Татарстан третий в социально-экономическом рейтинге России, выборы в ЕП и Франции, штрафы за опасное вождение
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 10 июня.
- Татарстан расположился на третьем месте в рейтинге социально-экономического положения регионов России, подсчитали РИА «Новости». Первое место заняла столица страны — Москва, а на второе место попал Санкт-Петербург.
- В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы за опасное вождение. Предлагается дополнить КоАП новой статьей, предусматривающей штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за опасное вождение, а за повторное правонарушение — лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.
- По предварительным подсчетам выборов в Европарламент (ЕП), побеждает Европейская народная партия, в состав которой входит действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Согласно результатам голосования ЕНП получила 191-е место из 720 возможных.
- Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) страны. Первый тур досрочных выборов назначен на 30 июня, второй — на 7 июля.
- Статс-секретарь замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в интервью ТАСС заявил, что объединенная судостроительная корпорация рассматривает для новой верфи Санкт-Петербург, Ленинградскую, Мурманскую и Архангельскую области. Ее мощность предварительно составит до 12 судов в год, а планируемый срок ввода — 2031—2032 годы.
- Испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом «Ролан Гаррос»-2024. Он стал самым молодым игроком в истории, выигравшим три «Больших Шлема» на разных покрытиях. В финале Алькарас в пяти сетах обыграл немца Александра Зверева (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2) за 4 часа 19 минут.
- В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали и взрывали бомбы, сообщает ТАСС с отсылкой на телеканал ОНТ. По информации канала, одна из западных спецслужб, обнаружившая несколько телеграм-каналов, поддерживающих террористическую группировку «Исламское государство»*, направила запрос о помощи и содействии в белорусский КГБ.
- На открытии Московской биржи курс евро упал ниже 95 рублей впервые с 16 января.
- Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. В интервью РИА «Новости» на ПМЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов допустил увеличение цифры после выявления новых пострадавших.
- Дежурные системы ПВО России уничтожили БПЛА самолетного типа над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, заявил брянский губернатор Богомаз.
Олег Исаков
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Справка
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