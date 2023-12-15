Георгий Дикопольский: «Зачем бойца в водители брать, если он спец по дронам?»

Глава Федерации дрон-рейсинга РТ — о пилотах для армии, БПЛА для СВО и подготовке кадров для отрасли

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Беспилотники в России на пике популярности, их используют почти во всех сферах жизнедеятельности — агросекторе, промышленности, строительстве, оборонном комплексе. Область применения БПЛА растет, но в отрасли остро встал вопрос нехватки кадров. В Татарстане их подготовкой занялись несколько ссузов. Свою поддержку готовы оказать и в недавно созданной Федерации гонок дронов РТ. Подробнее о развитии дрон-рейсинга и растущем спросе на коптеры в интервью «Реальному времени» рассказал глава федерации Георгий Дикопольский.



«Мы стараемся объединить всех, кто увлекается дронами»



— Георгий Валерьевич, вы давно в бизнесе и занимались строительством. Как вы увлеклись дронами?

— Я и сейчас в строительстве остаюсь, а что касается дронов, они нужны и строителям. Бывает надо осмотреть площадку сверху. Как-то нам понадобилось, и с тех пор я загорелся идеей собирать дроны и БПЛА. Начали с малого, прошли отбор в бизнес-инкубатор казанского IT-парка. На третьем этаже нам выделили площадь, и мы с командой в шесть человек, из которых на сегодня почти никого не осталось, начали работать. Мы старались придумать дроны, понять их устройство. Так появилась наша компания. Переехали в конце прошлого года, затем попросили помещение побольше и нам дали. У нас начало что-то получаться. Мы поменяли еще несколько площадок, прежде чем прийти сюда, у нас также есть площади в ОЭЗ «Иннополис».

— Как возникла идея создать Федерацию гонок дронов РТ?

— Дело в том, что в ходе разработки и производства дронов у нас всегда стоял вопрос в кадрах. Когда мы начали заниматься сборкой дронов, поняли, что кадры в отрасли практически отсутствуют. Сотрудников мы набирали по крупицам, и когда коллектив более или менее сформировался, выяснилось, что многие увлекаются дрон-рейсингом. Так и решили создать свою федерацию. Пришли в Минспорта РТ, там идею одобрили, сказали: «Да, ребята, почему бы и нет. Такого в республике еще нет».

Когда мы начали заниматься сборкой дронов, поняли, что кадры в отрасли практически отсутствуют. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Специалистов в отрасли все еще нет, а те, что есть, не старше 20 лет. В вузах сборке коптеров не учат, как и тому, как на них летать.

Сейчас это движение только начинает зарождаться, и сообщество гонщиков диктует, как развивать эти направления. А мы стараемся объединить всех, кто увлекается дронами.

Гонщики на дронах были и раньше, но действовали самостоятельно, сами обучались, ездили на соревнования. Их спрашивали: откуда приехали, и они отвечали, что из Татарстана, но республику они не представляли. Мы решили все систематизировать, потому что у многих ребят из разных районов нет возможности поехать на Кубок мэра Москвы и выступить. Например, ребенок из Бавлинского района, и родители не могут себе этого позволить. Поэтому мы решили создать федерацию, которая поможет таким игрокам.

Сейчас мы завершаем прием заявок от игроков, хотим выяснить сколько у нас в республике людей увлекается дронами. Оценим уровень пилотов и начнем присваивать разряды, поскольку это вид спорта (24 июля 2023 года приказом №437 Минспорта России гонки дронов стали официально признанным видом спорта). Будем выявлять лучших игроков, и когда придем к маме такого мальчика, скажем — у него такой разряд, мы хотели бы видеть его на соревнованиях в Москве и готовы взять на себя расходы, конечно, ей будет легче отправить сына. Для многих взрослых, особенно в районах, дроны — это пока еще чуждая вещь, родителям нужно привыкнуть.

— Будут ли филиалы федерации в других городах и районах республики?

— Да, мы планируем открывать свои отделения, бросили клич. Смотрим в каком городе и сколько человек увлекаются этим видом спорта. В Набережных Челнах, Альметьевске нашли ребят, они только рады будут присоединиться. Все они энтузиасты своего дела, но и власти на местах им уже стараются помочь. Таких ребят уже узнают, ищут местных звездочек, но до этого момента все они были сами по себе. Сами искали средства на закупку дронов, усовершенствование оборудования, а это дорогое удовольствие. Только пульты около 20 тысяч рублей стоят, а если хорошие, то и дороже. Люди платили за все это из своего кармана.

Оценим уровень пилотов и начнем присваивать разряды, поскольку это вид спорта. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После того, как мы выявим лучших игроков, мы хотим отобрать человек шесть в региональную команду, которая будет представлять Татарстан на соревнованиях. По этой команде, конечно, мы возьмем на себя какие-то затраты. Выберем мероприятия, которые нам будут нужны. Везде свои требования: у кого-то надо, чтобы 40 диодов было на дроне, у других требования по мощности двигателя.

«Сейчас мы не конкуренты, а коллеги»

— Когда пройдут первые республиканские соревнования по гонкам дронов и каким будет призовой фонд?

— Планируем в первом квартале нового года провести. Призовой фонд пока рассчитываем, все будет зависеть от количества участников. Будет 500 человек — это одна сумма, а если человек 50 — другая.

Но наша главная задача — привлечь людей, которые увлекаются дронами. У нашей компании возникла проблема, мы хотим пойти в агросектор, развивать агродроны, но столкнулись с тем, что в районах нет специалистов, которые могут управлять ими. Деятельность федерации как раз поможет выявить и подготовить такие кадры. Например, человек получает образование в агрономическом вузе, а параллельно может заниматься дронами у нас в федерации. По возвращении домой выпускник сможет взять на себя эту дополнительную работу и при помощи агродрона заниматься сельхозработами разного формата — от мониторинга полей до внесения удобрений. Он сможет управлять агродроном, заниматься его ремонтом, сервисным обслуживанием.

— Федерации, подобные вашей, открываются в других регионах?

— По России создали в прошлом году, а среди региональных есть федерации в Чечне, Владимирской и других областях. Татарстан далеко шагнул в развитии этого направления, здесь много ребят, кто увлекается дронами. Казань славится как город авиастроителей. Но специалистов по беспилотникам мало, особенно по таким как FPV-дронам. Есть разные компании, которые развивают у себя команды, и мы призываем их объединяться.

Сейчас мы не конкуренты, а коллеги. Надо, чтобы федерация стала катализатором, который сможет объединить всех, кто увлекается дронами.

Наша главная задача — привлечь людей, которые увлекаются дронами. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов





— IT-парк будет единственной площадкой федерации?

— Мы получили разрешение от специальных органов на полеты в Иннополисе, но это уже летняя история. Начали обустраивать там площадку, соревнования пока не проводили. А вообще создаем карту площадок и по другим городам и районам республики, Иннополис хотим в нее включить. В качестве площадок можно использовать разные интересные локации, даже поле или ферму, почему нет? Везде, где можно летать, где нет бетонных стен и железной арматуры, потому что она сигнал гасит.

Пока готовимся к соревнованиям, в частности к Кубку мэра Москвы в области беспилотных авиационных систем, а также хотим выступить на «Архипелаге-2024» (проектно-образовательный интенсив в следующем году будет посвящен развитию авиационных и морских беспилотных систем, — прим. авт.).

«Бойцы обращаются к нам, просят помочь с оборудованием»

— Какие основные задачи ставите перед собой?

— У нас есть план развития федерации на 5 лет вперед, а среди первоочередных — это понять сколько заинтересованных людей мы можем объединить. Создадим определенный базис, исходя из которого сможем решить, какие у нас есть игроки и сколько соревнований нам нужно. Чем больше будет людей, тем больше турниров организуем.

Таким образом мы сформируем команду игроков-звездочек — ведь им никто не помогал развиваться, они сами выросли. Затем мы хотим, чтобы федерация участвовала в образовательном процессе, привлекала кадры. Это же готовый пул специалистов для отрасли, и они помогут вовлечь других людей, помогут обучить детей.

Пока готовимся к соревнованиям, в частности к Кубку мэра Москвы в области беспилотных авиационных систем. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Повестка СВО диктует свои требования. Люди, которые пойдут служить, им навыки по управлению дронами тоже очень пригодятся.

Например, человек учится в КАИ, хорошо разбирается в дронах, гоняет на них, а по окончании вуза пошел в армию, по распределению попал в водители. Но зачем бойца в водители брать, если он такой хороший спец по дронам? Военкоматы на это тоже смотрят. А мы хотим за это бороться, чтобы даже в военкоматах их обучали этим навыкам. Коммерческой идеи здесь нет, просто это было бы логично: такого бойца использовать по назначению, он же сможет и других обучать. Сейчас все задаются вопросом: «А где нам найти спецов, чтобы обучали?». Так вот же они есть.

— Как на эту инициативу отреагировали в военкоматах?

— Сказали, что пока нет прецедентов, и все на этом. Сейчас наша задача донести до всех, что есть такая возможность.

На СВО нужны дроны в зависимости от грузоподъемности и других задач, модели есть разные. Многие бойцы обращаются к нам, просят помочь с оборудованием. Бывает, что технику привозят волонтеры, которые не сильно в ней разбираются, и нужна помощь в настройке, потому что дрон и пульт покупали по отдельности и они настроены на разные частоты, естественно, они не будут коннектиться. Мы помогаем настроить.

Многие бойцы обращаются к нам, просят помочь с оборудованием. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Какие потребности у федерации, насколько велики затраты?

— Пока мы сами берем на себя все затраты федерации, но мы готовы к сотрудничеству. Минспорта РТ помогает при помощи административного ресурса, например, с организацией, но финансирования на эти цели у них нет. Сейчас мы все берем на себя: надо ребятам помочь закупить запчасти к дронам или поездку на соревнования организовать — помогаем.

Минимальный капитал для тех, кто хочет начать заниматься гонками дронов, это 70 тысяч рублей. Это очень недешевое хобби, особенно с учетом того, что все может разбиться за секунды. Например, не вписался в поворот, и коптера за 50 тысяч рублей больше нет. На ремонт надо потратить еще 15 тысяч. Не каждый потянет. Это такие вещи, которые мы стараемся сами закрывать, потому что ребята не все это вытянут.

«Многие ЛПХ покупают дроны, чтобы за коровами не бегать»

— Какие шансы у дрон-рейсинга стать таким же популярным, как киберспорт?

— Я думаю, что это будет популярным, особенно после окончания СВО. Многие ребята, которые там пилотировали дроны, по возвращении станут очень востребованными. Мы тоже хотим их привлечь, возможно, к образовательной деятельности, чтобы готовить специалистов.

Дроны будут активно внедряться в агросекторе, в промышленной отрасли. Дроны стоят больших денег, и нужно быть влюбленным в небо, как пилоты, чтобы их развивать. Поэтому мы хотим помогать тем, кто в районах не может это осилить сам. Мы хотим сделать дроны, которые будут в федерации, и на них ребята смогут летать на соревнованиях. Будет всегда лежать шесть дронов, специально для пилотов федерации.

Многие ребята, которые там пилотировали дроны, по возвращении станут очень востребованными. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Мы знаем, что, кроме парка дронов в Лаишевском районе, планируется построить коптер-парк на крыше нового ИТ-парка им. Башира Рамеева. И это очень позитивно, что многие площадки начинают развиваться.

— Возросли ли заказы на дроны среди бизнеса, кто в основном закупает технику?

— Интерес проявляется, но заказов мало. Промышленные дроны у нас слабо развиты. Опять же нет таких специалистов, кто будет этим заниматься.

Но есть один тренд — многие ЛПХ покупают дроны, чтобы за коровами не бегать. Приезжает глава такого личного подсобного хозяйства со словами: «Дайте один дрон», поднимает его в небо и смотрит за стадом, говорит: «Зачем я буду бегать, когда можно так». И мы сами для себя это открыли, что еще многим фермерам это будет интересно. Они готовы выделить 60—70 тысяч рублей за дрон, чтобы спокойно следить за коровами.

Для развития отрасли важно не останавливать начатую работу, поддерживать образовательную деятельность, готовить кадры. Сейчас в «Алабуге» и Иннополисе много сил прикладывают, есть свои хорошие специалисты. Надо, чтобы все в том же направлении двигались.

1 / 20 realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Беседовала Василя Ширшова