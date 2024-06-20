Новый мэр Иннополиса, планы по производству Ту-214, Татарстан в лидерах по нацпроектам
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 20 июня.
- Татарстан вошел в число регионов-лидеров по исполнению показателей федеральных программ и национальных проектов, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Также в список попали Пензенская и Нижегородская области, Адыгея, Северная Осетия — Алания, Башкортостан, Карачаево-Черкесия и Чечня. «Спасибо за хорошие результаты, прошу не сбавлять темпы», — заявил Марат Хуснуллин.
- Новым мэром Иннополиса стал Дмитрий Вандюков. Его выбрали на внеочередном заседании совета депутатов города. Также была принята отставка Руслана Шагалеева. До поста главы города Дмитрий Вандюков был депутатом городского совета и первым замглавы Минцифры РТ.
- Как сообщила сегодня вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова, новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» будет включать в себя мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в России. Его реализация запланирована с 2025 года. Финансирование составит 1,2 трлн рублей. Из них 608,9 млрд рублей может быть направлено на федеральный проект по поддержке малого и среднего бизнеса.
- В этом году Казанский авиационный завод собирается сдать первый новый самолет Ту-214, сообщил «Реальному времени» первый замгендиректора ОАК Константин Тимофеев. На разной стадии готовности находятся 12 пассажирских лайнеров. В 2025-м планируется выпустить четыре самолета, в 2026-м — семь самолетов. Подробнее о визите Константина Тимофеева в Казань — в материале «Реального времени».
- Экспертный совет Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам одобрил законопроект, который ограничивает время розничной продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, — с 10 до 22 часов. Это не коснется ресторанов, баров, кафе и буфетов. Таким образом, новые правила затронут 186 заведений в Казани и 59 по всей Республике Татарстан.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Голубые озера и встретился с командой по реализации концепции развития территории. Ему сообщили, что после благоустройства территории Большого Голубого озера значительно выросло число туристов. Поэтому в перспективе планируется начать аккредитацию туроператоров по примеру Казанского кремля.
- В России прошли доклинические испытания нового препарата от ботулизма. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, скоро начнутся клинические исследования.
- На данный момент в стационарах с диагнозом «ботулизм» в регионах России находится 301 человек. В Казани еще три человека из числа потребителей салата с фасолью производства московского ООО «Локалкитчен» обратились в больницу с симптомами ботулизма — таким образом, число заболевших выросло до 18.
- Госдума в первом чтении поддержала повышение налога на недвижимость и земельные участки, чья стоимость превышает 300 млн рублей. Также депутаты одобрили ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми и приняли законопроект о расширении прогрессивной шкалы НДФЛ — теперь ее ставка составит от 13 до 22%.
- Казанский «Рубин» покинули два игрока — голкипер Егор Шамов и полузащитник Лазар Ранджелович. Оба пришли в команду в сентябре 2023 года.
- Сегодня в Самаре решался вопрос о законности судебных решений, на основании которых исполкому Казани пришлось расторгнуть трудовой договор с главой Кировского и Московского районов Сергеем Мироновым с формулировкой «по утрате доверия». Попытка ответчика добиться отмены данных постановлений в Шестом кассационном суде оказалась безуспешной.
- В Казани на Среднем Кабане скоро начнут строить мечеть в современном стиле. Приход здесь работает уже четвертый год, а запрос на новое масштабное культовое сооружение исходил от местной общины. Пока здесь планируется поставить временный молельный дом — в виде павильона на 100 квадратных метров. Проект курирует лично мэр Казани Ильсур Метшин, но меценатов, готовых воплотить идею, пока нет. Мухтасибат и имам будущей мечети нашли специалистов только для первого этапа работ. Подробности — в материале «Реального времени».
- Сегодня стартовала приемная кампания для российских абитуриентов. Всего им доступны 1,2 тысячи вузов и 3,8 тысячи колледжей. В этом учебном году есть свыше 620 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 740 тысяч — по программам среднего профессионального.
- В Аксубаевском районе Татарстана произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП погибло пять человек.
Ключевые события 848-го дня специальной военной операции на Украине
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 74 украинских беспилотника и 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.
- С начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 008 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитный ракетный комплекс, 16 385 танков и других боевых бронированных машин, 1 346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 665 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 726 единиц специальной военной автомобильной техники.
Дарья Пинегина
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