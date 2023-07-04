«Мы видим, во что превращаются памятники, которые не востребованы населением»

Участники форума «РЕБУС. Экономика строительства в историческом центре» договорились о либерализации законодательства по ОКН

«Те объекты, которые реализуются за 1 рубль, означают одно — мэр уговорил сильного девелопера взять этот памятник на себя, иначе он развалится», — критиковала исполнительный директор РГУД Ирина Бодрова действующий запрет на приватизацию объектов культурного наследия в стране (введен в 2014 году с изменением ФЗ №73). В заключительный день международного форума «РЕБУС. Экономика строительства в историческом центре» представители органов федеральной власти, девелоперы и эксперты приняли итоговую резолюцию, предполагающую либерализацию федерального законодательства в области объектов культурного наследия. Предложения направят в комиссию Госсовета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ и городская среда».

Пойти по пути «теории малых дел»

Итоговая резолюция с предложениями по вовлечению в оборот объектов культурного наследия заняла 6 страниц, сообщил министр строительства архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Предложения разрабатывали участники трех рабочих групп, опираясь на лучшие практики сохранения исторического наследия в Казани, Нижнем Новгороде и Вологде.

Итоговый вариант в области правового регулирования изложил заместитель руководителя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Алексей Михайлов. Суть сводится к тому, чтобы смягчить режим охраны ОКН посредством внесения поправок в федеральный закон «Об объектах культурного наследия».

С этой целью подготовлено 6 основных предложений, которые предполагают корректировку порядка предмета охраны границ исторических поселений, взятие на вооружение методики оценки ЮНЕСКО при оценке исторической ценности памятников архитектуры и истории.

Резолюция с предложениями по вовлечению в оборот объектов культурного наследия заняла 6 страниц, сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин. Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

— Сначала договорились о революции федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», но решили этого не делать. А пойти по пути «теории малых дел», — пояснил Михайлов.

«Исторический центр должен иметь преференции, как ТОСЭР?"

Среди новаций — паспортизация всех исторических объектов, расширение функционала их использования. Кроме того, есть идеи ввести реестр архитекторов, которые могут получить право на проведение работ по восстановлению ОКН.

Введение налоговых льгот и преференций для инвесторов объектов культурного наследия не поддерживает Счетная палата. Аудитор СП Наталья Трунова считает, что льготы должны приносить экономическую отдачу, а здесь ее сложно будет оценивать.

— У нас до сих пор нет единого понимания эффективности. Мы все-таки за сохранение или за эффективность? — обратилась она к залу.

По ее словам, введение льготного налогового режима, подобному ТОСЭР, на исторических территориях не совсем понятно: «Исторический центр должен иметь те же преференции как ТОСЭР? Но тогда надо выделить его эффективность. Мы хотим выжать всю эффективность, или мы все-таки подходим с пониманием того, что это проект на 20-25 лет», — отметила она.

Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

«Есть выдуманные памятники архитектуры»

Депутат Госдумы Владимир Кошелев (основатель самарской девелоперской корпорации «Кошелев») напротив уверен, что нужно искать финансовые условия для вовлечения «всех памятников в экономику города»:

— Сейчас мы видим, во что превращаются памятники, которые не востребованы населением. Это превращение в мертвые зоны, что наносит ущерб городу. На это печально смотреть, — заявил он.

При этом он горячо поддержал идею проведения полной ревизии ОКН. По его мнению, среди них есть мнимые памятники, которые не представляют исторической ценности. В то же время, по его словам, эту работу нужно провести тщательно:

— Есть другая проблема — девальвации памятников. Сейчас нужно провести ревизию всех памятников архитектуры. Есть выдуманные памятники архитектуры, которые не имеют отношения к реальным ценным памятникам. Это серьезная проблема, потому что есть паразиты, которые девальвируют понятие исторического наследия и препятствуют воссозданию ОКН.

Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru