Новости технологий

21:09 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Блокировка YouTube и ответственность за использование VPN — ждет ли это Россию?

17:39, 22.09.2023 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Блокировка YouTube и ответственность за использование VPN — ждет ли это Россию?
Фото: realnoevremya.ru

В инфополе периодически появляются новости, связанные с возможной блокировкой видеохостинга YouTube и введением ответственности за использование сервисов VPN. Вместе с этим Роскомнадзор уже блокирует программы, которые позволяют получить доступ к заблокированным ресурсам. А с марта 2024 года под ограничения могут попасть сайты, которые рассказывают о VPN и способах обхода блокировки. Доступ к заблокированным ресурсам продолжает усложняться. Будет ли в России заблокирован YouTube и введут ли ответственность за использование VPN — разбираемся в обзоре «Реальное время Live».

Интернет-газета «Реальное время»
ТехнологииITМедиа

Новости партнеров

 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:28
    vpnом пользуются ради Инстаграма, в основном, и Тик Тока. Так что если все это запретят, то народ только "оздоровится"
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости технологий

21:09 МСК Все новости
Новости раздела