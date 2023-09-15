Денис Капустин: «Я всех на уши поднял, сказал — в следующем году приедем на мою Родину»

Один из лучших легкоатлетов Татарстана, тренер по прыжкам — о том, как в Индии готовятся к Играм БРИКС в Казани

Фото: представлено realnoevremya.ru Денисом Капустиным

С 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу пройдут Азиатские игры, комплексные соревнования, перенесенные на это время с прошлого года. Наш собеседник — казанский тренер по легкой атлетике Денис Капустин — готовится к этому старту, работая с командой прыгунов из сборной Индии. Во второй части эксклюзивного интервью спортивной редакции «Реального времени» Капустин рассказывает об участии в соревнованиях, на которые приглашали Россию, а также — о подготовке к Олимпиаде в Париже.

«Мой подопечный Абдулла Абубакер близок к попаданию на Олимпиаду»

— Денис, твои ученики близки к попаданию в олимпийский Париж?

— Ближе всех Абдулла Абубакер, который начал зарабатывать рейтинговые очки с лета нынешнего года, победив на чемпионате Азии, став 15-м на «мире», плюс очки с этапов «Бриллиантовой лиги», с предстоящих Азиатских игр и так далее. Но и ему необходимо проявить себя на чемпионате Индии следующего года. Критерии отбора просты: необходимо попасть в тройку лучших с выполнением определенных нормативов или по международному рейтингу.

Что касается Элдоса Пола, то он на соревнованиях в марте получил травму пятки, которая мешала ему весь сезон. Я категорически возражал против его поездки на соревнования «Бриллиантовой лиги» в мае в Доху, но он поехал туда вместе с моим ассистентом, в обход федерации, травмировался снова. На «мире» тоже выступил неудачно. Ассистент, который был виновен в той поездке, уже отчислен из сборной. Несмотря на неудачный сезон, у него все еще остаются шансы на попадание на олимпиаду.

— Если говорить о твоей специализации — тройном прыжке, то там кубинская вотчина. На чемпионате мира завоевано три медали, плюс выступали португалец Пичардо и азербайджанец Капелло.

— А не выступали два однофамильца Диаса, которые проходят паспортный карантин, собираясь стартовать на Олимпиаде в Париже, один за Испанию, другой за Италию. Есть вариант, что на Олимпиаде половина финалистов будет с кубинскими корнями. Кстати, и у нас в Индии работает кубинский тренер в тройном прыжке Бетанзос, который в открытую говорит, что его страна использовала в формировании методики тренировочного процесса советскую систему, по которой готовились Виктор Санеев, Яак Уудмяэ, а так же российские прыгуны. Только кубинцам не подходил наш тягучий ритмический, но на их взгляд, медленный разбег, и они усовершенствовали его, взяв американскую методику разбега, и сейчас эта страна законодатель моды в горизонтальных прыжках. Когда на сверходаренных от природы атлетов накладывается научная составляющая, результат неминуемо придет. Величайший прыгун с Кубы Иван Педросо, тренирующий сейчас Юмилку Рохас из Венесуэлы, подготовил Тедди Тамго из Франции, который в свою очередь подготовил нынешнего чемпиона мира Юга Занго из Буркина-Фасо, а школа-то одна — кубинская с советскими корнями. Я в шутку называю Занго — внуком тренерской школы Ивана Педросо. Кстати, третий призер нынешнего чемпионата мира в тройном прыжке Кристиан Наполес — сын кубинского наставника, который претендовал на место тренера в сборной Индии... Правда, ему с бронзой фартануло, поскольку, как я уже говорил, оба Диаса не участвовали, Пичардо и еще один ямаец травмировались.

представлено realnoevremya.ru Денисом Капустиным

«В легкой атлетике Турции уменьшились возможности, после того, как ощутимо просела лира»

— Приближается Олимпиада в Париже, французы заметно готовятся к домашним Играм, что видно по плаванию, второй по количеству медалей олимпийской дисциплине, по игровым командным видам спорта, которые всегда на виду. Но в легкой атлетике у Франции заметный спад, всего одна медаль в мужской эстафете и тренерская медаль Тедди Тамго.

— Не углублялся в эту тему, но по аналогии могу заметить, что перед Играми в Лондоне 2012 года, хозяева также не производили мощного впечатления, но заняли 3-е место в общем медальном зачете, опередив сборную России.

— И совсем без медалей оказалась сборная Турции, с прыгунами которой ты ранее успел поработать.

— Да, я сейчас встречался с бывшими учениками Неджати Эром, Тугбой Данишмаз. Считаю, что ей несколько не повезло в том плане, что до выхода в финал не хватило двух сантиметров. Связываю это с покрытием на стадионе Мондо, при которой у Тугбы разбег «гулял», если бы не это, она смогла бы выступить в финале на уровне 8—10-го места. Что касается Неджати, то он уже чувствует себя подуставшим от спорта, поскольку провел полноценный олимпийский цикл, завершив его выступлением в Токио, где занял 6-е место, после чего чувствует ощутимый эмоциональный спад. В целом в легкой атлетике Турции уменьшились возможности, после того, как ощутимо просела лира, что снизило бюджет федерации. Ранее они делали сборы где хотели, когда хотели, приглашая на работу тренеров, которые были необходимы, сейчас же вынуждены во многом ужиматься.

— Кстати, недавно я вспоминал, что 10 лет назад был вариант с приглашением в сборную России кенийских бегунов. Один из них — Амос Кибиток — затем выступал за сборную Турции под именем Арас Кая. Ты с ним не был знаком?

— Нет, мне, честно говоря, была неинтересна сама тема, когда африканский спортсмен с помощью турецкого менеджера пытался легализоваться как российский спортсмен. В итоге стал-таки гражданином другой страны, но касаемо конкретно этого, то я не вспомню, чтобы он показывал какие-то сверхвысокие результаты. Разве что была медаль на Европе.

«Австралия отказалась от проведения очередных «Комонуэлс Геймз»

— Помимо Олимпиады, в следующем году состоятся Игры БРИКС, где ожидаются спортсмены Индии. Тебя уже спрашивали об этих стартах?

— Скорее, я всех на уши поднял, сказал, что в следующем году приедем на мою Родину, но пока никакой официальной информации по этому поводу не было, как и реакции на то, что Австралия отказалась от проведения очередных «Комонуэлс Геймз», соревнований, традиционно важных для индийцев.

— Нынешний лидер спринта Ноа Лайлс выигрывал юниорский чемпионат мира в 2016 году в польском Быдгоще, а это соревнования отнятые у России, у Казани?

— Я был на том «мире» в Быдгоще вместе с моим подопечным Неджати. Тогда уже собирались поехать в Казань, но чемпионат мира перенесли в Быдгощ.



представлено realnoevremya.ru Денисом Капустиным

— Да, и в этом году мы отмечали десятилетие проведения Универсиады в Казани, один из последних действующих героев которой — поляк Павел Файдек — впервые остался без медалей чемпионата мира, ранее выигрывая их пять раз подряд. Почему о России на легкоатлетическом чемпионате мира ничего не напоминало, за исключением прыгуньи Елены Куличенко, выступающей за Кипр? Если наши тренеры везде работают, то спортсмены, по сути, не востребованы, и про Россию в мире легкой атлетики, как мне кажется, никто и не вспоминает.



— Как будто бы специально к твоему вопросу, уже после чемпионата мира в мою группу добавили прыгунью тройным Шину, которая тут же вспомнила, как она стартовала на казанской Универсиаде, вспоминала, как добиралась до столицы Татарстана из Москвы. Ее переезд — это такая отдельная тема.

Я хочу отметить, что в последние лет двадцать, на фоне яростной борьбы с допингом, результаты легкоатлетов росли, бились застарелые рекорды, можно отметить и мужской спринт, и барьерный бег, что очень серьезно подняло конкуренцию и по среднему уровню первая мировая десятка показывает очень плотные результаты. Сейчас в мужской длине до последнего прыжка чемпион определялся по лучшей второй попытке, в женском тройном тоже все шло ровненько, и Юмилка Рохас только последним прыжком вырвала победу. Конкуренция настолько высокая, что невозможно выйти на мировой уровень, если ты варишься в собственном соку, как происходит с российской легкой атлетикой на протяжении последних восьми лет, которые она находится в изоляции. Выигрывая чемпионаты России с достаточно средними результатами сложно найти мотивацию для того, чтобы улучшить их, поскольку все равно нет выхода на международную арену. Такая мотивация есть только у единиц. Я уверен, что как только у российских спортсменов появится возможность стартовать на международном уровне, мотивация вернется и уровень результатов повысится.



«Для установления мирового рекорда необходима сумма сложения всех сопутствующих факторов»

— Да уж, а ведь были времена, когда мы не только для себя спортсменов готовили, но и для других. Это я вспоминаю историю студента Джона Кейру для Сьерра-Леоне, который приехал в СССР учиться, начал заниматься бегом и стартовал на Олимпиаде в Москве. А затем воспитал двух баскетболистов уровня сборной России — Виктора и Екатерину Кейру. Кстати насчет высоких результатов, с чем не поспоришь, но, в отличие от того же плавания, где штампуют мировые рекорды, в легкой атлетике чемпионат мира ими не балуют.

— Разница в нюансах, поскольку в легкой атлетике зачастую к мировому рекорду можно подготовиться, особенно в средних и длинных беговых дисциплинах, договорившись о «зайцах», которые могут помочь потенциальному рекордсмену. На чемпионате мира «зайцев» быть не может, каждый бежит сам за себя. Если же говорить о прыжках, то для рекорда необходим попутный ветер до двух метров в секунду. А из-за конструктивных особенностей стадиона, ветер в Будапеште был по большей части нейтральным. На ходоков и марафонцев вполне могла повлиять сильная жара, когда в Будапеште днем стрелка термометра повышалась до 35 градусов. Да и утром было жарковато. Для установления мирового рекорда необходима сумма сложения всех сопутствующих факторов, включая и психологический, а здесь все-таки, победа важнее рекордов. Как лишнее доказательство моим словам, недавний мировой рекорд норвежца Якоба Ингебритсена на «Бриллиантовой лиге».

