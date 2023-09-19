Казанский ипподром возглавил главный тренер ЦСКА по конному спорту

Как экс-помощник советника Путина по коневодству планирует превратить Казань в главную в стране арену скачек

Международный конно-спортивный комплекс «Казань» оказался на пороге коренных преобразований, связанных с притязаниями республики на лавры центральной российской арены конного спорта. Открыто это пока не афишируется, но о подобных амбициях красноречиво свидетельствует недавнее кадровое решение. Новым директором комплекса назначен профессиональный конник Владимир Жуковский. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе Минсельхоза РТ и сам новый руководитель. Он заменил на этом посту Марата Гильфанова, подозреваемого в мошенничестве. Подробности — в нашем материале.



Почему пригласили Жуковского



Предложение возглавить конную арену Казани Владимиру Жуковскому поступило лично от руководства республики. Информацию об этом подтвердил «Реальному времени» сам новый директор Международного конно-спортивного комплекса «Казань». Трудовой контракт подписан с руководством АО «Татспиртпром», в чьей собственности находится Казанский ипподром.

Владимир Жуковский — известная в российском конном спорте личность, можно сказать, один из архитекторов развития ипподромов в стране. В начале нулевых руководил Московским центральным ипподромом, после чего стал советником министра сельского хозяйства России Алексея Гордеева по коневодству. А когда президент страны Владимир Путин увлекся верховой ездой, стал советником помощника президента России по коневодству (входит в аппарат администрации президента РФ).

После консолидации ведущих ипподромов страны Жуковский был назначен первым заместителем гендиректора АО «Росипподромы» (объединяет 28 ипподромов). До этого работал главным тренером ЦСКА по конному спорту — командиром конно-спортивного дивизиона ЦСКА. Имеет высшее образование по направлению «коневодство». Несмотря на то, что Казанский ипподром не входил в объединение, Владимир Жуковский хорошо знаком с руководством республики.

— Казанский ипподром в то время только строился под эгидой Шаймиева и Минниханова, — рассказал он в беседе с «Реальным временем». — Мне довелось побывать на его открытии в 2005 году. В составе делегации министра сельского хозяйства России Алексея Гордеева мы участвовали в праздновании 1000-летия Казани, где я и познакомился.

Но в то время главная роль в развитии конного спорта отводилась Центральному московскому ипподрому, где находились лучшие рысаки: «Когда в 2001 году я пришел на ЦМИ директором, то столкнулся со страшной разрухой. Еженедельный доход ипподрома недотягивал до 230 тысяч. Ничего удивительного в этом не было. То, что ипподром расположен практически в центре столицы, знали от силы процентов двадцать горожан», — рассказывал Жуковский в одном из интервью.

«У руководства республики задачи другие»



Конечно, казанская арена находится в лучшей форме, чем московская в начале 2000 годов. Международный конно-спортивный комплекс «Казань» по своей площади считается одним из самых крупных в Европе. Он занимает территорию около 90 га. Вмещает 20—21 тысячу человек, как и московский ипподром. Имеет тренировочные беговые и скаковые дорожки, развлекательную зону. В конюшенной зоне расположено 570 денников для постоя лошадей. Комплекс уникален тем, что он предназначен и для бегов, и для скачек.

Международный конно-спортивный комплекс «Казань» по своей площади считается одним из самых крупных в Европе. Олег Тихонов/ realnoevremya.ru

Но Казанский ипподром не приносит «Татспиртпрому» большого дохода, утверждают собеседники «Реального времени». Скорее всего, алкогольному госхолдингу приходится его спонсировать, отсюда невысокие заработки персонала, полагают они. Какие расходы несет ТСП на его содержание, руководство компании никогда не раскрывало. В пресс-службе ТСП воздержались от комментариев, переадресовав запрос в пресс-службу Минсельхоза РТ.

Казанскую конную арену трудно причислить к хорошо раскрученным местам с массовыми и зрелищными мероприятиями. Периодически ее пытаются оживить, приглашая медийных звезд. Так, пару лет назад приезжали популярные телеведущие «Орел и Решка» для съемок программы о туристической Казани. Разовые усилия не дали стойкого эффекта. Зато на пустующие участки комплекса покушались казанские застройщики, желая «откусить» часть земли под жилищную застройку, рассказывали частные коневладельцы. Разговоры на эту тему активизировались после сдачи в эксплуатацию нового конно-спортивного клуба «Казань» в пригородном поселке Мирный два года назад. Клуб занимает площадь 26,5 га, сообщают его организаторы.

— Покушения были, но теперь вряд ли что-то получится. Минсельхоз Татарстана взялся за оживление Казанского ипподрома с таким настроем, что у них [застройщиков] ничего не получится, — заявил «Реальному времени» Владимир Жуковский. — У руководства республики задачи другие.

В этом году могут быть пересмотрены договоры с нынешними коневладельцами. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Три идеи Жуковского

В настоящее время совместно с руководством Минсельхоза РТ разрабатывается программа развития Казанского ипподрома, которая позволит «вдохнуть в него жизнь», сообщил новый глава комплекса. Ведь после закрытия на реконструкцию Центрального московского ипподрома между регионами уже развернулась схватка за статус центральной арены страны. Новый директор считает, что поднять престиж конных состязаний в Казани могут большой призовой фонд, современная инфраструктура и большая интенсивность беговых состязаний среди рысаков.

— Чтобы Казань стала местом сбора лучших лошадей страны, нужно проводить такие мероприятия, которые были бы интересны всем. Как это сделать? Есть два показателя. Первый — это набор лучших лошадей, все остальные приедут в том случае, если у нас будет лучший призовой фонд, — считает Владимир Жуковский.

В качестве примера повышения социального престижа он привел величину призового фонда скачек в Краснодаре, где спонсором выступила компания «Сады Придонья»: «Призовой фонд одного дня — 41 млн рублей. Вот и социальный престиж мероприятий, — отметил он и добавил, что самый дорогой призовой фонд на Dubai World Cup: — Фонд одной скачки в 1,5 минуты — $12 млн. Но в этом дерби участвуют самые лучшие лошади мира».

Второй показатель лучшей арены — современная инфраструктура, которая должна отвечать мировым стандартам: «Владельцы очень хороших лошадей не повезут, если дорожка не отвечает международным требованиям. Значит качество дорожки, по которой побегут лошади, должно быть соответствующим. Плюс качество трибун и конюшен должно соответствовать», — перечислил он.

Чтобы Казань стала местом сбора лучших лошадей страны, нужно проводить такие мероприятия, которые были бы интересны всем. realnoevremya.ru

После закрытия московского ипподрома Казань может стать флагманской ареной российских скачек и бегов, считает Владимир Жуковский:

— Мы сможем претендовать на достижение задачи, если выполним эти условия. То, что было сделано с легкой руки Шаймиева, больше не сделано нигде, — заключил он.



Больше денников и кропотливый уход

Что предлагает сделать новый глава Казанского ипподрома? Первое — провести косметический ремонт комплекса. Второе — попытаться расширить конюшенную зону и увеличить количество мест с 570 до 1000. Это нужно, чтобы увеличить отдачу от конных состязаний.

— Оборот ипподромного бизнеса Франции — 22 млрд евро в год. Из этой суммы больше половины идет в бюджет государства. Так уже было в СССР, когда ипподром содержал Большой театр и Боткинскую больницу. Но раскручиваться придется не с нуля, — отметил Жуковский.

По его словам, открытие мест для 1000 голов лошадей даст возможность развивать конное производство. Точных сроков реализации проекта он не назвал, но оговорился, что это произойдет не сразу. При этом уже в этом году могут быть пересмотрены договоры с нынешними коневладельцами.

— Будут ли меняться финансовые условия содержания лошадей? Конечно, начинаю об этом думать, пересчет будет. Но задача — не ограбить людей. Задача — сделать так, чтобы это было удобно всем, — пояснил он и добавил, что возникновение конфликтов с действующими коневладельцами исключает: — Если к вам приезжают в гости друзья, это не значит, что нужно выселять родственников из квартиры.

Новый глава Казанского ипподрома планирует провести косметический ремонт комплекса. Максим Платонов/realnoevremya.ru

С другой стороны, если коневладелец не согласится с условиями договора, тогда придется проститься. Новые ставки будут согласованы с министром сельского хозяйства РТ, заверил он. «У меня за спиной 2,5 недели — пока дали возможность войти в курс дела. Итоговые решения будем принимать вместе с Минсельхозом. Это не самостоятельные хотелки», — заключил он.

До назначения Жуковского кресло директора Международного конно-спортивного комплекса «Казань» пустовало несколько месяцев. В апреле этого года его предшественник Марат Гильфанов, успевший отработать месяц-полтора, был задержан по подозрению в мошенничестве с субсидиями на развитие племенного коневодства в Татарстане. Ущерб оценивается правоохранительными органами в 8,9 млн рублей, в уголовном деле фигурирует 22 лошади. В настоящее время идет следствие. В начале августа Гильфанова освободили из-под домашнего ареста, избрав ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Конный спорт популярен в странах БРИКС, и гипотетически Казань может попробовать предложить включить его в сетку соревнований. Международный спортивный форум пройдет в Казани с 12 по 23 июня 2024 г. «Будем приглашать национальные команды, команды из других стран», — заявил глава Минспорта Олег Матыцин на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки» в рамках саммита Россия — Африка в конце июля этого года. Еще в мае организаторы говорили о том, что спортивные медали будут разыграны в 25 видах спорта, но окончательно сетка состязаний еще не определена. «Знаю, что на сегодня есть 27 дисциплин, но сам по себе график [соревнований] еще формируется, — рассказала журналистам депутат Госдумы Ольга Павлова. — Точно знаю, что там будут олимпийские, национальные и гибридные виды спорта. К примеру, в формате фиджитал пройдут игры по баскетболу и футболу». Может ли конный спорт попасть в сетку игр БРИКС, она затруднилась сказать.