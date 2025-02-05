В борьбе с серым импортом автомобилей пострадали законопослушные покупатели

Массового аннулирования регистраций машин пока нет, но проблемы уже возникают

С доначислениями столкнулись покупатели, обратившиеся к частным байерам, у которых машина подчас получалась заметно дешевле, чем у официального дилера. Фото: Реальное время

Владельцы машин, ввезенных в Россию по параллельному импорту, внезапно оказались должниками перед государством. Выяснилось, что на этапе растаможки стоимость некоторых автомобилей занижалась в документах, и теперь таможенная служба начала массово проверять все сделки за последние три года. В результате владельцам приходится доплачивать сотни тысяч рублей за купленные автомобили. У тех, кто отказывается платить, возникают проблемы с регистрацией автомобилей. Как выяснило «Реальное время», среди пострадавших есть и законопослушные покупатели, которые ввезли автомобили задолго до того, как в России начал процветать «параллельный импорт». Теперь их жалобу на таможню рассматривают Генеральная и Транспортная прокуратуры.

Неприятный сюрприз для автовладельцев

При ввозе машины в Россию нужно заплатить таможенные пошлины и НДС, которые рассчитываются от стоимости автомобиля. Некоторые недобросовестные импортеры ради экономии специально занижали цену машин в документах. С прошлого года таможня начала проверку всех сделок за последние три года и выставила многим владельцам транспортных средств требования доплатить утилизационный сбор. В конце января в ряде федеральных СМИ появилась информация о массовом аннулировании регистраций автомобилей, которые были ввезены в страну по схеме параллельного импорта.

Госавтоинспекция МВД России в тот же день опровергла информацию об аннулировании регистраций, однако отметила, что проблемы с перерегистрацией машин, у которых в полном объеме не уплачен утилизационный сбор, все же могут возникнуть.



При ввозе машины в Россию нужно заплатить таможенные пошлины и НДС, которые рассчитываются от стоимости автомобиля. Реальное время / realnoevremya.ru

— Исчерпывающий перечень оснований прекращения регистрации транспортных средств установлен законодательством в сфере регистрации, в частности Федеральным законом от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — отметили в ГАИ.

Изменение статуса электронного паспорта транспортного средства в связи с его аннулированием к таким основаниям не отнесено, пояснили в ведомстве. Однако это может повлечь за собой отказ в проведении каких-либо регистрационных действий с транспортным средством в дальнейшем, что также прямо предусмотрено пунктом 5 части 3 статьи 18 указанного Федерального закона.

Вопросы, связанные с взысканием недоплаты по утилизационному сбору, должны разрешаться в рамках таможенного и гражданского законодательства, в том числе с помощью Федеральной службы судебных приставов, подчеркнули в ГАИ.

Пострадали и добросовестные покупатели

Как сообщил «Реальному времени» представитель АНО по развитию инфраструктуры для электромобилей «Рестарт» и организатор фестиваля «Электромобильность» Рустем Галимзянов, проблема с доплатами за утилизационный сбор действительно острая. Причем требование таможни доплатить за утильсбор поступило не только тем, у кого в инвойсе была занижена стоимость ввезенного автомобиля, но и добросовестным покупателям. В частности, пострадал от этого и сам спикер, который эксплуатирует свой электромобиль с 2020 года.

— Я оплачивал утилизационный сбор согласно тарифам, действовавшим на тот момент, это была сумма в 3400 рублей. Спустя более чем 2,5 года владения таможня приняла решение, что я заплатил недостаточно и подала на меня в суд с требованием доплатить 38 423,06 рубля, в том числе утилизационный сбор 29 200 рублей и пени за просрочку уплаты сбора 9 223,06 рубля. Состав комиссии таможни, которая проводила новую проверку и выявила неполный факт уплаты утилизационного сбора, а также акт о проведении проверки мне не предоставили. Первую инстанцию по месту прописки я выиграл, они подали апелляционную жалобу. Следующее заседание состоится в Верховном суде РТ, дата пока не определена, — рассказал он «Реальному времени».

Доначисления за утилизационный сбор активно обсуждаются автовладельцами с начала 2024 года. Пострадавших, по словам собеседника издания, много. «Мы написали жалобу в Генеральную прокуратуру России, та отписала вопрос в Транспортную прокуратуру. Сейчас Транспортная прокуратура подала иск в суд на татарстанскую таможню о том, что ведомство незаконно взыскивает денежные средства, — рассказал Рустем Галимзянов. — Этот процесс будет проходить в открытом формате 14 февраля. И он касается именно добросовестных покупателей, которые не занижали сумму автомобиля в инвойсе. Так что приходите, поддержите нас».



Однако есть и те, у кого сумма покупки авто действительно занижена, и соответственно, у них были занижены и утилизационный сбор, и таможенная пошлина.

Доначисления за утилизационный сбор активно обсуждаются автовладельцами с середины 2024 года. Пострадавших, по словам собеседника издания, много. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Просят доплатить в казну от 300 тысяч до 1 млн рублей

В последнее время автовладельцы, купившие иномарки по параллельному импорту, стали массово получать требования о доплате таможенных сборов и утилизационного сбора, подтвердил также эксперт ООО «Автостат Инфо» Александр Климнов.

С доначислениями столкнулись покупатели, обратившиеся к частным байерам, у которых машина подчас получалась заметно дешевле, чем у официального дилера, потому что они использовали пробелы в законодательстве и откровенно занижали номинальную стоимость, от которой считаются сборы за машины, ввезенные через страны Таможенного союза в период 2023–2024 годов. Иногда покупателей просто привлекала недоступная или ушедшая с рынка марка.

— Речь идет о суммах от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей. Ситуацию подтверждают эксперты рынка и юристы, работающие в отрасли, — говорит Климнов. — Проблема возникла из-за недобросовестных брокеров, включая байеров — агентов по подбору машин за границей.

Некоторые владельцы иномарок, осознав допущенную ошибку и скрепя сердце, предпочитают сразу рассчитаться с государством, а другие идут в суд и пытаются доказать вину продавца, так как многие из тех, кто покупал машину в салонах серых дилеров, даже не знали о возможных махинациях, рассказал Климнов. Например, продавец, работающий по серому импорту, заверял владельца, что автомобиль ввозится «чистым» от таможенных платежей и они уже входят в стоимость. И только уже потом владелец узнал о доначислениях.

Ряд таких споров сейчас находятся в процессе суда. И судя по решительному настрою налоговиков и таможенных органов, все же есть шанс, что владелец сможет взыскать доначисления с недобросовестного брокера. Но есть и обратные ситуации, когда подобная тяжба, напротив, привела к увеличению доначисленной суммы: в довесок к сбору пришлось отдать казне пени за весь 2024 год. В итоге покупатель китайского кроссовера раскошелился еще почти на 1,4 млн рублей.

Некоторые владельцы иномарок, осознав допущенную ошибку и скрепя сердце, предпочитают сразу рассчитаться с государством. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Многие компании, которые занимались ввозом данных автомобилей, в том числе через Киргизию, Казахстан и Армению, по льготным тарифам, просто не предупреждали покупателей машин об этом, — рассказал Климнов. — Суммы доначислений совершенно разные и зависят от марки машины и от ее стоимости».

Кроме того, даже последующий новый владелец, после перепродажи машины на вторичном рынке, может получить «письмо счастья» с требованием доплатить пошлины. Покупатели таких машин тем более не подозревают о мошенничестве, ведь приобретают машину по рыночной цене. «Занижение утилизационного сбора не приносит выгоды владельцам, а в выигрыше остаются те, кто организовал поставку, — говорит Климнов. — Таможня теперь активно использует свое право в течение трех лет проверить инвойсы на ввезенные автомобили».

В 2024 году власти стали сверять стоимость машин с реестром Минпромторга. В таких случаях, по мнению юристов, шанс оспорить начисление остается. «Тем не менее незнание закона не освобождает от ответственности, к тому же еще и вырос сам утильсбор. Поэтому доначисления за 2024-й могут оказаться выше», — предупреждает Александр Климнов.

В прошлом году в России, по данным ООО «Автостат Инфо», было зарегистрировано 161,5 тысячи автомобилей (легковых и LCV), ввезенных в страну по параллельному импорту, что на 17,7% больше, чем в 2023 году, когда было зарегистрировано 137,1 тысячи машин.

По числу зарегистрированных машин в этой категории транспортных средств лидирует китайский бренд Li Xiang, чьи регистрации выросли в 2024 году многократно — с 4,7 до 23,3 тысячи. На втором месте бренд Toyota, автомобилей и гибридов которого по параллельным схемам ввезли 29,7 тысячи, что на 7% меньше по сравнению с 2023 годом. На третьем месте корейский Hyundai с 15,4 тысячи машин против 18,7 тысячи в 2023 году (минус 17%). В топ-5 брендов также вошли KIA (13,5 тысячи и -26%) и BMW (11,7 тысячи, +32%).

В 2024 году власти стали сверять стоимость машин с реестром Минпромторга. В таких случаях, по мнению юристов, шанс оспорить начисление остается. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Топ-5 брендов, ввезенных по параллельному импорту

Бренд Количество автомобилей Динамика 1 Li Xiang 23,3 тысячи Рост почти в 5 раз 2 Toyota 29,7 тысячи -7% 3 Hyundai 15,4 тысячи -17% 4 KIA 13,5 тысячи -26% 5 BMW 11,7 тысячи +32%

Данные «Автостат-Инфо»

Лидером среди моделей, ввезенных на российский авторынок по параллельному импорту, стал Li Xiang L7 с результатом 11,7 тысячи (рост в 7,8 раза к 2023 году). Второе место также за моделью Li Xiang — Li Xiang Lil9 с ростом почти в 3 раза до 9 с лишним тысяч машин. Третье место за Hyundai Tucson с 6,9 тысячи (+2%). Также в топ-5 моделей — Toyota Camry с 5,8 тысячи (-1%) и Kia Sportage с 5,4 тысячи авто (-16%).

Отметим, что в октябре прошлого года сумма утильсбора поднялась в среднем на 75%, а с 1 января 2025 года базовая ставка подросла еще от 10% до 20%. Однако коснулось это тех, кто возит машины для перепродажи, хотя и здесь есть неточности в законодательстве, добавил Климнов. «Так что совет для всех, кто планирует купить «параллельную» машину, быть особенно осторожным и, как гласит народная пословица, не покупать на грош пятаков», — резюмировал эксперт.