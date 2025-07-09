Победы за родительский счет: детям-спортсменам задержали выплаты за выезд на турниры

Деньги, выделяемые из бюджета республики на детский спорт, «зависают» в ведомствах из-за бюрократических проволочек

Фото: Реальное время

Родители детей-спортсменов из Казани пожаловались, что чиновники по несколько месяцев не возмещают им затраты на поездки на соревнования. В аналогичной ситуации и тренеры, которым до сих не выплатили командировочные. По закону финансирование таких расходов, включая проезд, проживание и участие в турнирах, осуществляется за счет средств регионального бюджета. В частности, на момент обращения в «Реальное время» не была оплачена поездка от ноября 2024 года. Подробнее о причинах, почему детский спорт превратился в дорогое удовольствие, странностях планирования состязаний и их «дозированном» финансировании — в нашем материале.

Когда талант — ничто без родительских денег

Родители юных пловцов из сборной Татарстана обратились в «Реальное время» с просьбой помочь вернуть им деньги, потраченные на поездки детей на соревнования под обещание возместить затраты. Как выяснилось, им не возместили деньги за выезд на соревнования в ноябре 2024 года и в марте 2025-го.

— Наши дети должны во второй половине июля участвовать в соревнованиях на первенство России по плаванию в Обнинске. А на что нам покупать билеты и посылать их туда, если Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта Минспорта РТ не возместил нам еще затраты на мартовскую поездку в Уфу на Первенство в Приволжском федеральном округе? — рассказала мать одного из спортсменов, попросив не называть фамилию и спортшколу ребенка.

По словам женщины, спорт и без того дорогое удовольствие. «Купальники, плавки, шапочки, очки и гидрокостюмы хорошего качества стоят больших денег, а на спортивных сборах мы платим за бассейн для тренировок, хотя бассейны эти строились за счет бюджета и под обещания развивать массовый, доступный спорт. Мы с этим смирились. Но хотя бы то, что положено по закону, нам должны отдать?» — задается вопросом родительница.

Родители юных пловцов из сборной Татарстана просят вернуть им деньги, потраченные на поездки детей на соревнования под обещание возместить затраты. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Женщина подчеркнула: спортивные, как, впрочем, и любые другие таланты, проявляются у детей в семьях разного достатка. Кому-то нетрудно выделить деньги на поездку, а для кого-то оплатить билеты, гостиницу и дать достаточную сумму на питание сыну или дочери — означает влезть в долги, в кредит и лишить остальных членов семьи самого необходимого.

Одно дело, говорит она, когда ты берешь кредит на поездку ребенка на короткий срок, и совсем другое — когда ты еще не рассчитался с долгом за прошлую поездку, а надо наскребать на следующую. Не оплатить нельзя — это не прогулка и не экскурсия, отказ от поездки означает не просто разочарование ребенка, а крушение его карьеры, крест на многолетних усилиях и тренировках, ради которых юный спортсмен жертвовал здоровьем, сном и развлечениями.

Обычно, по ее словам, компенсация затрат на участие в соревнованиях происходит очень быстро, если ребенка на них отправляет, например, сама спортшкола, и крайне долго деньги идут, если поездка финансируется через Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта Минспорта РТ. Припомнила, что в девяностые и нулевые годы в России были случаи, когда министерства и ведомства, задерживая перечисление денег получателям, «прокручивали» их в банках:

— Неужели и сейчас происходит что-то подобное? Не хочется верить, но такие слухи уже ходят.

«Мы просили изменить порядок»

— За соревнования, которые прошли в конце 2024 года, родители участников получат деньги послезавтра, — сообщила «Реальному времени» директор РЦФК Мунира Рахматуллина 3 июля. — А на соревнования, которые проходили в марте 2025-го, было выделено более 700 тысяч рублей, но пока их выплатить невозможно, поскольку Эльвира Ильдусовна Гарнышева представила неполный финансовый отчет. В нем не хватает части билетов. Но оплачено будет все! Не было ни одних соревнований, которые бы не оплатили, хотя бы и с задержкой. Сборная команда Республики Татарстан всегда выезжает за государственный счет.

На вопрос, почему претензии по срокам возмещения расходов на участие в соревнованиях поступают только от родителей спортсменов, входящих в республиканскую сборную, тогда как претензий от тех, кто ездит на соревнования от спортшкол, практически не слышно, Рахматуллина ответила, что в соревнованиях дети участвуют в соответствии с календарными планами трех уровней — спортивной школы, чьи ученики должны в определенные сроки участвовать в соревнованиях и показывать установленные нормативами результаты, муниципального образования, которое проводит свои соревнования, и республиканского Министерства спорта, которое командирует членов сборных команд на соревнования более высокого уровня. Финансирование также осуществляется на каждом уровне: в спортшколах есть свои бюджеты, у городского комитета по спорту — свой, у Минспорта РТ — свой.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Сотрудники РЦФК — кураторы по видам спорта, согласно приказу, должны за три недели до поездки сборной команды на соревнования прийти сюда с заявлением, списком участников, предоставить смету. За две недели до поездки должен быть подписан соответствующий приказ. Но, к примеру, от Всероссийской Федерации водного поло вызовы на соревнования приходят, как правило, за неделю до их начала. А в приказе должны стоять восемь подписей! Кто-то в командировке, кто-то в отпуске — в результате в срок уложиться невозможно, соответственно, невозможно и получить деньги на поездку до отъезда.

На вопрос, почему после поездки деньги не перечисляются сразу, если должны быть перечислены авансом, директор РЦФК ответила, что несколько лет назад так и делали, а сейчас на аванс у организации денег обычно просто нет. Причина в том, что соревнования проводятся по одному графику, а финансирование осуществляется по другому, который с графиком соревнований не совпадает. Финансирование идет равными частями в течение года, деньги поступают помесячно, и в результате получается, что соревнования давно прошли, а деньги на поездку детей еще не поступили.

— У нас самый большой объем финансовых средств требуется в первом, втором и четвертом кварталах, в третьем практически выездов нет. В первом квартале, с началом сезона пик выездов, а деньги приходят только в феврале и поступают помесячно. И получается, что, когда приходят деньги, мы «закрываем» выезды, которые состоялись раньше, и это происходит с опозданием. Мы обращались в Минфин, просили изменить порядок, но нам отказали.



В СССР умели, в России — не получается

— Есть несколько причин, по которым родители подолгу не получают возмещение, — говорит отвечающая за организацию финансирования поездок юных пловцов от Республиканского центра физической культуры и юношеского спорта (РЦФК) старший тренер Федерации плавания Республики Татарстан Эльвира Гарнышева.

Во-первых, говорит она, документы к ней попадают не сразу по возвращении с соревнований. Сейчас необходимо отчитаться за каждый билет, приложить все чеки, но это же дети: кто-то прошел в самолет по куар-коду, кто-то потерял посадочный талон, и надо ждать, пока они получат электронную копию билета, восстановят талон. Кто-то не донес до тренера какие-то чеки, а у тренера работа — день расписан, у ребенка учеба и тренировки, и надо еще найти удобное для обоих время, чтобы состыковаться и забрать недостающие документы.

— Я жду, когда он принесет, — говорит Гарнышева, — потому что, если каких-то бумаг у ребенка не будет, его родителям недоплатят эту сумму. На соревнования в Уфу в марте поехало больше 20 человек, и у каждого надо собрать полный пакет для отчета. Потом я должна сдать отчет человеку, который отвечает за это в РЦФК, а он может быть на больничном или в отпуске. Вот процесс и затягивается.

Кто-то не донес до тренера какие-то чеки, а у тренера работа — день расписан, у ребенка учеба и тренировки, и надо еще найти удобное для обоих время, чтобы состыковаться и забрать недостающие документы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Гарнышева говорит, что помнит, как в советское время все было организовано иначе: билеты для поездок закупались централизованно, гостиницы и питание юных спортсменов оплачивались также, и проблем с возмещением вообще не было. А сегодня у каждого тренера есть кредитная карта на случай, если у кого-то из детей в поездке не хватит денег. Тогда заплатит тренер, ему это компенсируют родители — и будут ждать компенсации от РЦФК.

Почему нельзя все организовать, как это было в СССР, родители юных спортсменов искренне не понимают. Ведь расписание соревнований известно заранее на год вперед, соответственно, ничто не мешает также распланировать и финансирование поездок — и сделать так, чтобы закупка билетов и оплата проживания на соревнованиях осуществлялись централизованно. Тогда и билеты и прочие документы собирать с детей и несколько месяцев готовить каждый финансовый отчет тренерам бы не пришлось.

«Прогнозировать расходы можно»

Но, как выяснилось, даже такой порядок, когда стоимость поездки на соревнования возмещается с многомесячным опозданием, устроил бы родителей тех спортсменов, которые ездят защищать честь республики исключительно за собственный счет.

«В сборной Республики Татарстан по художественной гимнастике родители оплачивают абсолютно все». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В сборной Республики Татарстан по художественной гимнастике родители оплачивают абсолютно все, кроме, наверное, купальников для выступления и предметов, которые достаются зачастую в далеко не лучшем состоянии и требуют ремонта, — рассказала мать одной из спортсменок. — Детский спорт развивается за счет родителей. И мы очень завидуем пловцам, которым хотя бы иногда, хотя бы через год затраты на соревнования возмещают. Мы ездим практически всегда на свои деньги, еще и оплачиваем затраты на поездку тренеров.

Возмущаться в открытую, говорит женщина, родители боятся: протест поставит крест на спортивной карьере ребенка. И тренеры недовольны, но тоже молчат.

Проблему она видит в системе распределения финансирования: чтобы оно было, надо заранее знать, сколько и куда поедет детей и запланировать затраты на будущий год, а график соревнований утверждается в начале года, иногда вообще в феврале. Это делает невозможным нормальное планирование бюджета.

«В Министерстве спорта прекрасно знают, сколько детей занимаются в спортшколах за счет бюджета, — что мешает заранее спланировать бюджет?» Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Но в Министерстве спорта прекрасно знают, сколько детей занимаются в спортшколах за счет бюджета, знают, сколько детей имеют спортивные разряды, в течение какого времени нужно получить новый спортивный разряд, а для этого участвовать в соревнованиях того или иного уровня. Это означает, что нужно выезжать на соревнования, — что мешает заранее спланировать бюджет, основываясь на этих данных? Прогнозировать расходы на уровне какой-то одной конкретной спортшколы, конечно, невозможно, но прогнозировать их в масштабах республики реально, и общий объем финансирования, который потребуется в будущем году, можно предусмотреть заранее.

А как по закону?

«Реальное время» обратилось в пресс-службу Минспорта республики, попросив пояснить, как, в какие сроки и в каком порядке полагается возмещать расходы на оплату участия татарстанских юных спортсменов в соревнованиях, а также объяснить причины, по которым родителям и тренерам возмещают эти расходы с многомесячными опозданиями.

Кроме того, издание просило разъяснить порядок планирования соревнований и финансирования участия в них татарстанских спортсменов, сообщить, какие суммы были выделены на эти цели в 2024 и 2025 гг., какие и в какие сроки были перечислены и какая задолженность по финансированию поездок имелась на конец 2024 года и имеется в настоящее время. Ответ министерства будет опубликован по получении.