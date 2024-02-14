Автокредитование тормозят высокие ставки
Средний размер автокредита в России к концу 2023 года превысил 1,5 млн рублей и продолжит расти в этом году
Автокредитование дорожает и вкупе со взлетевшей ценой на автомобили превращает их действительно в роскошь, а не в средство передвижения. По оценкам дилеров, 70% машин сегодня покупается в кредит, а средний размер займа уже превысил 1,45 млн рублей. В этом году рынок могут несколько охладить высокие ставки. Спасать ситуацию будут льготные госпрограммы. Какие скидки сегодня можно получить от государства, на какие авто они распространяются и что будет с рынком автокредитования в 2024 году — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Средний чек автокредита за год вырос на 20,7%
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,51 млн рублей, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2022 года средний чек автокредита вырос на 20,7% — в декабре 2022 года составлял 1,25 млн рублей.
Средний размер автокредита рос весь 2023 год — от 1,18 млн рублей в январе 2023-го до 1,51 в ноябре-декабре. Самое высокое значение было зафиксировано в октябре — 1,57 млн рублей.
Самый большой средний размер автокредита был отмечен в Москве (1,94 млн рублей), Московской области (1,78 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,73 млн рублей), а также в Ленинградской области (1,65 млн рублей) и Краснодарском крае (1,63 млн рублей).
Татарстан не вошел даже в топ-10 регионов: республика оказалась на 16-м месте со средним чеком автокредита — 1,45 млн рублей (+1% роста к ноябрю 2023 года). Республика Башкортостан, по данным НБКИ, например, на 19-м месте — со средним показателем 1,41 млн рублей. В целом по регионам средний чек отличается несильно и везде превышает 1 млн рублей. Например, в Чувашской Республике, находящейся в рейтинге НБКИ на 30-м месте, средний размер автокредита составил 1,25 млн рублей.
«После семи месяцев роста во второй половине прошлого года средний чек автокредита стабилизировался на уровне 1,5 млн рублей. Стабилизация данного показателя в конце года, скорее всего, обусловлена субсидируемыми производителями ставками, всевозможными акциями и скидками, стимулирующими продажу автомобилей, — комментирует ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Также не стоит сбрасывать со счетов определенное насыщение спроса на новые автомобили, не реализованное в полной мере в 2022 году, а также некоторый рост в конце года выдачи кредитов на подержанные авто».
На рост среднего чека автокредита, по ее словам, напрямую повлиял рост цен на автомобили. «К этому можно добавить и то, что на рынок выходят новые модели, стоимость которых выше текущего модельного ряда», — объясняет Халилова.
По ее прогнозам, в первом полугодии 2024 года средняя сумма автокредита может вырасти еще примерно на 10—12% и достичь 1,26 млн рублей.
70% авто продаются в кредит
«Центробанк последовательно с июля прошлого года повышал ключевую ставку с 7,5% до 16%. Но все понимают, что это временная мера. Мы рассчитываем на ее незначительное снижение уже в I квартале 2024 года. Это позволило бы оживить рынок в весенние месяцы, — считает Тимуршина. — Текущие ставки по автокредитам высокие, особенно для автомобилей с пробегом».
С новыми автомобилями ситуация, по ее словам, обстоит получше: есть субсидирование кредитных программ, по которым клиенты могут получить выгодные условия для покупки автомобиля.
Скидки для владельцев электромобилей и инвалидов
Льготные программы автокредитования будут действовать до конца 2026 года. С ноября прошлого года правительство России внесло в них очередные изменения (постановление от 1 ноября 2023 года №1834). Причем задним числом — они получили распространение и на правоотношения, возникшие с 1 октября 2023 года. В частности, принято решение вновь увеличить скидку на покупку российских электромобилей — с 25 до 35% (скидка была уменьшена с 1 января 2023 года), а также решено расширить число категорий граждан, которые могут участвовать в этой программе. Теперь получить льготные автокредиты могут и граждане с инвалидностью.
Сегодня на льготный автокредит имеют право граждане, имеющие как минимум одного несовершеннолетнего ребенка (программа «Семейный автомобиль»); не имевшие в собственности автомобиль (программа «Первый автомобиль»); работники из сфер здравоохранения и образования; граждане, сдающие в трейд-ин автомобиль старше 6 лет, которым они владели не менее 1 года; а также те, кто оформляет кредит на покупку электромобиля. Помимо этого, льготы есть у граждан, проходящих военную службу по контракту или призыву (и в том числе у проживающих вместе с ними супругов, детей и родителей).
Все они могут рассчитывать на скидку от государства в размере:
- 35% цены (но не более 925 тысяч рублей) — на электромобили;
- 25% цены — на автомобили, реализуемые на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО);
- 20% цены — на автомобили, реализуемые на остальной территории РФ, за исключением ДФО.
В прошлом году по программе льготного автокредитования можно было купить машины АвтоВАЗа, ГАЗа, УАЗа, а также Haval, собранные в Тульской области, электромобили Evolute и «Москвич 3e». При этом цена автомобиля для участия в льготном автокредитовании не должна превышать 2 млн рублей (кроме электромобилей).
Без льготных кредитов все было бы трагичнее
Поддержку сегменту, по его мнению, окажет продление программы льготного автокредитования на 2024—2026 годы, без него выдачи упали бы заметно сильнее.
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