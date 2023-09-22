Блокировка YouTube и ответственность за использование VPN — ждет ли это Россию?
В инфополе периодически появляются новости, связанные с возможной блокировкой видеохостинга YouTube и введением ответственности за использование сервисов VPN. Вместе с этим Роскомнадзор уже блокирует программы, которые позволяют получить доступ к заблокированным ресурсам. А с марта 2024 года под ограничения могут попасть сайты, которые рассказывают о VPN и способах обхода блокировки. Доступ к заблокированным ресурсам продолжает усложняться. Будет ли в России заблокирован YouTube и введут ли ответственность за использование VPN — разбираемся в обзоре «Реальное время Live».
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