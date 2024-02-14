Автокредитование тормозят высокие ставки

Средний размер автокредита в России к концу 2023 года превысил 1,5 млн рублей и продолжит расти в этом году

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Автокредитование дорожает и вкупе со взлетевшей ценой на автомобили превращает их действительно в роскошь, а не в средство передвижения. По оценкам дилеров, 70% машин сегодня покупается в кредит, а средний размер займа уже превысил 1,45 млн рублей. В этом году рынок могут несколько охладить высокие ставки. Спасать ситуацию будут льготные госпрограммы. Какие скидки сегодня можно получить от государства, на какие авто они распространяются и что будет с рынком автокредитования в 2024 году — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Средний чек автокредита за год вырос на 20,7%

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,51 млн рублей, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2022 года средний чек автокредита вырос на 20,7% — в декабре 2022 года составлял 1,25 млн рублей.

Средний размер автокредита рос весь 2023 год — от 1,18 млн рублей в январе 2023-го до 1,51 в ноябре-декабре. Самое высокое значение было зафиксировано в октябре — 1,57 млн рублей.

Самый большой средний размер автокредита был отмечен в Москве (1,94 млн рублей), Московской области (1,78 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,73 млн рублей), а также в Ленинградской области (1,65 млн рублей) и Краснодарском крае (1,63 млн рублей).

Татарстан не вошел даже в топ-10 регионов: республика оказалась на 16-м месте со средним чеком автокредита — 1,45 млн рублей (+1% роста к ноябрю 2023 года). Республика Башкортостан, по данным НБКИ, например, на 19-м месте — со средним показателем 1,41 млн рублей. В целом по регионам средний чек отличается несильно и везде превышает 1 млн рублей. Например, в Чувашской Республике, находящейся в рейтинге НБКИ на 30-м месте, средний размер автокредита составил 1,25 млн рублей.

«После семи месяцев роста во второй половине прошлого года средний чек автокредита стабилизировался на уровне 1,5 млн рублей. Стабилизация данного показателя в конце года, скорее всего, обусловлена субсидируемыми производителями ставками, всевозможными акциями и скидками, стимулирующими продажу автомобилей, — комментирует ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Также не стоит сбрасывать со счетов определенное насыщение спроса на новые автомобили, не реализованное в полной мере в 2022 году, а также некоторый рост в конце года выдачи кредитов на подержанные авто».



— Средняя сумма взятого автокредита при покупке автомобиля в «КАН АВТО» в 2023 году составляет 1,12 млн рублей. Эта цифра была получена путем анализа данных по кредитам для всех марок автомобилей, предлагаемых ГК «КАН АВТО», — рассказала директор по продажам ГК «КАН АВТО» Рита Халилова. — По сравнению с 2022 годом средняя сумма автокредита в прошлом году выросла на 27% (было 880 600 рублей).

На рост среднего чека автокредита, по ее словам, напрямую повлиял рост цен на автомобили. «К этому можно добавить и то, что на рынок выходят новые модели, стоимость которых выше текущего модельного ряда», — объясняет Халилова.

По ее прогнозам, в первом полугодии 2024 года средняя сумма автокредита может вырасти еще примерно на 10—12% и достичь 1,26 млн рублей.



70% авто продаются в кредит

— Доля кредитных продаж в 2023 году выросла и в декабре достигла 70%, — рассказала директор службы финансовых услуг ГК «ТрансТехСервис» Надежда Тимуршина. — В сегменте новых автомобилей средняя сумма кредита по 2023 году сохранилась на уровне 2022 года — в размере 1,2 млн рублей. Но следует учитывать, что в 2023 году портфель брендов обновился и доля премиального сегмента снизилась. А вот в сегменте авто с пробегом сумма кредита увеличилась на 20% по сравнению с 2022-м и достигла 1,1 млн рублей. При этом цены на автомобили с пробегом в среднем выросли на 15%.

«Центробанк последовательно с июля прошлого года повышал ключевую ставку с 7,5% до 16%. Но все понимают, что это временная мера. Мы рассчитываем на ее незначительное снижение уже в I квартале 2024 года. Это позволило бы оживить рынок в весенние месяцы, — считает Тимуршина. — Текущие ставки по автокредитам высокие, особенно для автомобилей с пробегом».



С новыми автомобилями ситуация, по ее словам, обстоит получше: есть субсидирование кредитных программ, по которым клиенты могут получить выгодные условия для покупки автомобиля.

Скидки для владельцев электромобилей и инвалидов



Льготные программы автокредитования будут действовать до конца 2026 года. С ноября прошлого года правительство России внесло в них очередные изменения (постановление от 1 ноября 2023 года №1834). Причем задним числом — они получили распространение и на правоотношения, возникшие с 1 октября 2023 года. В частности, принято решение вновь увеличить скидку на покупку российских электромобилей — с 25 до 35% (скидка была уменьшена с 1 января 2023 года), а также решено расширить число категорий граждан, которые могут участвовать в этой программе. Теперь получить льготные автокредиты могут и граждане с инвалидностью.

Сегодня на льготный автокредит имеют право граждане, имеющие как минимум одного несовершеннолетнего ребенка (программа «Семейный автомобиль»); не имевшие в собственности автомобиль (программа «Первый автомобиль»); работники из сфер здравоохранения и образования; граждане, сдающие в трейд-ин автомобиль старше 6 лет, которым они владели не менее 1 года; а также те, кто оформляет кредит на покупку электромобиля. Помимо этого, льготы есть у граждан, проходящих военную службу по контракту или призыву (и в том числе у проживающих вместе с ними супругов, детей и родителей).

Все они могут рассчитывать на скидку от государства в размере:



35% цены (но не более 925 тысяч рублей) — на электромобили;

(но не более 925 тысяч рублей) — на электромобили; 25% цены — на автомобили, реализуемые на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО);

— на автомобили, реализуемые на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО); 20% цены — на автомобили, реализуемые на остальной территории РФ, за исключением ДФО.

В прошлом году по программе льготного автокредитования можно было купить машины АвтоВАЗа, ГАЗа, УАЗа, а также Haval, собранные в Тульской области, электромобили Evolute и «Москвич 3e». При этом цена автомобиля для участия в льготном автокредитовании не должна превышать 2 млн рублей (кроме электромобилей).





Без льготных кредитов все было бы трагичнее

— Мы ожидаем снижения динамики автокредитования как в I квартале 2024 года, так и по итогам года. Традиционно январь-февраль являются слабыми месяцами для авторынка, а в этом году на это будут накладываться еще и высокие процентные ставки по автокредитам, — прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. — В случае сохранения таких ставок в сегменте до конца года его ждет охлаждение в сравнении с прошлым годом на 20—25%.

Поддержку сегменту, по его мнению, окажет продление программы льготного автокредитования на 2024—2026 годы, без него выдачи упали бы заметно сильнее.