работу. По словам Егоровой, 62% пиарщиков активно ищут новую работу в этом году. Это экстремально высокий показатель, указывающий на кризис удержания кадров в профессиональной сфере. Причем главный стимул для ухода — зарплата.

«Пиарщик — многостаночник, он должен и релиз написать, и поздравительный адрес»

— Точно могу сказать, что рынок не насыщен и не перегрет. На рынке есть постоянный незакрытый спрос на специалистов в указанных выше сферах. Однако ни один вуз не может подготовить специалистов по данным специализациям — практическая сторона обучения остается ключевым фактором успеха. Я 16 лет работаю в PR-агентствах. Могу с уверенностью сказать, что качество и эффективность специалистов в этой сфере не зависят от наличия профильного образования, — считает генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

По словам эксперта, рынок PR-услуг постоянно и значительно трансформируется, как трансформируется и само информационное поле и коммуникационные практики.

— Константа одна — PR занимается комплексным управлением взаимоотношениями со всеми значимыми аудиториями через содержание, работу со смыслами. Поэтому чаще всего пиарщик — это действительно многостаночник, который должен одновременно хорошо уметь выстроить отношения с анонимными телеграм-каналами и написать и релиз, и поздравительный адрес, — уточнил собеседник.

