«Это должна быть цена металлолома»: обанкротившаяся «ВИМ-Авиа» опять выставила на торги свое имущество

Компания продает самолет Boeing, а также установленные на нем двигатель и силовую установку

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта samolety.org

Конкурсный управляющий обанкротившейся татарстанской авиакомпании «ВИМ-Авиа» в очередной раз выставил на торги самолет Boeing, а также установленные на нем двигатель и силовую установку. Стоимость этого имущества оценили в 220 миллионов рублей плюс задаток в 20%. Это уже третья попытка продажи на торгах. Предыдущие две провалились. Как рассказал в разговоре с «Реальным временем» авиационный эксперт и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, имущество бывшей авиакомпании не берут, потому что оно находится в непригодном и нелетном состоянии. А за такую сумму оно никому не нужно. Купит ли кто-то Boeing «ВИМ-Авиа» и как его можно использовать на земле — читайте в материале издания.



Boeing и его детали стоят в Жуковском



Заявки на участие в торгах самолета Boeing начали принимать 18 сентября. Заявиться можно до 16 октября. Как указано в документах к лоту, имущество находится в городе Жуковский по ул. Туполева. Доступ к самолету и его деталям ограничен. На территории действует пропускной режим. Расходы, связанные с осмотром и передачей предмета торгов, возлагаются на покупателя. Посмотреть на товар получится только предварительно записавшись на прием.



В числе лотов следующее имущество: Воздушное судно Boeing 757-200, регистрационный номер RA-73016, серийный номер 26433, с установленными на нем двигателями: 2xPW 2040 (серийный номер P727103, P726677) и силовой установкой ВСУ (APU) GTCP331-200ER серийный номер P-358C (лот обременен залогом ООО «РНГО»), начальная цена — 220 миллионов рублей. Стоимость указана без НДС. Торги пройдут 17 октября. Участники должны будут внести задаток в 20%. Интересно, что шаг снижения цены указывается в 12,9 миллионов рублей. Другими словами, в определенный момент цена на самолет и детали упадет до 207 миллионов рублей, и дойдет до 194 миллионов рублей. И это будет минимальная цена. Сумма внесенного победителем задатка засчитывается в счет стоимости приобретаемого лота.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще одна попытка продажи «Боингов» авиакомпании «ВИМ-Авиа» была в августе прошлого года. Тогда с молотка уходили 228-местный Boeing 757-200, два транспортных самолета Boeing 757-200 и две самолетные вспомогательные силовые установки. За это имущество просили 1,2 миллиарда рублей. Согласно отчету оценщика, главный лот — это двухмоторный турбовентиляторный самолет Boeing 757-200 — был выпущен 16 марта 1992 года. Последний ремонт самолет прошел в июне 2017 года. С начала эксплуатации налет воздушного судна составил 79 741 час, с даты последнего ремонта — 482 часа. Общее количество посадок, совершенных самолетом, — 23 322. Остаток ресурса судна оценивается в 5 518 часов, остаток ресурса посадок — 2 922. Итоговая величина рыночной стоимости — 841 миллион рублей.



Транспортные самолеты, которые предлагаются к продаже, также выпущены в прошлом столетии. Один — в марте 1992-го, второй — в марте 1993-го. Их оценили в 205,3 и в 226,2 миллионов рублей соответственно.



«Это имущество уже давно этих денег не стоит»



Как объяснил авиационный эксперт Роман Гусаров, скорее всего самолеты и их имущество находятся в непригодном и нелетном состоянии. То есть, оно разукомплектовано. И, наверное, не все идеально с документами на те компоненты, которые стоят.



— Я имею ввиду не то, что они какие-то левые, а то что у них закончился календарный срок службы. А прошло уже достаточно много времени и для того, чтобы говорить, что в самолете, стоящем на земле, уже немалый процент комплектующих непригоден к эксплуатации. Одно дело, когда происходит одномоментная оценка имущества, оно будет стоит столько-то, его включают в конкурсную массу за какие-то деньги, но со временем это имущество начинает резко терять в цене. И получается, что вроде бы его оценили за какие-то конкретные деньги, а никто за такую стоимость покупать не хочет, потому что это имущество уже давно этих денег не стоит, — прокомментировал специалист.



Говоря о продаваемом Boeing и его запчастях, Гусаров признается, что сложно оценивать адекватность стоимости в 220 миллионов рублей. Потому что «Боинг» — «Боингу» рознь. Говорить об этом можно только после проведения технического аудита воздушного судна.



realnoevremya.ru/ Максим Платонов

— Если, например, мы покупаем автомобиль, мы знаем какого он года и примерно понимаем, сколько должен стоить, то с самолетами год выпуска ни о чем не говорит. Поскольку в течение всей его жизни в нем меняются компоненты. У 15-летнего самолета после капитального ремонта и тяжелой формы технического обслуживания может быть практически все новое. И тогда он будет стоить дорого, а если он еще не был в ремонте, то значит его стоимость будет ниже. Условно говоря, на самолеты одного возраста цена существенно может отличаться. Это первое, а второе, нужно провести документальный аудит, потому что помимо технического состояния еще определяется цена восстановления самолета. И может так получится, что стоимость его восстановления до летного состояния будет в разы выше, чем та цена по которой ты его покупаешь, — рассказал собеседник издания.



По его словам, ключевым фактором здесь может оказаться, то что двигатели самолета могут находиться в таком состоянии, когда они фактически ничего не стоят. И такое воздушное судно вообще никто не возьмет. Тем более находясь под санкциями. Зачем брать самолет и без двигателей? То есть нужно где-то найти пусть даже старые двигатели, а где их взять, когда на Россию наложены ограничения? Поэтому реальная рыночная цена складывается из множества факторов, которые так просто оценить невозможно.



— Купить самолет, чтобы разобрать на детали, и если они находятся в разукомплектованном состоянии, то они ничего не стоят, их цена 0. Это просто металлом. Если брать целый самолет в качестве компонентов, то тогда лучше покупать их отдельно, зачем для этого брать его целиком. Если покупателю нужен конкретный блок и больше ничего не надо, то все зависит от остаточного ресурса. В документах указано, сколько деталь можно использовать. И покупатель понимает, стоит оно того или нет за эти деньги. Скорее всего конкурсный управляющий просит больше, чем рынок готов за это все дать. Если тебе нужно колесо, то платить за целый самолет никто не будет, даже если это колесо тебе очень нужно, — подчеркнул авиаэксперт.



«Цена должна быть адекватная, а не цена самолета»



Роман Гусаров допустил, что самолет с торгов может купить любой человек и без всяких препятствий использовать его на земле в любом виде. Таких историй по всему миру и в России достаточно много.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Если самолет продается по цене металлолома, то желающих найдется очень много. И в мире, и у нас в стране есть люди, которые используют даже небольшие самолетики, фюзеляжи для сараев или еще для чего-то. На земле самолет является имуществом, которым может владеть любой человек и пользоваться им, как угодно, но в рамках закона. Плавать на нем нельзя, а на земле, на своей территории, ставь, как хочешь, открывай ресторан, гостиницу, кафе, все, что угодно. Единственное, чего нельзя делать — это летать на нем. Если самолет не имеет соответствующих документов. Самолет становится собой только при наличии сертификата летной годности и внесении в реестр воздушных судов России. Если же его оттуда исключили и у него нет сертификата, то он считается просто, как металл. Но только цена должна быть адекватная, а не цена самолета. Это должна быть цена металлолома, — заключил эксперт.





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