«Региональное радио должно стать мультиформатным, чтобы преуспеть»

Казань обошла другие города России по аудитории радиослушателей в автомобилях

Фото: Александр Третьяков

По охвату аудитории в России радио на втором месте после ТВ. Причем большинство (73,7%) слушает его в автомобиле, а казанцы обошли жителей других городов в этом сегменте. Данные озвучили на всероссийской профильной конференции в Сочи, в которой участвовали и татарстанские радийщики. Почему курс на конвергенцию стал главным вызовом радиожурналистики, как устранить кадровый голод и что ждет отрасль в ближайшие годы — о ключевых трендах, проблемах и выводах коллег «Реальному времени» по итогам форума рассказал директор «Болгар радиосы» Ильфар Каримов.



Радио доверяют 50% слушателей



В России еженедельная аудитория радио превышает 50 миллионов человек, а радиоэфир служит важным источником информации, отметил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, поздравляя сотрудников сферы радиовещания с недавним профессиональным праздником. Немного позднее, в конце мая, при поддержке Минцифры РФ в Сочи прошло значимое для индустрии радио событие — ежегодная конференция «Локальное радио: инновации и перспективы».

Ключевыми темами деловой программы стали вызовы и возможности регионального радиовещания, реальные стратегии развития и эффективные модели работы, которые можно внедрять в бизнес-процессы. В индустриальном обзоре российского радиовещания президент Российской академии радио (РАР) Андрей Романченко отметил, что радио продолжает занимать достойное место в быстро меняющемся мире.

На двухдневную конференцию собралось более 250 участников, выступили 42 спикера из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска, Смоленска, Иркутска, Анадыря, Екатеринбурга и других центров регионального радиовещания.

В индустриальном обзоре российского радиовещания президент РАР Андрей Романченко отметил, что радио продолжает занимать достойное место в быстро меняющемся мире. скриншот realnoevremya.ru аккаунта Академии радио

— Радио до сих пор остается актуальным средством массовой информации, и многие исследования показывают, что этому СМИ доверяют 50% населения, которые его слушают, то есть радио для них является основным источником информации, — отметил директор «Болгар радиосы» Ильфар Каримов.



Доходы радио от рекламы выросли на треть

Ежемесячно в России к радио обращаются порядка 87% аудитории, привел данные исследований президент РАР Андрей Романченко. Среднее время слушания радиопередач в стране составило почти 4 часа. Львиная доля слушателей предпочитает радио в автомобиле (74%). Интересно, что по этому показателю казанцы оказались на первом месте среди жителей других городов. При этом 38% аудитории слушают любимые радиопередачи в формате онлайн — здесь Казань, напротив, на последнем месте. Эти данные уже из доклада Павла Мордаева, руководителя cектора поддержки клиентов сегмента «радио и пресса» компании Mediascope.

1 / 12 Скриншот realnoevremya.ru презентаций докладов президента РАР Андрея Романченко и руководителя сектора Mediascope Павла Мордаева























Высокую динамику продемонстрировал рекламный рынок. По работе с рекламодателями прошедший год оказался удачным как для региональных, так и для федеральных станций. «Растущее потребление повлияло на доходы вещателей, рекламодатели вновь повернулись к радио лицом, активно используя его коммуникационные и креативные возможности, новый импульс развития получили региональные сети», — отметил в своем докладе президент РАР.

— Очень обрадовало, что позиции радио растут, как сказали академики, в прошлом году доходы от рекламы на радио выросли на 32%. Это говорит о том, что рекламодатели больше доверяют рекламе на радио и больше идут рекламироваться именно на радиостанции. Причем спрос на радиорекламу растет и в этом году, — сообщил Ильфар Каримов.

Отрасли не хватает профессионалов



Большое внимание на конференции уделили развитию социальных сетей и мессенджеров в работе радио. Для многих станций ведение аккаунтов стало рутинной работой, однако это не раскрывает весь потенциал ресурсов для продвижения СМИ. Как уверяют профессионалы, социальные сети могут стать мощным стимулом в развитии радио, драйвером эфирных (и не только) продаж.

Суммарная аудитория топ-20 радиостанций с самым большим числом подписчиков в соцсетях достигла 22 млн человек во «ВКонтакте», свыше 8,3 млн в YouTube и 4,6 млн в «Одноклассниках». В число лидеров попали и татарстанские радиостанции, к примеру, у «БИМ радио» порядка 97 тысяч подписчиков, у «Болгар радиосы» — около 60 тысяч.

— Тенденция такова, что все радиостанции делают не только эфирный продукт, но и видео для соцсетей, сайтов, YouTube, таким образом радио продвигают еще и в интернете. Все акции, рекламные кампании в эфире сопровождаются видеоподдержкой в социальных сетях. Также очень много времени уделяется нейросетям, ищут новые технологические подходы, как улучшить вещание, — рассказал Ильфар Каримов.

Все радиостанции ощущают нехватку профессиональных кадров, не только ведущих, но и менеджеров по продажам, маркетологов. скриншот видео передачи радио

Правда, здесь на первый план, по его словам, выходит основная проблема в индустрии радиовещания — кадры: «Все радиостанции ощущают нехватку профессиональных кадров, не только ведущих, но и менеджеров по продажам, маркетологов — в этой сфере не хватает профессионалов. Кроме того, не хватает специалистов СММ, пиарщиков — представители радиостанций со всей России говорили об этой проблеме».

Большой охват среди татароязычных станций

Соцсети служат удобной платформой как для продвижения медиа, так и для обратной связи со слушателями. Это особенно актуально для татарстанской радиостанции, которая сейчас активно работает над обновлением формата радиовещания, взяв курс на омоложение аудитории и современную национальную музыку. Как показал недавний опрос, новшества приветствуют не только слушатели, но и партнеры-рекламодатели. «Говорят, что радио им очень нравится, обращений стало больше, и они довольны изменениями», — рассказал директор станции.

Если раньше про «Болгар» говорили, что это «радио золотого хита», где в эфире чаще звучали песни 70-х, 80-х, 90-х, начала 2000-х годов, то в минувшем году политика станции поменялась. Здесь и сейчас включают легендарные ретропесни, но в определенных рубриках, больше внимания уделяют хитам последних лет. Это привлекло больше молодежи. Кроме того, это отвечает задачам социальной миссии медиа как единственной радиостанции, которая вещает в Татарстане по всей частоте. Ее передачи слушает татароязычное население и в соседних регионах, например в Башкортостане, Удмуртии, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областях.

— Соседние с нами поселки и города в других регионах нас тоже слушают. Есть очень много обращений к нам и по WhatsApp, и по телефонам. У нас получается самый большой охват среди татароязычных станций, — подчеркнул значимость проекта Ильфар Каримов.



«Радио остается востребованным — его слушают»

В рамках семинара на тему «Государство и радио: взаимодействие в интересах слушателя» выступили руководители радиостанций, которые находятся на государственном обеспечении. Но им закрывать кадровый голод легче, заметили в отрасли. Чего не скажешь о коммерческих радиостанциях, которым надо самим зарабатывать и содержать своих сотрудников. Тем не менее, используя самый передовой опыт и отвечая на запросы аудитории, такие СМИ успешно развиваются.



По возвращении из Сочи татарстанские радийщики обсудили опыт коллег и новые идеи в вопросах продвижения радио. скриншот видео передачи радио

— Прозвучал вопрос: как долго радио сможет прожить в FM-формате? Руководители разных радиостанций высказали мнение, что радио точно просуществует в таком виде еще лет 15—20, а потом время покажет — что будет с технологиями, что будут слушать и смотреть. Но пока радио у нас востребовано, его слушают, — отметил собеседник издания.

По возвращении из Сочи татарстанские радийщики обсудили опыт коллег и новые идеи в вопросах продвижения радио. Как рассказал Ильфар Каримов, у его радио также есть планы развития: «Наша радиостанция сильно развивается в плане технологий, в июне поставим в студии новые HD-камеры, и радиослушатели смогут еще и смотреть наши передачи в соцсетях. Региональное радио должно стать мультиформатным СМИ, чтобы преуспеть».