Китай — «новая Корея»: за год автобизнес в России резко развернулся на Восток

Рост доли китайских автомобилей в продаже бьет все рекорды, а на рынке машин c пробегом лидируют лоукостеры

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

На конференции «Высшая передача», которую провел в Казани «Авито Авто», собрались десятки представителей автодилеров из Татарстана, сопредельных и даже отдаленных регионов. Игроки рынка обсудили актуальные тенденции рынка, способы повышения продаж, обменялись опытом и контактами. Тренды таковы: новых автомобилей в продаже стало на 40% больше, чем год назад. Среди них 42,6% — китайские бренды. Их доля за год выросла более, чем втрое, причем продавцы замечают резкое усиление позиций не только по количеству, но и по качеству автомобилей. Средняя цена нового авто в ПФО — 3 250 млн рублей, а подержанного — 1,2 млн рублей. Подробности и комментарий от участника рынка — в обзоре «Реального времени».

Новые автомобили: продажа выросла на 40%, спрос — на 31%, цена снизилась на 3%

Тренды и динамику (с мая 2022-го по май 2023 года) показывал и анализировал руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Владислав Иванов. Его доклад начался с новых автомобилей.

На данный момент в ПФО размещены объявления о продаже 14 000 новых автомобилей, за год их стало на 40% больше. Динамика спроса чуть отстает: он вырос на 31%. Средняя стоимость нового авто в ПФО за год снизилась на 3% — с 3 350 000 до 3 250 000 рублей. В октябре наблюдалась самая глубокая просадка средней цены: 3 150 000 рублей.

Доля китайских брендов подскочила за год больше, чем в три раза — с 13,2 до 42,6%. Догоняющий сегмент — отечественные производители (рост с 24,5 до 30,7%). Доля прочих иномарок сократилась более чем вдвое — с 62,3 до 26,7%. Конкуренция китайских брендов между собой растет, здесь представлены самые разные ценовые сегменты. И даже премиальные китайские авто сегодня — не оксюморон, а реальность. Участники рынка в кулуарах говорили: «Китай — новая Корея», имея в виду, что популярность автобрендов из Поднебесной и их распространенность на рынке России сегодня можно сравнить с бумом корейского автопрома, который случился в «нулевых».

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

При этом поведение покупателей меняется медленнее: доля контактов по китайским авто выросла с 14 до 27%. То есть мы видим, что доля объявлений выросла в три раза, доля контактов — вдвое. Это означает, что предложение опережает спрос. И чтобы поменять поведенческие стереотипы покупателей, эксперт «Авито Авто» говорил: автодилеры должны рассказывать о том, что такое китайский автомобиль и что в нем появилось интересного.

— Китайские автомобили — это тренд, и наша с вами задача — превращать этот тренд в реальные продажи, — говорил Владислав Иванов.

Средний автомобиль с пробегом подорожал на 21%

Спрос на автомобили с с пробегом с мая 2022-го по май 2023 года вырос на 26% и достиг уровня февраля 2022-го. Сейчас в ПФО в этой категории опубликовано 215 тысяч объявлений — это на 3% меньше, чем в мае 2022 года. А вот средняя стоимость автомобиля выросла на 21% и составляет сегодня 1,2 млн рублей (в мае 2022-го это был 1 млн рублей).

56% объявлений на «Авито» о продаже подержанных автомобилей в Поволжском Федеральном округе сегодня размещают частники. 21,6% приходится на долю дилеров, 22,3% занимают реселлеры.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Разбивка по ценовым сегментам автомобилей, которые размещают на продажу частные продавцы, выглядит так: самую большую долю занимают лоукостеры — автомобилей стоимостью до 500 000 рублей предлагается 62 564. О машинах стоимостью от полумиллиона до миллиона размещено 82 501 объявление. 18 880 предложений о продаже автомобилей приходится на ценовой сегмент от 1 до 2 миллионов, 5 913 — от 2 до 3 млн, 2 450 — от 3 до 4 млн рублей, и за 2 294 автомобиля планируют выручить от 4 миллионов.

Срок экспозиции машин с пробегом в сегменте от 500 тысяч до 2 млн рублей уменьшился на 17%, то есть их начали раскупать быстрее. В сегменте от 2 до 4 млн срок экспозиции уменьшился на 4%, а премиальный сегмент (4 млн и дороже) начал застаиваться: срок экспозиции вырос на 10%.

Параллельный импорт растет, в топе — немцы

Сейчас на «Авито Авто» размещено 3 415 предложений о продаже в ПФО новых автомобилей, ввезенных по параллельному импорту в ПФО. Этим занимается 121 компания. Топ-10 моделей по параллельному импорту по спросу выглядит так: Audi Q7, BMW X7, Mercedes-Benz G-klasse, Volkswagen Touareg, Skoda Superb, Kia Seltos, Lexus LX, Hyundai Tucson, Chevrolet Cobalt и Mitsubishi L200.

Параллельный импорт на Авито делится на 2 сегмента. Первый — автомобили 2023 года выпуска с нулевым километражом. Второй сегмент параллельного импорта — это автомобили, которые размещаются с пробегом до 1000 километров. В январе начался резкий рост этого типа продажи, предложений в регионе на рынке — уже около 11 тысяч. Для сравнения, в ноябре 2022 года было порядка 6 500 предложений. Последние полгода количество растет, и пока трендов на уменьшение не заметно.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

2/3 объявлений по параллельному импорту, которые сейчас есть на Авито, продаются от дилеров (в обеих категориях) — 38% в сегменте новых машин и 33% в сегменте автомобилей с пробегом. Профессиональные продавцы занимают еще 20% от рынка, и 9% приходится на предложения от частников.

«Люди ищут хорошие машины, которых на рынке все меньше»

«Реальное время» поговорило о реальных трендах, которые видят автодилеры, с одним из спикеров конференции — директором направления «Автомобили с пробегом» сети автосалонов «Диалог Авто» Филиппом Ижиковым. Он рассказал еще об одной четко прослеживающейся тенденции: если пару лет назад в России было выставлено на продажу около полумиллиона автомобилей с пробегом, то теперь эта цифра уменьшилась в 2,5 раза, машин на рынке стало меньше, особенно хороших. Парк автомобилей с пробегом постарел, в среднем возраст составляет 10—12 лет. Эксперт объясняет:

— Все это происходит потому, что люди менее активно меняют машины, менее активно сдают их в трейд-ин. В 2021 году было продано 2 млн новых машин, в 2022-м — 1 миллион. Сейчас основной спрос — на хорошие автомобили. В сегменте до 2 миллионов сейчас мало действительно хороших автомобилей так называемой категории А. К примеру, мы теперь и в выкупе делаем основной акцент на эту категорию. Раньше мы рассчитывали выкупать машины за 80—90% от рыночной цены, а теперь подняли стоимость закупа до 110% к рынку — потому что продать ее можем за 120%. Формируется рынок спроса: люди ищут хорошие машины, которых на рынке все меньше. Это связано и с тем, что уходят западные бренды, и в целом с ситуацией в стране. Люди ощущают неуверенность в завтрашнем дне. Соответственно, люди менее активно тратят деньги на новые автомобили. И как следствие, менее активно продают свои подержанные.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Формируется рынок спроса: люди ищут хорошие машины, которых на рынке все меньше. Это связано и с тем, что уходят западные бренды, и в целом с ситуацией в стране

Резкого всплеска количества объявлений о продаже подержанных автомобилей в прошлом году не было. Зато он случился в продажной стоимости. «Китаец», который полтора года назад стоил 2,5 млн, сейчас стоит уже 4 миллиона. Машина, которая 2 года назад продавалась за 800 тысяч, теперь торгуется за 1 млн. При этом надо понимать: автомобиль за прошедшее время постарел на 2 года, у него подрос пробег, а стоимость выросла на 15%. Никакого парадокса в этом нет: все это связано и с дефицитом хороших подержанных автомобилей на рынке, и с тем, что упала покупательная способность денег.

— Дефицит диктует условия продавцу. Но думаю, в ближайшем будущем это прекратится: во-первых, эти машины на рынке автомобилей с пробегом просто кончатся, а во-вторых, на наш рынок очень активно идут китайцы, — говорит Филипп Ижиков.

«Думаю, в скором времени они захватят рынок»

Эксперт «Диалог Авто» подтверждает мнение своих коллег о том, что экспансия китайского автопрома на российский рынок очень похож на то, что происходило с корейскими автомобилями в свое время. По крайней мере, она проходит те же стадии развития: сначала недоверие, потом практический опыт использования, потом — первые отзывы, и по их результатам — улучшение модельного ряда и заводских характеристик. И, наконец, следом идет выход на устойчивые продажи.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Филипп Ижиков проводит еще одну аналогию: с техникой Samsung или LG, которая 15 лет назад считалась третьесортной.

— Китайцы очень активно идут в сегмент «электричек», богато оснащают свои автомобили — там сумасшедший опционал. То есть машины среднего сегмента у них уже имеют панорамные крыши, электроприводы всех сидений, обшивку кожей всего салона, круиз-контроль, мультимедиа, экраны. Думаю, в скором времени они захватят рынок полностью. Покупатель на это отвечает благосклонно. При этом вопрос сейчас стоит даже не в том, готов ли он платить 4 миллиона за «китайца». Он просто не готов платить 8 миллионов за BMW с тем же функционалом. Удорожание китайского автопрома в России произошло явно не потому что эти машины действительно столько стоят. Просто сейчас все пользуются ситуацией. Если взять сейчас тот же автомобиль Changan Uni-K, в Китае он стоит 2,5 миллиона, а здесь торгуется за 4,5 миллиона. Но даже при такой продажной цене она вдвое ниже, чем у автомобиля немецкого бренда. А качество его — минимум 80% от немецкого. И это заставляет клиента его покупать, — рассказывает эксперт.

«Диалог Авто» — один из тех продавцов, которые в последние годы серьезно набирают в оборотах, не в последнюю очередь благодаря усилению работы с подержанными автомобилями. Об этом тоже говорили в кулуарах эксперты. А сам Филипп Ижиков объясняет, что учиться работать с машинами с пробегом — на сегодняшний день обязательно нужно, если автодилер хочет зайти в перспективную нишу. А перспективы действительно есть:

— По статистике, сейчас в продажах авто с пробегом юрлица составляют только 25%. 75% — это профессиональные продавцы и частники. Общий потенциал этого рынка сегодня — от 5 до 6 миллионов продаж в год (если судить по 2022 году). Из них около 4 миллионов автомобилей — то, что продается частниками и реселлерами. Понятно, я не питаю надежд на то, что все это смогут забрать дилеры. Но даже если взять половину, то потенциал рынка действительно огромный. Мы, к сожалению, не очень хорошо умеем подготавливать подержанные автомобили к продаже. Предпочитаем закладывать очень большую прибыль, предпочитая не брать автомобиль, на котором нельзя заработать больше определенного порога. Но даже при этом потенциал огромный, ниша большая, работы еще очень много. Кстати, нам есть чему поучиться у тех же реселлеров, которые и красят, и чистят, и полируют автомобили. Я считаю, что на ближайшие 5—7 лет на этом поле есть много перспектив.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

При этом вопрос сейчас стоит даже не в том, готов ли покупатель платить 4 миллиона за «китайца». Он просто не готов платить 8 миллионов за BMW с тем же функционалом

«Пока я живу — еще никогда на моей памяти не дешевели машины, бензин и квартиры»

Эксперт размышляет о трендах, которых стоит ждать в ближайшее время.

Итак, в продаже новых автомобилей уже все научились работать. Сегодня автодилеры учатся работать в сегменте автомобилей с пробегом. Следующим этапом, по мнению Филиппа Ижикова, будет отработка онлайн-продажи, когда дилерский шоурум будет минимальным по площади, и клиент будет заказывать машину через интернет (как мы сегодня покупаем телефоны). Разумеется, он будет защищен условиями расширенной гарантии и возможности вернуть автомобиль. Тест-драйв можно организовать на небольшой площадке, где дилер будет держать несколько машин, представляющих самые популярные модели.

— Вы прошли тест-драйв, приходите домой, открываете конфигуратор (как это сделано на немецких брендах). Выбираете себе модель и начинаете собирать под себя необходимые опции: цвет, салон, диски, электронику, тип страховки. Вам калькулируется цена — и вы делаете заказ. Думаю, будущее за этим, это вопрос нескольких лет, — мечтает Филипп Ижиков.

Что касается того, в каких пределах будут дальше дорожать машины, то эксперт явно уверен, что рост будет: «Пока я живу — еще никогда на моей памяти не дешевели машины, бензин и квартиры». Однако более четких прогнозов — например, какой будет интенсивность этого роста, он давать не берется: все сильно зависит от экономической ситуации в стране, а предсказания — дело неблагодарное.