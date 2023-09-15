Виктор Никитин: «Перестроиться и снова вложить миллиарды — катастрофа для бизнеса»

Как российские компании переживают уход иностранных IT-вендоров и что будет дальше

После ухода иностранных компаний многие предприятия страны остались без западных вендоров. Российские разработчики создают отечественное ПО, однако бизнес, по словам экспертов, страдает из-за перестройки внутренних процессов и обучения сотрудников работе на новых, неизвестных системах. В полной мере компании еще не ощутили все последствия этих изменений, поскольку полномасштабное внедрение отечественных технологий пока не началось. О том, с какими трудностями в скором времени столкнется бизнес, какие инструменты помогут пережить переход на российское ПО менее болезненно и что ждет отрасль в ближайшие годы — в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает генеральный директор IT-компании «Бипиум» Виктор Никитин.



Как идет импортозамещение ПО в России

Февраль 2022 года. Сразу после ухода иностранных IT-компаний местные предприятия ничего не предпринимали. Всплеск активности начался примерно через месяц. Предприниматели поняли, что их «отрезали» от продуктов западных вендоров — нет возможности обновляться, нет поддержки и не получится работать по привычным схемам.

Весна 2022 года. Осознав потерю поставщиков, бизнес обратил внимание на внутренний рынок, предприниматели стали присматриваться к российским вендорам. Они отправляли запросы, интересовались, искали варианты замещения иностранных систем. Когда вендоры заметили такой наплыв, они начали подстраиваться под спрос замещения систем и соответствующе себя позиционировать.

Лето 2022 года. На рынке появилось очень много предложений по замещению, а у компаний не было сил разобраться в новых системах, поэтому их активность спала. Все стали надеяться, что ситуация быстро исправится и все вернется в прежнее русло.

Предприятия вкладывались в свое развитие десятилетиями, направили на это миллиарды рублей. Перестроиться и снова столько вложить, привлечь новых людей — это катастрофа для бизнеса. Все осознали, чем чревато переключение на российские системы. Бизнес ждал, что ситуация изменится — не дождался. Более того, она лишь ухудшилась — с рынка ушло еще большее количество продуктов, некоторые продукты просто отключили, и системы перестали работать.

С какими трудностями скоро столкнется бизнес, рассказал генеральный директор IT-компании «Бипиум» Виктор Никитин. предоставлено realnoevremya.ru компанией

Осень 2022 года. Предприниматели поняли, что история долгоиграющая и надо находить какие-то другие варианты. Также все осознали, что внедрение нового продукта займет минимум 2—3 года. Начались поиски и выбор новых отечественных поставщиков, которые могут заменить ПО.

Зима 2022 года. Затраты на замещение огромны — не только покупка самого продукта, но и наем, обучение сотрудников по работе с этими продуктами. Цена ошибки — вся компания. В связи с этим предприятия начали вести несколько пилотных проектов с разными вендорами, чтобы решить, кто выгоднее, с кем проще.

Настоящий момент. У компаний заканчивается цикл пилотных проектов. Они выбирают наиболее удобные вендоры и планируют полностью переходить на отечественные ПО в 2024 году. Естественно, этот переход произойдет не сразу, полностью заместить удастся лишь через 10—15 лет.

Прогнозы. В следующем году компании начнут внедрять эти системы, пытаться мигрировать данные с одной системы на другую. Будет очень болезненный переход сотрудников, использующих эти системы. Следующий этап будет связан с переходом и отказом от части функций, поскольку продукт не может в полной мере повторять предыдущий. Начнутся попытки перехода на отечественное ПО, и по этой причине произойдут организационные изменения.

Появится норма, на которую будут равняться другие предприятия. Сейчас тем, кто идет по пути импортозамещения, не на что ориентироваться. Нет успешного опыта других компаний, потому что в большинстве сегментов рынок был занят западным ПО. После того как начнут переходить все, появится успешная практика, на которую смогут ориентироваться и остальные. Появится оценка вендоров. Будет больно.

Скорее всего, когда компании столкнутся со сложностями перестройки бизнеса, они начнут увеличивать свои IT-штаты. Это связано с необходимостью поддержки новых систем. Снова нужны будут программисты, аналитики и разработчики. На рынке усугубится ситуация с нехваткой IT-специалистов.

На рынке усугубится ситуация с нехваткой IT-специалистов. realnoevremya.ru

Ключевая проблема: нет копий иностранных систем

Что в идеале ищет бизнес? Он ищет копию иностранного продукта, под который не нужно снова подстраиваться, снова исследовать, переучивать сотрудников, перестраивать процессы организации.

IT очень сильно диктует работу всей компании. IT-продукт не может подстраиваться одномоментно под новые запросы предприятия. Как правило, IT диктует, как будут построены процессы. То есть сейчас бизнес не хочет перестраивать свою работу, поэтому ищет копии иностранных старых систем. Заменить продукт физически — просто переустановить систему — не сложно. Сложно это заново освоить. В полной мере заместить продукт, не перестраивая компанию, невозможно.

Импортозамещение идет, но оно очень болезненное. Тем временем на рынке нет вендоров, которые в лоб повторяют иностранные продукты. Почему? Потому что западные продукты во многом старые. Они разрабатывались давно. Они, конечно, совершенствовались, но были заложены 15—20 лет назад и морально уже устарели.

Поскольку компании стали внедрять системы, когда они еще были актуальны, перестроиться сейчас сложно. Российский рынок сейчас сильно развился, и появляются новые, актуальные продукты, но это заставляет бизнес тяжело перестраиваться. Никто не будет делать те продукты, которые разрабатывались 15—20 лет назад.

Сейчас сложнее всего крупным предприятиям, чья деятельность строилась на одной большой монолитной системе, которая покрывала сразу много процессов компании. Эту систему заменить трудно, потому что она была одна на несколько функций, и заменять нужно все разом. По кускам работать в этом случае не получится.

realnoevremya.ru

Решение: как выбрать альтернативы иностранным системам

При замещении IT-системы у компаний есть несколько вариантов:

внедрить готовый продукт . Можно выбрать готовую систему на рынке. Она создана разработчиками не под конкретную компанию. В ней изначально заложена модель того, как должна работать организация-покупатель системы. Соответственно, под такой продукт компания должна подстроиться; написать свою ИТ-систему . Если у бизнеса есть собственное видение внутренних процессов, он создает систему под себя. Нанимает разработчиков, и те десятки лет создают ПО. Позволить себе такое могут только очень крупные организации, которые, по сути, становятся IT-компаниями; построить/создать систему на low-code . Также есть промежуточный вариант — low-code. Для него не требуются собственные разработчики, систему в таком случае собирают, как конструктор, из преднастроенных функций. Это решение — что-то между монолитной готовой плитой, которую предлагают при покупке системы, и собственной разработкой с привлечением большого бюджета и штата программистов.

Перед внедрением новых систем бизнесу потребуется сначала апробировать эти системы. Однако не во всех из описанных случаев это удастся сделать легко. Так, при приобретении готового продукта придется перестраивать все внутренние процессы организации, а на создание системы с нуля уйдут годы и большие деньги. Поэтому оптимальным вариантом для решения вопроса все же является low-code. На таких системах можно быстро собрать пилотный проект — апробировать и впоследствии масштабировать.

Low-code — это такой метод разработки программного обеспечения, при котором систему можно собрать по готовым скриптам. Обучаться программированию для этого нет необходимости. На данный момент многие отечественные компании идут по пути повышения гибкости за счет применения этого метода.



Виктор Никитин